Какие вопросы задать на собеседовании работодателю: советы от карьерных экспертов из центра «Моя работа»

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На любом собеседовании работодатель спрашивает кандидата о том, какие вопросы он хотел бы задать о будущей работе. К этому моменту тоже стоит подготовиться, ведь несмотря на то, что вопросы задаете вы, по ним все равно оценивают вас. Какие вопросы работодателю позволят принять верное решение, рассказывают эксперты центра «Моя работа».

Вопрос 1: о будущем рабочем функционале

Разумеется, вы уже обсудили все аспекты будущей должности, к тому же функционал, как правило, описан в тексте вакансии. Но если что-то осталось вам непонятно, уточните все детали сразу. Возможно, эти вопросы являются существенной частью будущей работы. Дополнительные вопросы также продемонстрируют работодателю высокую степень вашей мотивации.

Вопрос 2: об оценке и выполнении задач

Поинтересуйтесь, каких результатов от вас ждет работодатель в долгосрочной перспективе, а также в ближайшее время.Необходимо узнать критерии оценки эффективности работы, принятые в компании. Такой вопрос покажет, что вы намерены «играть в долгую» и не принадлежите к числу джобджамперов.

Вопрос 3: о способах коммуникации внутри команды

Спросите о том, как сейчас обстоят дела в коллективе. Уточните, какими будут ваши первые рабочие дни в случае принятия положительного решения о вашей кандидатуре, сколько человек работает в отделе, кто является вашим руководителем, кто будет выполнять роль вашего наставника в первую пару недель. Можно задать вопросы, с помощью которых получится составить представление о климате в коллективе: проводятся ли тимбилдинги или корпоративное обучение сотрудников.

Вопрос 4: как появилась эта вакансия

Это принципиально новая позиция для данной компании или вас берут вместо предыдущего сотрудника? В первом случае вам предстоит самому составить план работы, обсудить цели, средства их достижения, а также сроки и системы оценки. Если же до вас на этой должности работал другой сотрудник, причины его ухода могут многое вам рассказать. Если его повысили, то в этой компании возможен карьерный рост и это потенциально очень интересная компания. Но если до вас с этой должности ушли 5 человек за год, то это повод задуматься.

Вопрос 5: материальные детали

Эти вопросы стоит задать в самом конце, уже после того, как вы обсудили обязанности, задачи и план работы. На этом этапе стоит уточнить порядок выплаты заработной платы, за что работодатель начисляет премии, а за что лишает, какая трудовая дисциплина предусмотрена в этой компании и прочие детали.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы – службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа»:czn.mos.ru. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.