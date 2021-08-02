Для жителей Московской области «Пятерочка» запустила пилот по продаже мелкой бытовой техники

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Жители Московской области теперь смогут покупать в магазинах торговой сети «Пятерочка» не только продукты питания, но и товары электронной бытовой техники, без которых не может обойтись ни одна домохозяйка — блендер, фен, кухонные и напольные весы, утюг, чайник и многое другое.

В продаже несколько видов мелкой бытовой техники: фен, весы кухонные и напольные, утюг, чайник, блендер. При этом стоимость каждого товара не будет превышать одну тысячу рублей. Вся техника сертифицирована и продается с гарантией. Бытовую электронику можно будет приобрести в 96 магазинах торговой сети, расположенных в Московской области.

— Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте. Теперь мы даем возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнеров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене, — отметил исполнительный директор торговой сети Эмиль Багиров.

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице торговой сети. В рамках пилотного проекта товары из категории «мелкая бытовая техника» будут доступны только в магазинах Московской области. Жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов смогут первыми приобрести технику для дома и кухни.