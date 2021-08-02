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В известном столичном Центральном детском магазине открылась традиционная школьная ярмарка

Михаил Петров

Общество
В известном столичном Центральном детском магазине открылась традиционная школьная ярмарка
Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

В Центральном детском магазине на Лубянке, входящем в группу компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), открылась традиционная августовская ярмарка «Собирайся в школу с ЦДМ».

До начала нового, 2021–2022 учебного года осталось совсем мало времени — меньше месяца. Многие родители уже сегодня готовятся к нему. В главном атриуме известного столичного торгово-развлекательного центра вплоть до 5 сентября им будут доступны канцелярские товары, школьная форма, рюкзаки, пеналы, книги, а также полезные аксессуары и подарки — все, что нужно ребенку для подготовки к школе.

Своих гостей детский магазин встретит яркими витринами с изображениями персонажей из известных анимационных сериалов от группы компаний «Рики», а также живыми героями из мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и новых анимационных проектов «Бодо Бородо», «Плюшевый Бум!» и «ДиноСити».

— Для каждого родителя подготовка к новому учебному году — это не простое мероприятие, а целое событие. Ведь необходимо, чтобы все покупки были не только качественными и нужными, но и нравились ребенку. Именно для этого в августе главный атриум нашего торгово-развлекательного центра превращается в настоящий праздничный мир детства с лучшими и самыми необходимыми школьными товарами. И семейный поход в наш магазин станет для гостей настоящим приключением. Детей будут развлекать веселые герои любимых мультфильмов, с ними можно будет пообщаться и сфотографироваться, — рассказал начальник управления аренды торговой недвижимости группы компаний «Галс» Александр Копанев.

Школьную форму на ярмарке представит легендарное швейное объединение «Смена», выпустившее стильные новинки для мальчиков и девочек любых возрастов. В коллекции есть строгие блузки и рубашки, плиссированные юбки, брюки с лампасами, жилеты интересного кроя.

В книжной сети «Территория» покупателям предложат не только школьные учебники, но и необходимые канцелярские товары, интересные книги и энциклопедии. Fashion Lama представит гостям широкий выбор ярких, модных и удобных рюкзаков. Они придутся по вкусу не только детям, но и их родителям. И, конечно же, ни одна ярмарка не обходится без сладостей! Гости магазина могут полакомиться разнообразными кондитерскими изделиями, уникальной выпечкой, вкусными подарочными пряниками ручной работы, расписными и оригинальными подарками в «Царском прянике».

Полностью подготовить ребенка к школе можно и в других магазинах торгово-развлекательного центра: в «Империи детства», Choupette, Lapin House, «Маленькой леди», «Даниэле», STILNYASHKA, Reima, Acoola, H&M, Primigi, Original Marines, Brums, Adidas young athletes, «Комусе» и других.

Напоминаем, что в детском магазине сохраняется усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, регулярно проводится очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно получить средства индивидуальной защиты.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.

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