Идеи обустройства спальни-гостиной в однокомнатной квартире

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день молодежь часто живет в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Обустроить такое жилье бывает очень непросто из-за его маленькой площади. Однако сделать это возможно, а как именно — читайте в этой статье.

В первую очередь надо исходить из конкретных цифр площади, поскольку именно от этого зависит, какой из следующих способов подойдет в том или ином случае больше:

1. Можно поделить комнату на отдельные зоны: спальня, рабочий уголок и мини-гостиную.

2. Можно избежать разделения пространства и, например, посмотреть варианты трансформирующейся кровати или дивана в интернет-магазине мебели в Москве.

Разделение комнаты на зоны

Сначала надо решить, где будет находиться спальное место. Довольно часто для этого выбирают угол подальше от входа. По возможности лучше ставить кровать или диван подальше от окна — естественное освещение в спальне не так уж необходимо, как в зоне гостиной. Если все-таки хочется спать поближе к окну, можно установить в общей зоне дополнительные светильники.

Для зонирования обычно используются перегородки — они могут быть выполнены из гипсокартона или стекла. Их установка не считается перепланировкой, поэтому не нуждается в согласовании. Также сделать зоны в гостиной-спальне можно, используя ширмы. Это быстрее и дешевле варианта с перегородками. Если правильно подойти к выбору материала и цвета, то комната будет выглядеть очень стильно.

Использование в помещении видоизменяемой мебели

В спальне-гостиной поставить полноценную кровать получается не всегда. В таком случае лучше купить мебель-трансформер, например:

— шкаф, который откидывается, и в итоге получается кровать;

— диван, используемый как в спальном формате, так и в виде предмета мебели в гостиной.

Есть еще один необычный способ выделить зону гостиной: сделать подиум и поставить там, например, диван, кресла и журнальный столик.

Однако стоит помнить, что трансформируемая мебель стоит дорого. Кроме того, может надоесть постоянно доставать и прятать спальное место.

Как мебель обязательно нужна для спальни-гостиной

При меблировании совмещенной комнаты важно выбрать оптимальные варианты, удовлетворяющие необходимость и комфорт.

Важными элементами мебели для гостиной являются:

— мягкий диван и кресла;

— стеллажи и тумбы;

— стол и стулья.

Этот набор может меняться в соответствии со вкусами и пожеланиями хозяев. Купить мебель в Москве в спальную комнату можно тоже по стандартному набору: кровать, шкаф для одежды и прикроватные тумбочки.

Типичные ошибки в оформлении

1. Не начинайте ремонт до зонирования пространства. Сначала разберитесь с освещением и количеством розеток. Лучше подумать заранее, чем потом переделывать.

2. Не расставляйте мебель вдоль стен — это слишком скучно, просто и некомфортно.

3. Не пытайтесь совместить в одной комнате сразу несколько стилей — это выглядит аляписто и создаст неблагоприятную атмосферу в доме. Подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью таких элементов интерьера, как коврики, подушки, цветы и картины.

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