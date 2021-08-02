Москвичи предпочитают коротать лето в «Лужниках»

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В столице около десятка мест отдыха, где можно купаться. Но наиболее популярное, как выяснилось, «Лужники». Во всяком случае абоненты оператора мобильной связи Tele2 чаще всего отдыхают именно там.

Компания проанализировала активность столичных абонентов на пляжах Москвы и области за два летних месяца. В период аномальной жары горожане скачали 91 Тб трафика, что на 40 процентов превышает показатели прошлого года. Анализ на основе big data позволил составить рейтинг самых популярных мест для отдыха. В столице лидером стал аквакомплекс «Лужники», тогда как в Подмосковье абоненты предпочли пережидать жару на юге региона — в Ступинском районе.

Самая жаркая неделя двух летних месяцев пришлась в Москве на 21–27 июня. Примечательно, что взаимосвязь аномальной жары и объема потребляемого трафика возле водоемов очевидна только в столице. В жару центром притяжения жителей города стали популярные бассейны: data-активность клиентов здесь превысила показатели аналогичной недели июля в 2,5 раза. При этом в Подмосковье купальный сезон не привязан к температурным максимумам — с 21 по 27 июня жители скачали на 8 процентов трафика меньше, чем в более прохладную неделю июля.

В исследование компании попали популярные столичные бассейны и подмосковные оборудованные пляжи: аквакомплекс «Лужники», бассейны «Чайка» и «The Баssейн», а также пляжи на набережной им. Менделеева в Дубне и в парке «Пехорка» в Балашихе, озеро Островное вблизи Воскресенска, река Синичка в Красногорске и Белопесоцкий котлован в Ступинском городском округе.

В Москве от лидера — «Лужников» — почти в 2,5 раза отстает набирающий популярность бассейн «Чайка»: посетители комплекса под открытым небом в центре столицы использовали 3,6 Тб трафика. Замыкает тройку развлекательная зона в Сокольниках — любители активного отдыха скачали на территории «The Баssейн» 1 Тб трафика.

Рейтинг летних пляжей Подмосковья возглавил Белопесоцкий котлован в Ступине, где абоненты скачали и отправили 20,7 Тб данных. На втором месте оказался пляж на востоке региона — в обустроенной пляжной зоне в парке «Пехорка» в Балашихе отдыхающие скачали 19 Тб трафика. Тройку лидеров замыкает пляж на набережной им. Менделеева в Дубне. Общий объем потребленного трафика за два летних месяца здесь составляет 17 Тб. На недавно обустроенной зоне для пикника на озере Островное вблизи Воскресенска отдыхающие скачали 13 Тб трафика — четвертое место. На пятой строчке оказалась самая близкая точка к МКАД — пляж на реке Синичка в Красногорске: 7,5 Тб data-трафика.