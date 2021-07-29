Характерная роль: что такое гендерное воспитание и чем оно лучше «домостроевских» принципов

дети / Фото: Рixabay / 1494202

Согласно свежему июльскому опросу ВЦИОМа, подавляющее большинство (71 процент) россиян уверены, что взрослому человеку непременно следует вступить в брак и создать семью в традиционном смысле слова. При этом год от года людей, исповедующих здоровый подход к отношениям мужчин и женщин, становится все меньше. Растет число одиночек, а то и вовсе открытых сексистов обоего пола. Может, мы детей как-то не так воспитываем? Разберемся с экспертами.

Недавно моя семилетняя ученица Маргарита впервые в жизни столкнулась с дискриминацией по полу. Она попыталась наладить общение с мальчиками в группе по плаванию, но ничего не получилось. Товарищи игнорировали ее реплики, не отвечали на вопросы.

— Им неинтересно с девочками, — печально заключила Марго.

— А почему? — спросила я.

— Ну, у нас свои девчачьи увлечения…

— А какие у мальчиков увлечения?

— Игры в компьютере, глубокие погружения...

Хотя я очень люблю погружаться! Я глубже всех ныряю!

— Так скажи им, что ты — и за погружения, и игры тебе нравятся.

— Не получается. Они не слушают...

Первая мысль, которая приходит в голову: с этим «мужским братством», которое игнорирует человека на том основании, что он девочка, не все в порядке. Вернее, не с самими ребятами, а с убеждениями, которые уже укоренились у них в головах.

По науке

Кандидат психологических наук Юлия Гусева в своей книге «Нежные мальчики, сильные девочки» описывает два ведущих подхода к воспитанию детей: полоролевой и гендерный. В основе первого подхода — теория структурного функционализма Толкотта Парсонса и Роберта Бейлса. Эти ученые, чей творческий расцвет пришелся на середину ХХ века, полагали, что в основе социального порядка лежит библейское распределение занятий по биологическому полу. Женщинам полагается хозяйничать в доме и растить детей, мужчинам — «в поте лица» зарабатывать на содержание семейства. В общем, логично: женщина умеет рожать, мужчина — таскать тяжести. Вот и пусть занимаются каждый своим делом. Однако у противников этой стройной теории есть солидная база аргументов. Во-первых, ряд этнографических свидетельств.

Существуют архаические племена, в которых отцы нянчатся с малышами, матери ходят на охоту, но никакого вреда общественному порядку это не наносит. Во-вторых, серьезные сдвиги в современной действительности, которые доказывают, что женщины и мужчины вполне могут меняться ролями на протяжении жизни — и опять же — без ущерба для социальных основ. В странах Северной Европы мужчины активно заботятся о потомстве, берут декретные отпуска, отправляя своих жен на службу. И эти же страны регулярно занимают первые строчки во всяких международных рейтингах процветания.

Поэтому сегодня все больше экспертов высказываются за гендерный подход, основанный на теории социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Гендерные роли, мужские и женские, существуют.

Но гендер — социальный, а не биологический пол, он не намертво «приколочен» к своему носителю «по природе», а формируется в процессе общения маленького человека с миром. Сторонники этого подхода предлагают опираться не столько на половые различия детей, сколько на индивидуальные наклонности и способности. Если девочка тянется к шахматам, нужно поддержать ее интерес. Также и мальчика, которому нравится вышивать, бить по рукам не следует, хотя многих родителей до мурашек пугают «феминные» интересы сыновей.

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Условно сильные, условно слабые

Между мужчинами и женщинами есть только четыре важных и научно доказанных различия. Эти различия сформулировали американские ученые Элеанор Маккоби и Кэрол Джеклин.

Мужчины лучше ориентируются в пространстве и проявляют более высокие способности к точным наукам. Зато женщины успешнее развивают речевые навыки и менее склонны к агрессии.

Комментируя эти выводы, психолог Юлия Гусева отмечает, что имеется множество свидетельств тому, что природа этих различий (кроме агрессии, на которую влияет уровень «мужского» гормона тестостерона) тоже во многом социальная. Психологических исследований в области гендерного воспитания очень много. Популярный сценарий: годовалым младенцам разного пола предлагают выбрать между двумя игрушками, имеющими «половую направленность». Например, между куклой и машинкой.

