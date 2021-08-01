«Сплю на коврике»: Александр Константинов — о работе, материальных ценностях и семейных обязанностях

Фото: instagram/konstantinov_actor

На телеканале «Россия 1» вышел сериал «По разным берегам». Одну из главных ролей исполнил актер Александр Константинов. Его герой — хладнокровный бизнесмен Владимир Зорин, который ради своей выгоды готов пойти на любые средства. Артист рассказал «Вечерке» о новом проекте, своем отношении к материальным ценностям и семейных обязанностях.

— Александр, такой ли уж злодей ваш персонаж? Или есть в нем что-то человечное?

— Мой герой — успешный бизнесмен, владеющий богатой фермой, гектарами земли. Он хладнокровно ведет себя со своими конкурентами, способен на подлость. В его жизни нет места сантиментам. Однако любовь к дочери своего врага изменит его и растопит сердце. История похожа на сюжет шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Главные герои — дети враждующих семей, которые полюбили друг друга. И любовь в нашем случае победит.

— Александр, в основном вы снимаетесь в сериалах. Многие ругают их за низкое качество. А вы что думаете о современном телевидение?

— Нам есть куда стремиться. Сериалы для телевидения делают очень быстро, бюджет небольшой, онлайн-платформы, например, позволяют сделать более качественный продукт. Но я не сильно переживаю на этот счет. Как правило, актеры, которые снимаются в кассовых фильмах, заняты и в сериалах. Плюс для меня гораздо важнее команда. Фильм может быть кассовым, актеры медийными, но при этом атмосфера на площадке такая, что находиться там невозможно.

— Ваш герой Владимир Зорин умеет идти по головам. А вам это присуще?

— Нет, это совершенно чуждо моему мироощущению, миропониманию, я никогда не борюсь за проекты. Если кого-то утверждают на роль, а мне отказывают, я не переживаю по этому поводу. Но обратно к этой команде я уже не вернусь. Недавно был такой случай: меня скинули за неделю до начала съемок из одного проекта.

Вместо меня взяли другого, более медийного артиста, а он подвел всю съемочную команду, не вышел на первую же смену. Продюсеры снова обратились ко мне с просьбой спасти положение, я им отказал.

— Но умение конкурировать очень помогло бы в актерской карьере…

— Меня устраивает мое положение, мой путь. Я отношусь к этому философски: если я здесь, значит, тут мне и место. Ведь моя жизнь складывается не только из съемок. И тратить нервы и время на конкуренцию глупо. Если станет не хватать денег, пойду работать на стройку.

— Нехватка средств уже бывала?

— Были времена, когда съемок не было по полгода. Но я выиграл в «Голоде» (реалити-шоу, где участники жили в шикарном особняке, но без еды. 2003 год. — «МВ»). Как победителю мне присылают 1000 долларов каждый месяц, это помогает. Но у меня большая семья, все равно приходится крутиться.

— Что в вашем понимании «крутиться»?

— Сокращать потребительскую корзину, не покупать новых вещей, хотя я и так почти этого не делаю, все средства идут на детей. Если перестанет получаться в кино, я не расстроюсь, есть же много других профессий. Я трудился грузчиком, охранником, поэтому не боюсь работать руками.

— В «Голоде» вашей целью было получить деньги, чтобы оплатить актерский вуз, это прибавило вам привлекательности как участнику. Если бы сейчас вы выиграли крупную сумму, на что бы потратили?

— На путешествия, образование. Может быть, я поехал бы в Лондон или в Индию.

— В какой телевизионный проект вы могли бы пойти в качестве участника?

— Если бы я был уверен, что моя семья ни в чем не нуждается, то с удовольствием отправился бы на съемки «Последнего героя».

— Вам легко отказаться от благ цивилизации?

— Я аскет, неприхотлив в еде, не ем продукты растительного происхождения и мясо, сплю на полу, используя для этого специальный коврик уже лет пять. Так что блага цивилизации, награды, предметы роскоши не для меня. Я стремлюсь к максимальной простоте.

— Как так получилось, что вы перебрались на коврик?

— Я много езжу по разным городам из-за съемок. Во время поездок не всегда есть необходимые удобства, часто приходится спать в дороге. Раньше я из-за этого постоянно уставал. Я решил, что нужно просто лишить себя всех удобств и привыкнуть к этому. Так я перебрался на пол. Теперь у меня нет нужды в кровати, я могу спать в любом месте и комфортно себя чувствовать.

— Но у вас большая семья, поэтому вы не можете не интересоваться материальным благополучием.

Да, мои дети, конечно же, получают все необходимое: гаджеты, игрушки, модную одежду, развлечения. Но я их приучаю к тому, что все материальные ценности не важны, потому что сегодня они есть, а завтра их может не быть. К счастью, они понимают это и никогда не канючат, не требуют новых вещей. Единственное, о чем они просят — о собаке. Но я объясняю, что они пока не готовы брать ответственность за животное.

Фото: instagram/konstantinov_actor

— Вечный выбор — семья или карьера. Вам не кажется, что семья всегда тормозит профессиональное развитие?

— Возможно, но к счастью, мне не приходилось делать выбор — семья или карьера. Я вообще не понимаю, как это — вкладываться только в работу или только в семью. Это твоя жизнь, части тебя, неотделимые друг от друга. И ты делаешь все возможное, чтобы жизнь была благополучной.

— Кто глава в вашей семье?

— Мы с Кариной (Карина Сабирзянова. — «МВ») распределяем обязанности по мере их возникновения. Я легко могу взять на себя уборку и готовку, прогулки с детьми, если график позволяет. И я считаю, что это верная модель взаимоотношений.

ДОСЬЕ

Александр Константинов родился 15 августа 1980 года в украинском городе Джанкой. Александр с детства мечтал играть в кино. Ему удалось поступить в Щукинское училище. После учебы играл в Театре имени Вахтангова, в кино начинал с эпизодических ролей. Первой серьезной работой Константинова стала роль князя Воронцова в сериале «Одна ночь любви».

Охранял криминального авторитета

Отец Константинова — военный летчик, и молодой человек хотел пойти по его стопам, но он не смог поступить в училище, так как пришел на вступительный экзамен с похмелья. Поэтому Александр подал документы в колледж на товароведа. После учебы где только не работал будущий актер — и в охране, и на стройке, и даже был телохранителем крупного криминального авторитета.

Армия за плечами

Александр никогда не жалел, что служил. Это отличная проверка себя и воспитание. Любое переживание для актера — это его копилочка.

За ЗОЖ

Актер ведет здоровый образ жизни, не ест мясо, регулярно занимается спортом, йогой, закаляется, долгое время практиковал кикбоксинг.

Встретил жену на съемках

Шоу «Голод» изменило не только финансовое положение Константинова, но и личную жизнь. На съемках реалити-шоу он встретил будущую жену Карину Сабирзянову, которая тоже была участницей популярного проекта. В тот момент у девушки был состоятельный жених, за которого она вскоре вышла замуж. Воссоединились Карина и Александр лишь спустя несколько лет.

Ревновала к экранным любовницам

Александр признавался, что супруга Карина часто ревновала его к профессии, которая предполагает множество любовных сцен. Однако актеру удалось объяснить жене, что это всего лишь работа, и постепенно девушка стала гораздо спокойнее воспринимать экранных любовниц супруга.