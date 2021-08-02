Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жареное солнце: как городу выжить в экстремально знойное лето

Екатерина Головина

Общество
Жареное солнце: как городу выжить в экстремально знойное лето
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 2 августа, в Москве опять объявляли «оранжевый уровень опасности» из-за жары. При том, что прошлый месяц уже занял шестое место в списке самых жарких с начала регулярного отслеживания погоды в столице. Климатологи в один голос говорят, что это не предел и волны жары будут посещать столицу все чаще. Как начать перестраивать жизнь города уже сейчас, чтобы облегчить жизнь его обитателям и чей опыт борьбы с надвигающимся пеклом можно позаимствовать?

В том, что Москва в буквальном смысле плавилась этим летом, виноваты не только причуды погоды, но и ее городской статус. Из-за «эффекта теплового острова» разница температур между городом и окрестностями может достигать 10–15 градусов, а в Москве с Подмосковьем она в три раза больше, чем в других регионах страны со схожим климатом.

Ватник как спасение

Нынешнюю жару вполне можно сравнить с памятным пеклом 2010 года, и сравнение будет в пользу 2021-го. Ведь тогда ситуацию усугубили и постоянные удушающие пожары на подмосковных торфяниках, и тлевшие по всей Москве газоны с торфяным наполнителем. Слава богу, тот опыт хоть чему-то нас научил, места выхода торфа в области начали активно обводнять, газоны стали засыпать нормальной почвой, и нынешний зной в целом обошелся без тотальных отравляющих дымовых завес. Хотя кое-где в области этим летом все-таки полыхнуло...

— Надо продолжать активно обводнять торфяники и очень внимательно следить за пожарной обстановкой, — уверен Алексей Кокорин, руководитель климатической программы WWF России. — Как только индекс Нестерова (индекс горимости лесов) достиг 1000 — объявлять повышенную готовность, как только он приблизился к отметке в 10 000 — закручивать все гайки, запрещать вылазки в лес и так далее. При этом надо понимать, что волны жары в дальнейшем будут только нарастать, — уверен Алексей Кокорин, руководитель климатической программы WWF России. — Это так же ясно, как то, что Земля круглая, а океан занимает 70% планеты. Небольшое 5-процентное усиление человеком парникового эффекта приводит к такой раскачке климатической системы и такому изменению потоков воздушных масс (прежде всего в направлении север-юг), что жара с каждым годом будет приходить к нам все чаще и к середине века станет уже вполне типичной проблемой для Москвы, как, скажем, сейчас она типична для Краснодара, Астрахани или Волгограда.

Значит ли это, что с июня по сентябрь нас будут ждать исключительно засушливые +30 с гаком? Отнюдь, считает климатолог:

— Вряд ли климат Москвы будет копировать нынешний климат упомянутых городов. По средней температуре он будет напоминать скорее Липецк или Воронеж. Но станет более нервным — то полоса жары, то полоса холода. И изнурять нас будут не столько высокие температуры, сколько их продолжительность. Почему, например, геофизические обсерватории считают волны жары от шести дней и выше? Потому что, грубо говоря, пять дней среднестатистический человек жару терпит, а на шестой ломается. Плюс когда ночная температура превышает 26–28 градусов, человек не может нормально спать. И если он не спит неделю, ничем хорошим для него это не закончится. При этом 28 градусов, зафиксированных метеостанцией на высоте 1,5 метра над уровнем земли, покрытой травой, означают, что в квартире у вас будет как минимум 32, потому что бетонные стены, раскалившись за день, не успевают за ночь серьезно охладиться.

При этом и долгожданный дождь, скорее всего, тоже не принесет нам особой прохлады:

— Осадков вряд ли станет больше или меньше, — считает Кокорин, — но их количество будет выпадать за меньшее время. То есть, станет меньше облажных дождей и больше коротких ливней. А с точки зрения охлаждения города это разные вещи. Ливень — это вода, которая быстро стекла, и вот ее уже нет, она просто не успевает охладить ни землю, ни воздух...

Чем можно облегчить ситуацию для обитателей бетонных джунглей? Активным высаживанием зеленых насаждений, причем, не елок и туй, столь полюбившихся нашим дивелоперам из-за их дешевизны, а нормальных лиственных пород.

