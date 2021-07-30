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В Москве укладывают асфальт нового поколения

Никита Миронов  

Общество
В Москве укладывают асфальт нового поколения
Налив битума на МНПЗ / Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

В ЖКХ столицы активно внедряются передовые технологии. Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), произведенное на Московском НПЗ компании «Газпром нефть», стало основой нового дорожного покрытия на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Его уложили от Настасьинского переулка до Лесной улицы. Для повышения износостойкости дорожной одежды специалисты Научно-исследовательского центра битумных материалов адаптировали рецептуру вяжущего под высокоинтенсивные транспортные нагрузки трассы, а также под климатические условия Центрального федерального округа. Разработанный состав ПБВ обладает усовершенствованными качественными характеристиками — более высокой сопротивляемостью к деформации и старению, а также улучшенными свойствами при высоких и низких температурах. Все это способствует продлению срока службы дорожных одежд центральной улицы, у которой круглосуточный трафик превышает сотни тысяч автомобилей.

— Это новый вид битумов, который поможет не только улучшить экологию, но и качество московских дорог. Я надеюсь, что также четко будут выполняться и другие этапы программы модернизации завода и в конечном итоге в ближайшие годы Московский НПЗ будет одним из лучших заводов не только в России, но и в Европе и с точки зрения качества продукции, и с точки зрения экологии, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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