Малыши-мальчики запросто хватают куклу, а девочки — машинку. Пятилетние дети уже сюрпризов не преподносят и послушно делают выбор «в рамках» своего пола. В 2019 году ВВС выпустила документальный фильм о педагогическом эксперименте в обычной британской школе с участием ее семилетних учеников. Автор исследования доктор Джавид Абделмонейм сперва протестировал ребят на предмет полоролевых предрассудков. И обнаружил, что эти предрассудки процветают пышным цветом. Девочки занижали свои достижения, характеризовали себя как «слабых и красивых».

Мальчики приписывали себе ум, силу и «готовность всех порвать». Слегка ужаснувшись, доктор приступил к работе: он научил девочек играть в футбол и бить молотком по наковальне, поощрял мальчиков говорить о своих эмоциях, а не злиться молча и так далее. Через несколько недель малышей было не узнать: юные леди стали увереннее в своих силах, а джентльмены научились вести себя более мягко и дружелюбно.

Всем плюшевых медведей!

Конечно, прогрессивный гендерный подход мы, взрослые, осваиваем с трудом. Ведь это мы помогаем детям «распилить» мир на «мужскую» и «женскую» половины, даже в тех местах, где уже не очень «пилится» (например, в области профессиональных предпочтений).

Мы ведем себя с девочками более мягко, с мальчиками — сдержанно. Первым подсовываем пупсов и посудку, вторым — машинки и пистолетики. В учебниках для начальной школы по-прежнему большинство представительниц слабого пола — домохозяйки, а сильный пол представлен солдатами, рабочими и учеными. Детские психологи в интернете неустанно дают советы о том, как воспитать «настоящую женщину» или «стопроцентного мужчину». Однако окружать дитя частоколом предписаний и ограничений, связанных с его половой принадлежностью, — довольно вредное занятие, считает доктор психологических наук Илья Слободчиков.

— «Зачем тебе «Лего», ты девочка!», «Брось шитье, ты мальчик!» — самые верные способы взрастить в маленьком человеке ощущение собственной ущербности и неприязнь к противоположному полу, — говорит эксперт. — Совершенно не принципиально, какие забавы предпочитает ребенок.

Единственное, что обязательно должно присутствовать в игровом «арсенале» и у мальчиков, и у девочек — это мягкие игрушки. Они развивают умение воспринимать и выражать эмоции — любовь, привязанность, теплоту, формировать тактильные ощущения. Должны быть и большие мягкие игрушки, которые создают у ребенка ощущение защищенности. И конечно, детям обоего пола в равной степени нужна нежность, поддержка и принятие родителей.

Фото: Рixabay

Он, она? Оно!

Так может быть, и вовсе не нужны нам никакие половые различия в воспитании? На Западе распространилась мода скрывать от ребенка его пол. С младенчества родители внушают потомку, что он не девочка, не мальчик, а некое «они» (почему бы не «оно»? — «ВМ»). Якобы таким образом дитя получает свободу выбрать свой социальный пол самостоятельно. Мол, кем захочет, тем и станет.

— Это опасное заблуждение, калечащее детей, — говорит Илья Слободчиков. — Знать о том, какого он пола, ребенку необходимо. Существует понятие «я-концепция», комплексное представление человека о себе самом. Одна из частей «я-концепции» — осознание своей гендерной принадлежности. Формируется это осознание очень рано, с момента, когда с малышом начинают общаться взрослые. Значение имеют даже мельчайшие детали: уменьшительно-ласкательные имена, которые используют при обращении, одежда, в которую ребенка одевают, игры и так далее. Причем «гендерно окрашенный» антураж имеет значение не для будущего ребенка, а для того, как он воспринимает себя здесь и сейчас. Гендер — одна из важнейших психологических опор для детской психики. Отношение к ребенку как к некоему «они» чревато большими проблемами для его гендерного самоопределения в будущем.

Как формировать правильно

— Лучшая школа «мужественности-женственности», — отмечает эксперт, — это логика поведения самих родителей, поскольку именно они подают наследникам первые образцы гендерных моделей. Формирование гендера у ребенка происходит не только в раннем детстве.

