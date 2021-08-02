Удачные мутации и специфический иммунитет: врач развенчала мифы о вакцинации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается. Тем не менее вокруг прививки ходит много мифов. На вопросы о некоторых из них в понедельник, 2 августа, для читателей «Вечерней Москвы» ответила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Наталья Николаевна, сейчас говорят о том, что вакцинацию нужно проводить повторно. Почему так важна ревакцинация?

— Вакцинный препарат, содержащий определенные дозы возбудителя болезни, оказавшись в организме человека, сталкивается с клетками крови — лимфоцитами, в результате чего образуются антитела, особые защитные белки, которые сохраняются в организме определенный период. Это может быть год, пять лет и более. С этим и связана необходимость повторных вакцинаций. Например, никого уже не удивляет ежегодная вакцинация против гриппа. При последующей встрече с болезнетворным микроорганизмом антитела его узнают и нейтрализуют, и человек не заболевает. Учитывая напряженную эпидемическую обстановку, в настоящее время крайне важна вакцинация для формирования стойкого коллективного иммунитета.

Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. После улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

— Среди вакцинированных очень много заболевших, порядка 80 процентов. Как так?

— Это не так. Риски тяжелого течения болезни после вакцинации минимальны. По данным Минздрава, в России только около 2,5 процента вакцинированных людей заражаются коронавирусом, большинство из них — в период формирования устойчивого иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины. В большинстве своем болезнь у них протекает в легкой форме. Самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе от коронавируса, является вакцинация.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

— Почему замалчивается информация о побочных эффектах после вакцин? Может случиться что-то страшное?

— Информация о возможных побочных явлениях не замалчивается и озвучивается во время вакцинации. Также данная информация есть в памятке вакцинируемого, которая выдается каждому пациенту. У небольшого количества граждан встречаются несильное повышение температуры, боль в месте укола, слабость. Это те реакции, которые бывают при введении вакцин и от других инфекций, так как при введении препарата формируется специфический иммунитет, и, естественно, организм человека дает реакцию, у каждого она индивидуальна. По нашим наблюдениям, а также исходя из опыта наблюдения за добровольцами в период клинических исследований, эти реакции проходят в течение 1–2 дней и купируются самостоятельно, не требуя медицинской помощи.

Среди вакцинированных в настоящее время не были зафиксированы случаи серьезных осложнений. И важно понимать, что все эти побочные эффекты кратковременны. Они быстро проходят и даже близко не способны причинить организму вред, сопоставимый с заражением коронавирусной инфекцией.

— Наталья Николаевна, но зачем вакцинироваться всем? Пусть вакцинируются те, кто боится заболевания. И, на ваш взгляд, почему тогда привитые боятся непривитых?

— Пандемию можно победить, только если будет создан коллективный иммунитет и вакцинируется большинство. Если необходимый для преодоления инфекции коллективный иммунитет не будет достигнут, то вирус продолжит распространяться.

Вирусы мутируют постоянно, при размножении живые организмы могут обмениваться генетической информацией, чтобы их потомство могло получиться более успешным, нежели «родители». Иногда происходят удачные для вируса мутации, они и распространяются. Важно напомнить, что мутации происходят только в людях, и происходят постоянно. Просто некоторые мутации более «удачные», чем другие. Поэтому чем раньше все привьются, тем меньше шансов у вируса мутировать в еще большего монстра.