— Листва не только прекрасно чистит воздух в городе, она еще и отличный испаритель, — напоминает климатолог. — Даже небольшой дождичек, который выпал на листву, даст гораздо больший эффект охлаждения, чем он же, попавший на асфальт или хвою. Поэтому в связи с климатическими изменениями, свидетелями которых мы все сейчас являемся, массовое озеленение города должно приветствоваться и расширятся. Но озеленение должно быть продуманным. Когда на Садовом кольце недавно высадили лиственные деревья, причем, большие 5-метровые крупномеры, я, как и многие, думал, что они не жильцы. Но нет. Порода деревьев, тип и время посадки были так правильно подобраны, процедуру осуществили так профессионально, что приживаемость составила почти 100%. Иногда говорят, а где же взять столько свободной земли для зелени? Да оглянитесь вокруг — ее на самом деле полно! Сажайте вокруг домов, сажайте на пустырях, вдоль дорог, везде, где только есть свободное пространство.

Жареное солнце: как городу выжить в экстремально знойное летоФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Согласился с коллегой и Владимир Семенов, завлабораторией климатологии Института географии РАН:

— Июнь в Москве давно уже стал как июль 40-летней давности, все это замечают, и никуда мы не денемся от дальнейшего потепления и увеличения волн жары. Также все знают, что в пустыне жарко, а в оазисе нет. Потому что, во-первых, тень, а во-вторых, влажная почва, которая испаряет воду, охлаждая и грунт, и приземный воздух. Как только почва высыхает, начинается экстрим: солнце нагревает землю, и она превращается в подобие сковородки, накаляя воздух почти как асфальт. Поэтому так важно поливать в жару не только асфальт и муниципальные газоны, но и всю остальную почву, и иметь в мегаполисах как можно больше деревьев и воды. Не в трубы реки запихивать, а сооружать каналы, озера и пруды для лучшего увлажнения почвы. Причем, высаживать зелень надо даже на крышах, которым она не даст раскалиться. В крайнем случае, делать их светлыми. Ну, и про стены не забывать. Я, например, живу в доме 2005 года постройки, он бетонный, без внешней изоляции. Летом уже после недельной жары бетон нагревается по максимуму, и в квартирах становится так душно, что и кондиционеры не всегда спасают. А всего-то и надо было — облицевать здание теплоизолирующим покрытием, чтобы не только зимой не терялось тепло, но и летом дом не превращался в печку, которая жар накапливает, а потом отдает. Думаете, случайно аксакалы в Средней Азии ходят в ватных халатах в жару? Они про теплоизоляцию знают не понаслышке.

15 минут до прохлады

По данным климатологов, всего за 30 лет (с 1986 по 2016) число городов, отметившихся экстремально высокой температуры, выросло в мире в два раза, перемахнув за отметку 13000.

Так, в прошлом году жара била один температурный рекорд за другим в США. В канадской деревне Литтон термометры зафиксировали +50 С, после чего пожар сжег дотла большую ее часть. В июле этого мировые соцсети обошли кадры «Аль-Джазиры» с расплавившимися от жары светофорами и потекшими бамперами и фонарями у припаркованных машин — в Кувейте было +73 С. А по отчетам метеорологов, температура воздуха как минимум в двух городах — Якобабаде (Пакистан) и Рас-эль-Хайме (ОАЭ) уже превысила пределы жизнестойкости человеческого организма. В общем, городским властям по всему миру пора включать экстремальную жару во все стратегии развития.

Они и включают. Так, в середине июля мэры 31 города из глобальной сети С40 (в группу входят 90 крупнейших городов мира) взяли на себя обязательство обеспечить к 2030 году 70% своих жителей возможностью добраться до зеленого или водного пространства максимум за 15 минут, причем пешком или на велосипеде.

