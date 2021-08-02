Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Настоящий камамбер пахнет лесными грибами

Никита Миронов  

Общество
Настоящий камамбер пахнет лесными грибами
Фермер Татьяна Александрова торгует сыром собственного приготовления / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В этом году в ходе конкурса «Московское качество» горожане выбирают лучший сыр камамбер. Чем он отличается от других? Как выбрать настоящий и при этом качественный?

Сыр камамбер — французский. Считается, что его изобрели в Нормандии, и настоящий камамбер может быть только оттуда.

— На самом деле его сейчас производят и в России. Но найти качественный, сделанный четко по технологии — весьма проблематично, — рассказывает технолог молочного производства Валентина Петракова.

Итак, настоящий камамбер делается исключительно в форме сырной головки. Если вы видите в магазине квадратный или прямоугольный кусок камамбера — перед вами грубая подделка. Головка этого сыра должна быть похожа на плоский цилиндр высотой не более 3,5 см. Диаметр — 11 см. Производители настоящего сыра всегда придерживаются именно этих размеров — традиция! Корочка камамбера — белая и довольно плотная. Изредка она покрыта коричневато-красными прожилками. Также настоящий камамбер всегда упакован в деревянную коробочку: она позволяет сохранить вкус и запах продукта.

— Разрезав кусочек камамбера, можно обнаружить светло-желтую мякоть тягучей консистенции. В середине головки масса имеет наивысшую степень мягкости, а к краям она застывает. Причем на ощупь кусочки должны быть жирными и мягкими, — рассказывает Валентина Петракова. — Запах камамбера зависит от его возраста. Молодой сыр пахнет лесными грибами, этот запах дает полезная сырная плесень. Зрелый имеет насыщенный сливочный аромат, а перезревший пахнет аммиаком и имеет острый вкус.

Настоящий камамбер пахнет лесными грибамиФермер Татьяна Александрова с конфетами ручной работы из сыра / Фото: Виктор Хабаров

Диетолог Анна Кудрявцева предупреждает:

— Камамбер с острым запахом и вкусом есть нельзя: можно отравиться. На самом деле эту ошибку совершают многие: Камамбер — сыр дорогой, элитный, людям жалко выбрасывать, вот от своей жадности и страдают!

Как пояснила «Вечерней Москве» эксперт, этот сыр — если не истек срок годности — весьма полезный.

— Камамбер полезен людям, которые не переносят лактозу, поскольку ее содержание в продукте ничтожно, — рассказывает Анна Кудрявцева. — Также этот сыр стимулирует укрепление кровеносных сосудов и этим обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Как и любой сыр, камамбер содержит много кальция.

Этот элемент укрепляет кости, снижает риск переломов, а также развития артрозов.

— А еще сырная плесень содержит вырабатывающие меланин вещества, поэтому камамбер защищает кожу от солнечных ожогов, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Также он положительно влияет на эмаль и общее состояние зубов, предотвращая развитие кариеса.

Вместе с тем, как пояснила эксперт, камамбер — сыр не для всех. Его, например, нельзя есть беременным. Дело в том, что этот продукт — по технологии — делают из непастеризованного молока.

А это значит, что есть пусть и небольшой, но риск заразиться листериозом — бактериальной инфекцией, которая для беременных может быть опасна.

Также сыр камамбер не рекомендуется людям с излишним весом, поскольку он весьма калориен. А еще тем, у кого повышенное содержание холестерина или есть гипертония: этот сыр содержит в своем составе много соли.

СПРАВКА

В России более десятка производителей камамбера. Как правило, этот сыр продают в упаковке весом 125–150 граммов. Цена — от 190 до 570 рублей, в зависимости от производителя и веса. Обычно камамбер заказывают онлайн, потому что в большинстве недорогих сетевых магазинов он встречается редко. Это нишевый продукт.

Читайте также:
производство сыроввиды сыровконкурс «Московское качество»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте