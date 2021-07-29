Счастливая мать принимает поздравления и награду

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Сегодня, как и 75 лет назад, столичные власти поддерживают многодетные семьи, уделяют особое внимание истории и экологии города.

Слава родителям!

«В родильном доме № 15 жительница Коминтерновского района Х. Дианова, мать пяти детей, родила тройню — двух мальчиков и одну девочку.

Навестить счастливую мать вчера пришли представители Коминтерновского райсовета. По поручению Президиума Верховного Совета РСФСР многодетной матери Х. Диановой был вручен орден «Материнская слава» II степени».

18 июня 1946 года

Не забывают о многодетных родителях и сегодня. На днях мэр Москвы подписал распоряжение о награждении почетным знаком «Родительская слава» 19 семей, в которых растут 127 детей.

Этот знак вручают с 2009 года. С тех пор его получили 315 многодетных семей Москвы. В этом году вместе с почетным знаком полагается единовременная выплата в размере 219 015 рублей.

27 июля 2021 года

Чистая река

«Сегодня Управление благоустройства Мосгорисполкома получило два моторных катера. Они будут курсировать по реке и следить за чистотой на водяной глади.

В первую очередь очистка зеркала Москвы-реки будет производиться между Большим Дорогомиловским мостом и Центральным парком культуры и отдыха им. Горького».

13 июня 1946 года

В наши дни специальные судна не только очищают Москву-реку, но и следят за качеством ее воды.

Корабль-лаборатория «Экопатруль» каждый день берет на анализ 1000 литров воды.

— На корабле расположены насос и прибор с датчиками, которые фиксируют ее физические показатели: температуру, насыщение кислородом, соленость, — рассказал инженер технической поддержки судна Игорь Тазин. — В специальных устройствах-анализаторах удается измерить химические свойства воды.

21 июля 2021 года

Памятники героям

«В Доме архитекторов состоялось совещание архитекторов и скульпторов Москвы и Ленинграда по вопросам проектирования и строительства монументов в честь героев Отечественной войны.

К совещанию была подготовлена выставка проектов памятников, оформления братских могил, триумфальных арок и колонн. <…> — На нас, советских зодчих, — сказал тов. М. А. Ильин, — лежит большой моральный долг. В архитектурных и скульптурных сооружениях мы должны увековечить память героев и запечатлеть наше глубокое преклонение перед их мужеством».

8 июня 1946 года

В современной Москве продолжают чтить память героев. Так, в начале ноября откроют памятник воинам — работникам завода «Москвич», защищавшим страну в годы войны.

— Это будет однофигурная композиция, — уточнил автор памятника Микаэль Согоян. — Мастер уходит на фронт.

19 июля 2021 года