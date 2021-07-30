Рефинансирование и его цели

Сегодня многим россиянам доступен кредит без справок о доходах. Это удобно, ведь не надо заказывать документ, ждать его и потом идти с ним в банк. Однако, отсутствие данного требования часто связано с более высокой процентной ставкой. По итогу, когда заемщик понимает, что он взял деньги не на слишком комфортных для него условиях, он может захотеть воспользоваться такой услугой, как

Что это такое?

Рефинансирование кредитов — это банковская услуга, связанная с оформлением нового вида кредита, направленного на то, чтобы заемщик смог погасить уже имеющийся у него долг. С его помощью клиент сможет получить:

1. Более длительный срок погашения.

2. Уменьшенную процентную ставку.

3. Уменьшенную ежемесячную выплату.

То есть, такой вид кредита направлен на то, чтобы сделать характер выплат более комфортным для заемщика, а значит, и сделать возврат кредита реальным и своевременным. Потому что порой сложности с выплатой долга связаны именно со сложными условиями, а вовсе не с нежеланием клиента отвечать по своим обязательствам.

Важно! Кстати, при рефинансировании есть возможность объединения сразу нескольких кредитов в один. На практике это обычно связано с погашением средствами нового кредита всех имеющихся долгов. Наиболее часто это становится для кредитных карт, в особенности тогда, когда у человека их несколько и он никак не может справиться с погашением этих долго. Объединив все это в один кредит посредством рефинансирования, выплаты станут более комфортными и эффективными. Заемщик очень скоро поймет, что его основной долг начал быстро погашаться, ведь, ему не придется оплачивать обслуживание, мобильный банк и прочие услуги сразу по нескольким картам. Это, порой, съедает львиную долю средств и усложняет ситуацию с выплатами.

Как получить рефинансирование?

Для того, чтобы получить такой кредит, потребуется:

1. Обратиться в банк с заявкой на рефинансирование. Сделать это можно любым доступным способом: через сотрудника банка, по телефону, на официальном сайте.

2. Заполнить заявку с основными сведениями о заемщике.

3. Потребуется указать такие данные, как: ФИО, прописка или место фактического проживания, контактный номер телефона. Потребуется обозначить цель кредита.

4. После одобрения рефинансирования заемщик передает документы по имеющемуся у него кредиту в банк, чтобы тот разом погасил долг.

5. Далее начнутся выплаты, но уже по новому графику. Суммы и сроки после подтверждения рефинансирования будут изменены.

На правах рекламы

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1