Они же обязались инвестировать в зеленые насаждения и защиту от жары так, чтобы 40% городской поверхности занимала «зеленая или синяя инфраструктура», то есть деревья, городские леса и парки, дренажные системы и проницаемые тротуары. Так, в Гвадалахаре для охлаждения города собираются высадить 67 000 новых деревьев, создать 70 «зеленых коридоров» и более 50 новых общественных садов, а также финансирует курсы по подготовке городских садоводов. Милан планирует озелениться 3 миллионами деревьев. Барселона субсидирует 75% стоимости новых зеленых крыш, а мэрия Вены предложила жителям бесплатно охладить фасады домов с помощью «зеленого модуля», состоящего из горшков с вьющимися растениями и каркасами для них…

Жареное солнце: как городу выжить в экстремально знойное летоФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Крышевание» прохлады

Интенсивно «редактируют» сейчас и уже отстроенное. По всему миру в зданиях меняют обычные крыши на «холодные», поскольку даже покраска их в белый цвет снижает температуру внутри дома на 2–5 градусов. В Лос-Анджелесе на несколько улиц нанесли специальное светлое покрытие, из-за чего температура дороги тут же снизилась на 10 градусов.

Активно внедряются в городскую жизнь и системы уличного кондиционирования — так называемое охлаждение туманом. Они появляются в кафе и на детских площадках, в зонах отдыха и на остановках. Результат — не только снижение температуры воздуха, но и его очищение, так как капли тумана прибивают всю пыль к земле. А по улицам Катара теперь ездит трамвай, снабженный не только кондиционером (этим москвичей не удивишь), но и специальными светофильтрами, из-за чего воздействие солнца на машину снижается на 90%.

— Отказ от строительства домов сумасшедшей этажности — еще один способ избежать раскаленного города, — считает Александр Кривов, научный руководитель ЦНИИП Минстроя РФ. — Потому что как ни высаживай внизу деревья, а гигантские плоскости бетона, которые над ними возвышаются, раскаляются днем очень серьезно. Да, если жилье коммерческое, в большинстве квартир стоят кондиционеры, но, во-первых, это не отменяет возврат тепла от фасадов на «общую» улицу, а во-вторых, серьезно увеличивает нагрузку на электросети, так как кондиционер по сути забирает воздух с поверхности раскаленной стены, и чтобы сбить эту температуру хотя бы до +23 С, ему нужно очень сильно поднапрячься. Стремление к минимизации квадратных метров тоже не способствует комфортной жизни. В жару студия в монолитном доме — это раскаленная даже не сковородка, а накрытая крышкой кастрюля! Нам кивают на опыт юго-восточных стран, где клетушки стали нормой. Но там, и люди небольшие, и теплообмен со средой у них другой, и подземные гаражи есть практически в каждом доме, что тоже охлаждает здание, и крупные города по большей части приморские, то есть, все воздухообменники в домах стоят на океанском ветру, а не смотрят в такой же раскаленный двор.

Контроль за соблюдением СНиПов тоже может поспособствовать охлаждению мегаполиса, считает Кривов:

— По федеральным нормам 25% застраиваемой площади должна занимать зелень, а у нас ее часто занимают автомобили, которые тоже раскаляются в жару довольно сильно. Черный асфальт, темная плитка, гранитная облицовка — все это усиливает эффект сковородки. Долю подобных покрытий нужно минимизировать везде, где только можно, отдавая предпочтение живой земле с живой травой и деревьями. Хорошо бы еще и в федеральных законах подобные вещи прописать, но, к сожалению, наши думцы не живут в бетонных многоэтажках, они живут за городом и в столице бывают лишь наездами, перебегая из охлажденного салона авто в кондиционированный зал заседаний.

К слову, в подготовке архитектурных кадров тоже было бы неплохо что-нибудь подкрутить. Потому как «лучи добра», посылаемые небоскребами в пространство стали настоящим бичом городов.

Пару лет назад в Ростове-на-Дону на парковке у ТЦ был расплавлен Lexus (сумма ущерба — 1,4 миллиона рублей). Просто зеркальные панели, которыми было облицовано здание, сфокусировали на невезучем авто солнечные лучи. Дело было в начале июня, и, если верить городскому архиву погоды, максимальная температура в тот день не превышала +26 С. Похожий случай был в 2013 году в Лондоне, только там расплавился недешевый Jaguar. Отель «Vrada» в Лос-Анджелесе так же отправил в 2009-м армию солнечных зайцев на открытый бассейн, из-за чего у его посетителей начали плавиться стаканчики с напитками и подгорать волосы. И это лишь три случая из многих подобных. И в каждом косяк архитекторов пришлось исправлять серьезной реконструкцией.

