В этом году около 5 тысяч сотрудников столичной соцзащиты прошли обучение и повысили свою квалификацию

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За первую половину 2021 года около 5 тысяч сотрудников социальной сферы прошли обучение в столичном Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Регулярно свою квалификацию здесь повышают психологи, специалисты по социальной работе, юристы, руководители подразделений и многие другие. Рассказываем, какие новые знания получают специалисты из семейных центров столицы.

На своих образовательных программах столичный ИДПО обучает специалистов семейных центров грамотно и комплексно поддерживать родителей, которые оказались с ребенком или детьми в сложной жизненной ситуации. В этом году такое обучение уже прошли 1126 сотрудников семейных центров Москвы. Обучением этих специалистов занимался отдел по развитию и обучению специалистов поддержки семьи и детства.

В семейные центры москвичи могут обратиться по самым разным вопросам: поддержка в случае потери работы, содействие по зачислению детей в школы или сады, консультации семейного психолога.

Слушатели большинства программ получают представление обо всех социальных ресурсах города. Полученные знания помогают на практике специалистам семейных центров оказывать социальные услуги максимально точечно и адресно.

— Например, работающей матери, которая обратилась в семейный центр, подскажут, как оформить ребенка в ближайший детский сад. Расскажут, какие нужны для этого документы. Или отца-одиночку пригласят в родительский клуб, где он получит психологическую поддержку. Благодаря знаниям, полученным в институте, сотрудники предоставляют индивидуальный комплекс соцуслуг тем, кто нуждается в реальной поддержке, — рассказала руководитель Оксана Волжина, руководитель отдела по развитию и обучению специалистов поддержки семьи и детства (ИДПО).

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Так, специалисты, прошедшие обучающий курс «Выявление и профилактика семейного неблагополучия. Работа со случаем», овладевают пошаговой техникой эффективного решения семейных проблем. В дальнейшем этот метод они передают и родителям, обратившимся за поддержкой в семейный центр.

— По сути, специалисты семейных центров могут не только защитить ребенка от жестокого обращения, но и способны оценить риск возникновения подобной ситуации в будущем. Пошаговая инструкция помогает сотрудникам семейных центров вовлечь родителей в более эффективную коммуникацию с ребенком на основе принципов рационального воспитания, — прокомментировала Оксана Волжина.

Принципы рационального воспитания

Современный специалист семейного центра, который получил соответствующее образование, становится транслятором рационального воспитания (вместо эмоционального).

Рассказываем об основных принципах:

— Учитывать возрастные градации и специфику переходного периода.

— Считаться с родительским авторитетом, не вступая в прямой конфликт даже с самыми токсичными представителями семей.

— Проявлять уважение к ребенку и общаться с ним как с личностью.

— Не суетиться и не спешить с выводами до того момента, пока не станут понятны интересы ребенка.

— Избегать психологического насилия, не говоря уже о полностью запрещенном насилии физическом.

— Предоставлять сбалансированную обратную связь по тому или иному результату действия: озвучить позитивный ресурс, обратить внимание на зоны роста, совместно находить пути к эффективному заполнению этих зон.

— Использовать безличностный подход, когда ребенка не называют плохим. Просто необходимо относиться к нему как к формирующейся личности, которая совершала не самые удачные действия. И объяснять, что эти поступки можно заменить на более конструктивные для конкретного общего блага.

— Находить иное применение поведению, которое может рассматриваться как девиантное. Например, заинтересовать главного задиру класса секцией единоборств.

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Преподаватели-методисты института активно внедряют вышеперечисленные принципы в практику обучающихся. Благодаря выпускникам ИДПО в Москве гармонизируются отношения в семьях, а дети, которые считались проблемными, начинают достигать успехов в учебе и жизни.

СПРАВКА

При приеме на работу в учреждения столичной соцзащиты будущие сотрудники проходят специальную систему тестирования от института. В этом году с таким тестированием справились 624 новых сотрудника. Кроме того, у 58 педагогов проведена успешная аттестация, еще 600 руководителей социальных организаций прошли полную оценку компетенций.

Образовательные программы ИДПО помогают специалистам работать с проблемами в детско-родительских отношениях, помогать людям с функциональными дефицитами и просвещать других профессионалов социальной сферы. Подать заявку на обучение в Институте дополнительного образования работников социальной сферы (ИДПО) может любое учреждение, подведомственное столичному департаменту труда и соцзащиты. Для этого достаточно отправить заявку на электронный адрес support-dist@social.mos.ru.