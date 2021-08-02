Мосгортранс рассказал, как в городе создается лучший наземный транспорт

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

31 июля столичный Мосгортранс отметил свой день рождения. В интервью «Вечерней Москве» заместитель генерального директора предприятия Алексей Фомичев рассказал, как обновляется автобусный парк, какие новые сервисы появились для пассажиров и как обеспечивается безопасность.

— Алексей Валерьевич, почему важно обновлять парк наземного транспорта?

— Около 2,5 миллиона пассажиров ежедневно выбирают наземный транспорт. Более 7,5 тысячи современных автобусов и более 650 инновационных электробусов выходят на линии. Более 50 из них пополнили парк в этом году. Автобусы на электрической тяге курсируют уже по 52 маршрутам в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе города. Планируется, что до конца 2021 года электробусы заменят автобусы еще на около 30 маршрутах. С этого года мы отказались от закупки дизельных автобусов для перевозок на маршрутах. Российская столица — европейский лидер по количеству транспорта нового поколения в городе. До конца года планируется увеличить число электробусов до 1000, а к 2024 году — до 2200 единиц. Инновационный транспорт появился на улицах Москвы в сентябре 2018 года. А в 2021 году на базе СВАРЗ был открыт завод по сборке электробусов КАМАЗ. Это позволило значительно снизить издержки на логистику и улучшить сервисное обслуживание — производитель несет полную ответственность за каждый электробус.

Первые экземпляры инновационной техники, собранные в Москве, уже вышли на городские маршруты. Сейчас электробусы — это более 100 млн перевезенных пассажиров и почти 44 млн пройденных километров. Сильные морозы этой зимой и знойное лето 2021-го еще раз доказали, что электробусы — надежный вид наземного транспорта. Осенью 2022 года производители обещают передать Мосгортрансу в опытную эксплуатацию первый водородный электробус, а в 2023 году планируется создать их производство на базе СВАРЗ.

— А какие сервисы внедрены за последнее время?

— Сейчас ведется активная работа в части модернизации навигации и визуального информирования пассажиров. Информация для пассажиров будет минимизирована, но максимально информативна. Данный проект в пилотном режиме мы реализовали в начале года на некоторых маршрутах, которые обслуживает филиал Южный. Опрос по результатам реализации проекта показал, что 93 процента отметили понятность стикеров и наклеек в автобусах; 91 процент считает, что информационные материалы расположены удобно; 90 процентов пассажиров посчитали удобной новую схему маршрутов. Благодаря модернизации навигационно-информационного комплекса будут стандартизированы информационные наклейки, как внешние, так и внутренние по всему наземному транспорту: единый стиль, единый шрифт, единое качество монтажа. Внутри транспортного средства появится новая линейная схема для отображения маршрута.

Простая графика, удобная для восприятия пассажиром. В сентябре 2019 года на всем транспорте Мосгортранса появилась возможность оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей — PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay и других. Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору, на котором изображены логотипы платежных систем. Возможность оплаты проезда банковской картой удобна для пассажиров, которые не приобрели билет заранее. Во время пандемии водители в транспорте билеты не продают, поэтому такая оплата проезда очень удобна.

Несмотря на снижение пассажиропотока из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мы наблюдаем значительный рост оплаты проезда именно банковскими картами или с помощью смартфонов. Если в 2019 году безналичной оплатой воспользовались чуть менее 6,5 млн пассажиров, то в 2020 году таким способом оплатили проезд почти 20 млн человек. В 2020 году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на первые четыре маршрута наземки. А сейчас ЦОМП работает уже на 38 маршрутах наземного транспорта, до конца года их станет 76. Инспекторы провожают граждан до самых важных социальных объектов. С начала работы этого сервиса (с 16.11.2020) на наземном городском пассажирском транспорте ЦОМП принял около 1200 заявок. Мы с коллегами планируем и дальше расширять сеть таких маршрутов. Сотрудники ЦОМП сотрудничают с благотворительными организациями, социально-реабилитационными центрами и общественными организациями — они лучше знают, какие маршруты востребованы у маломобильных людей.

— Как помогают работе общественного транспорта выделенные полосы?

— Почти 400 километров выделенных полос ввели в Москве с 2010 года, 30 км заработали в 2020 году. Планируется, что в этом году в городе появятся еще около 15 километров таких полос. Благодаря так называемым выделенкам скорость движения общественного транспорта увеличилась на некоторых участках до 25 процентов. Соответственно, автобусы и электробусы не стоят в пробках. Это позволяет соблюдать расписание и сокращать интервалы движения. К слову, до 125 часов в год экономят пассажиры наземного транспорта благодаря выделенным полосам. В прошлом году выделенки стали работать только для городского транспорта — водителям на личных автомобилях запретили выезжать на них даже в выходные дни. Обустройство выделенных полос на ряде улиц центральной части города позволило организовать для пассажиров наземного городского пассажирского транспорта уникальные беспересадочные транспортные связи.

Выделенки позволяют пассажирам наземного транспорта быстрее передвигаться по городу даже в праздники и выходные дни. Полосы для городского транспорта работают в центре города, на оживленных улицах, а также на крупных вылетных магистралях. По выделенкам в центре города можно проехать по Большому Каменному мосту, Лубянской и Славянской площадям, по улице Охотный Ряд, Моховой, Покровке, Маросейке, Варварке, Пречистенке, Солянке, Сретенке, Большой Лубянке, Малой Дмитровке, Долгоруковской, в Театральном и Солянском проездах.

— Безопасность пассажиров — превыше всего. Какие меры предпринимаются в этом направлении?

— Один из самых важных показателей — это снижение количества ДТП на 26 процентов за прошлый год. Этого удалось достичь благодаря системе «Антисон», которая установлена на автобусах и электробусах. Она сканирует лица водителей, выявляет уровень усталости и помогает не допустить потенциально опасные ситуации. Незаметно для пассажиров система делает поездки безопаснее и надежнее. Недавно Мосгортранс получил премию RusBase Digital Awards 2021 за систему «Антисон». Ну и, кончено, свою лепту в безопасность пассажиров вносят камеры видеонаблюдения, расположенные в салоне автобусов и электробусов. Они помогают правоохранительным органам в поиске злоумышленников и раскрытии преступлений.

Кроме того, в части обеспечения безопасности при поездках пассажиров в наших электробусах учтены все требования, предъявляемые при сертификации автобусов по правилам Европейской экономической комиссии ООН. Это и рациональное размещение поручней, обеспечивающее возможность держаться стоящим пассажирам в любой точке салона, и расстановка сидений, обеспечивающая удобные проходы в салоне, устройства противозащемления в дверных проемах, нескользящее покрытие пола, наличие аварийных выходов. Полностью выполнены все требования для обеспечения перевозок пассажиров с ограниченными возможностями. Здесь и откидной трап, площадка с устройствами фикции для инвалидов-колясочников, и место для собаки-поводыря, дублирование необходимых надписей шрифтом Брайля, табло для слабослышащих пассажиров.