Жареное солнце: как городу выжить в экстремально знойное летоФото: Софья Сандурская / АГН Москва

Задумываются над преодолением жары и урбанисты.

— Самое простое, что можно сделать — это перестать бесконечно стричь газоны, — считает Ирина Ирбитская, городской планировщик, руководитель европейского проекта «Цифровые города» и консультант программы развития ООН. — Высокая трава формирует тень и довольно существенно — бывает, что и градусов на 10 — охлаждает воздух. Защита окон и балконов седами (специальными теневыми решетками) также препятствуют попаданию солнечных прямых лучей в помещения и снижает перегрев здания. Еще один плацдарм борьбы с жарой — это городская гидрология. Все мы знаем про ливневки, но существуют еще и системы открытого стока воды, которые тоже охлаждают воздух. Виадуки — довольно древнее изобретение, которое хорошо показало себя, и многие города начинают активно брать его на вооружение, высаживая по краям таких стоков еще и растения, принимающие на себя всю возможную грязь, которую может нанести вода. Городские фонтаны — еще один удар по жаре. Я не имею в виду помпезные конструкции из мрамора, в которые доступ горожанину запрещен. Речь о простеньких вотерджетах и питьевых фонтанчиках, причем, не только для людей, но и для братьев наших меньших, которые страдают от жары подчас сильнее, чем мы. Ну, и самая быстрая мера — это различные тентовые покрытия, которые активно используют сейчас во многих городах, перекрывая тротуары и пешеходные зоны везде, где только есть такая возможность.

КСТАТИ

Не труд, а именно жара сделала из нас людей. По версии английского физиолога Пита Уилера, предки человека встали на задние лапы, спасаясь от африканского зноя и подставляя ветру свои животы.

ФАКТЫ

— При низкой влажности наш организм может выдержать температуру до +71°С в течение 1 часа, +82° С — в течение 49 минут, +93° С — 33 минуты, а +104° С — 26 минут. В Бельгии в 1958 году был зарегистрирован случай, когда человек несколько минут находился в термокамере при 200°С.

— С каждым литром пота кожа «испаряет» около 540 килокалорий, из-за чего она становится прохладнее и охлаждает протекающую через нее кровь. При +37–39°С в воздухе мы теряем около 300 мл пота в час, а когда переваливает за +40°С — 1–2 литра. Мужчины потеют на 40% интенсивнее женщин.

— Самым жарким местом Москвы является улица Балчуг, здесь всегда на несколько градусов выше, чем в среднем по городу.

А холоднее всего в Тушине. Минимальная температура, которую здесь фиксировали, — минус 47 градусов.

— Каждый градус выше +26°С снижает работоспособность примерно на 10%.

— В сильную жару футбольный мяч претерпевает меньшее сопротивление воздуха и летит дальше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,5 — именно во столько раз опережает потепление климата в РФ темпы роста глобальной температуры. С 1976 по 2019 год каждое десятилетие у нас теплело в среднем на 0,47 градуса. В жару на станциях московской подземки дежурят 60 сотрудников. Когда столбик термометра переходит отметку 28 градусов, пассажирам начинают раздавать бесплатную воду. 4000 единиц техники ежедневно орошают в жару раскаленный асфальт столицы. Если температура воздуха выше +32,5°С, условия работы являются экстремальными, считает Роспотребнадзор, и ее надо либо переносить на утро или вечер, либо работать по 10–15 минут с перерывами в охлаждаемом помещении. При +28,5 рабочий день должен сокращаться на час, при +30,5 — на 4 часа. 10 000 деревьев высадили недавно в Медельине (Колумбия), что уже понизило температуру в городе на 2 градуса. А в Портленде озеленение так снизило уровень NO₂, что экономит здравоохранению 7 млн долларов ежегодно на одних лишь респираторных заболеваниях.

Читайте также:
аномальная жараозеленение городаблагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте