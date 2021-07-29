Добрый создатель олимпийского Мишки

Олимпийский Мишка на почтовой марке СССР / Фото: Т.Панченко / Общественное достояние

В столице открылась необычная художественная выставка. Необычна она тем, что экспонатами стали не «глубокие» полотна академических художников и не авангардная живопись молодых творцов. На экспозиции выставлены работы известного советского художника-иллюстратора Виктора Чижикова.

Автор этот известен сразу нескольким поколениям родителей и детей, читавших книги и журналы, иллюстрированные Чижиковым. По мнению создателей выставки, эти работы ничуть не уступают в ценности самостоятельным произведениям больших художников.

— Прикладная графика — это огромный пласт творчества, — поясняет исполнительный директор галереи, проводящей выставку, Полина Шутова. — Это целый мир. В небольшом уютном зале представлены журнальные иллюстрации художника разных лет. Все работы тщательно отобраны куратором выставки Вадимом Гинзбургом, они взяты из архивов вдовы Чижикова Зинаиды Сергеевны. Иллюстрации, знакомые многим с детства, долгие годы хранились в личных папках мастера. Теперь лучшие из них можно увидеть.

Когда вы заходите в зал, взору сразу открываются красочные рисунки. Среди них множество котов всех видов — спящие и танцующие, довольные и суровые; карикатурные человечки, не менее смешные, чем их пушистые ≪коллеги≫; зарисовки. Стоит рассмотреть иллюстрации внимательнее, и вам открываются целые забавные истории. Их составляют меткие смешные карикатуры, в них действуют жизнерадостные образы. Взрослые посетители, выросшие в период расцвета творчества иллюстратора, без труда узнают те самые веселые картинки, виденные ими в детстве в журналах, которые читали им родители.

— Конечно, узнаю: и ≪Веселые картинки≫, и ≪Мурзилка≫. Читала детям —они тоже помнят наверняка. ≪Мурзилка≫ у нас до сих пор есть, — рассказывает одна из посетительниц выставки.

Тем не менее даже нового зрителя, не знакомого с творчеством Чижикова, не могут не очаровать позитивные герои с его иллюстраций. Недаром именно его Медвежонок Миша был выбран символом Олимпиады в Москве. Такой живой и трогательный образ на многие годы остался в сердце каждого советского жителя. И все его детские рисунки действуют точно так же.

Если вы посмотрите на его иллюстрации в журнале ≪Мурзилка≫, например, то непременно окажетесь посреди какой-нибудь маленькой, но забавной истории. Художник умел передать действие, динамику в своих работах. К тому же обладал хорошим чувством юмора. Если вы и не рассмеетесь от вида Цезаря, списывающего на контрольной, то это как минимум подарит вам улыбку и хорошее настроение. Карикатуры же ≪от≫ и ≪до≫ пронизаны ≪фирменной≫ чижиковской иронией, но при этом остаются доброй пародией, а не едкой сатирой.

Жизнелюбие чувствуется во всех работах художника. Чтобы рисовать так, как рисовал Чижиков, мало мастерства и таланта —нужно действительно быть очень добрым и жизнерадостным человеком. Виктор Чижиков был именно таким, и с помощью своих картинок он умел поделиться этой добротой и любовью с другими.

ДОСЬЕ

Народный художник Российской Федерации Виктор Чижиков всю жизнь прожил в Москве. Работал в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света», в газетах «Вечерняя Москва», «Пионерская правда» и в других периодических изданиях.

С его творчеством знакомы, пожалуй, все. Ведь он автор образа Медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.