Существует еще сложный подростковый период. Если мама имеет обыкновение унижать папу, а папа — кричать, драться и кулем лежать на диване и так далее, — есть шанс, что судьба их наследника примет необычное «гендерное» русло. Человек может вообще отказаться от счастья иметь семью и детей. Хотите, чтобы сын или дочь порадовали вас внуками? Ведите себя по-человечески. Когда родители последовательно и постоянно продолжают подавать пример зрелых, здоровых отношений, основанных на взаимоуважении и поддержке, процесс формирования гендерной идентичности у ребенка пройдет гармонично и без осложнений.

— Мужественность и женственность в глубоком понимании, — говорит Слободчиков, — это не физиологическое созревание, не выбор «маскулинных» или «феминных» профессий и увлечений, это в первую очередь психологическая зрелость, готовность человека самому стать матерью или отцом для следующих поколений. Как ни странно, материнская и отцовская роли друг от друга несильно отличаются.

Когда ребенок рождается, первым защитником для него является мать, а первым защитником__матери и ребенка становится отец. Однако женщина ближе к ребенку, поэтому ей нужно чуть более мягкости и терпения. При этом оба — и мужчина, и женщина — несут ответственность, которая тоже различается неглобально.

Но поле мужской ответственности несколько шире. Отец отвечает не только за свою семью, но и за чужие семьи, если они по каким-то причинам лишились поддержки, и за свою страну, если понадобится. Эти нюансы надо учитывать, воспитывая мальчиков и девочек.

ЦИФРА

129место из 190, согласно подсчетам Всемирного банка, заняла в 2021 году Россия в рейтинге гендерного равенства, опустившись на семь пунктов по сравнению с прошлым годом.

В ТЕМУ

Протоиерей Павел Гумеров в своей книге «Семейные конфликты. Профилактика и лечение» пишет: «Взгляд на роль мужчины и женщины в семье сильно изменился. Женщины стали сильнее, мужчины уже не имели того авторитета главы семьи, как раньше. Но бессознательно, в глубине души и мужчины, и женщины стремятся к тому же, к чему и тысячу лет назад. То есть просто быть самими собой. Значит, первое, что нужно сделать, — изменить свое отношение к расстановке сил в семье. Православным семьям в этом плане легче. Супруги знают, что слово Божие говорит об иерархии семьи, и стараются смиряться и преодолевать черты своего характера, которые мешают им в браке. Конечно, это непросто, и сразу все не получится. Но, как известно, если мы не можем сразу изменить обстоятельства, то, по крайней мере, должны изменить отношение к ним».

РЕПЛИКА

Мы растим солдат для бесконечной войны

Татьяна Ночкина, детский и семейный психолог:

— Очень важно позитивно подчеркивать, я бы даже сказала, прославлять пол ребенка. И дочери, и сыновья должны гордиться тем, что они мальчики и девочки. Но что происходит на практике? Родители начинают сравнивать детей по половому признаку. Как правило, эти сравнения сопровождаются унижением малыша, ограничениями и обесцениванием. Например, родители видят компанию играющих детей и говорят дочери: «Не шали, ты девочка». При этом ее товарищи противоположного пола продолжают беспрепятственно «беситься». Похожая картина с мальчиками.

Допустим, в игре девочка со всей силы ударяет парня. Ему больно, он дает сдачи.

И тотчас получает замечание: «Ты мальчик, слабых нельзя бить». И далее никаких объяснений. Хотя они принципиально необходимы. Нужно дать понять ребенку, что девочка сейчас не права, но насилие — наихудший выход. Однако вместо того чтобы разговаривать с детьми, утешать их, мы ограничиваемся короткими распоряжениями, которые создают у маленьких людей острое ощущение несправедливости. Если подобное одергивание повторяется постоянно в ответ на самые разные действия ребенка, мы калечим его судьбу.

Девочка усваивает идею, что быть мальчиком — значит быть свободным и заниматься тем, что тебе интересно. А мальчики растут с убеждением, что девочка — существо, которому нужно все уступать и не перечить. Вырастая, человек может либо возненавидеть противоположный пол, либо свою собственную половую принадлежность.

Так своими руками мы растим «солдат» для бесконечной войны полов. А в худшем случае судьба человека может пойти по нестандартному сценарию, который вряд ли понравится его родителям.