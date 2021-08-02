Настоящий камамбер пахнет лесными грибами

Фермер Татьяна Александрова торгует сыром собственного приготовления / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В этом году в ходе конкурса «Московское качество» горожане выбирают лучший сыр камамбер. Чем он отличается от других? Как выбрать настоящий и при этом качественный?

Сыр камамбер — французский. Считается, что его изобрели в Нормандии, и настоящий камамбер может быть только оттуда.

— На самом деле его сейчас производят и в России. Но найти качественный, сделанный четко по технологии — весьма проблематично, — рассказывает технолог молочного производства Валентина Петракова.

Итак, настоящий камамбер делается исключительно в форме сырной головки. Если вы видите в магазине квадратный или прямоугольный кусок камамбера — перед вами грубая подделка. Головка этого сыра должна быть похожа на плоский цилиндр высотой не более 3,5 см. Диаметр — 11 см. Производители настоящего сыра всегда придерживаются именно этих размеров — традиция! Корочка камамбера — белая и довольно плотная. Изредка она покрыта коричневато-красными прожилками. Также настоящий камамбер всегда упакован в деревянную коробочку: она позволяет сохранить вкус и запах продукта.

— Разрезав кусочек камамбера, можно обнаружить светло-желтую мякоть тягучей консистенции. В середине головки масса имеет наивысшую степень мягкости, а к краям она застывает. Причем на ощупь кусочки должны быть жирными и мягкими, — рассказывает Валентина Петракова. — Запах камамбера зависит от его возраста. Молодой сыр пахнет лесными грибами, этот запах дает полезная сырная плесень. Зрелый имеет насыщенный сливочный аромат, а перезревший пахнет аммиаком и имеет острый вкус.

Фермер Татьяна Александрова с конфетами ручной работы из сыра / Фото: Виктор Хабаров

Диетолог Анна Кудрявцева предупреждает:

— Камамбер с острым запахом и вкусом есть нельзя: можно отравиться. На самом деле эту ошибку совершают многие: Камамбер — сыр дорогой, элитный, людям жалко выбрасывать, вот от своей жадности и страдают!

Как пояснила «Вечерней Москве» эксперт, этот сыр — если не истек срок годности — весьма полезный.

— Камамбер полезен людям, которые не переносят лактозу, поскольку ее содержание в продукте ничтожно, — рассказывает Анна Кудрявцева. — Также этот сыр стимулирует укрепление кровеносных сосудов и этим обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Как и любой сыр, камамбер содержит много кальция.

Этот элемент укрепляет кости, снижает риск переломов, а также развития артрозов.

— А еще сырная плесень содержит вырабатывающие меланин вещества, поэтому камамбер защищает кожу от солнечных ожогов, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Также он положительно влияет на эмаль и общее состояние зубов, предотвращая развитие кариеса.

Вместе с тем, как пояснила эксперт, камамбер — сыр не для всех. Его, например, нельзя есть беременным. Дело в том, что этот продукт — по технологии — делают из непастеризованного молока.

А это значит, что есть пусть и небольшой, но риск заразиться листериозом — бактериальной инфекцией, которая для беременных может быть опасна.

Также сыр камамбер не рекомендуется людям с излишним весом, поскольку он весьма калориен. А еще тем, у кого повышенное содержание холестерина или есть гипертония: этот сыр содержит в своем составе много соли.

СПРАВКА

В России более десятка производителей камамбера. Как правило, этот сыр продают в упаковке весом 125–150 граммов. Цена — от 190 до 570 рублей, в зависимости от производителя и веса. Обычно камамбер заказывают онлайн, потому что в большинстве недорогих сетевых магазинов он встречается редко. Это нишевый продукт.