Полезный гнев, или Как использовать во благо негативные эмоции

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Часто мы воспринимаем гнев, тревогу или обиду как что-то негативное. Но при правильном подходе эти чувства могут стать сильным энергетическим ресурсом. О том, как научиться анализировать свои эмоции, как ими управлять и использовать их во благо, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи, научный сотрудник Психологического института РАО Федор Шаньков.

Тревога, ужас, гнев, тоска, обида, зависть, ревность — как хочется убрать эти чувства из своей жизни! Но правда в том, что они так же нормальны и необходимы, как и чувства «светлые», и избавиться от них не получится.

— Чувства — это древняя, грубая система мозга, которая моментально и целостно схватывает жизненную ситуацию. Она хранит в инстинктах опыт человечества и значимый личный опыт. Представьте свои эмоции как чуткое существо, по-своему сообщающее о желаниях или угрозах. Вот рядом раздается странный шорох: это крадущийся тигр, ветер? Существо подает сигналы опасности. Как действовать: бежать, атаковать, прятаться, подчиниться? Может, звать на помощь? Да, слышать лай, рык неприятно, особенно когда есть убежденность, что все должно быть идеально. Но мир неидеален, и важно сначала вслушаться, о чем сообщают чувства, а потом принять решение, как лучше действовать, — рассказывает Федор Шаньков.

Человеку важно быть чутким к своим эмоциям, прислушиваться к тому, о чем они сообщают, заботиться о них. Тогда внутреннее существо станет вашим верным другом, оно будет схватывать аспекты реальности, которые разумом и ограниченным сознательным вниманием удержать в уме невозможно.

— Порой оно будет злиться, не слушаться, но заботливый хозяин понимает, что это нормально. Нужно просто понять, чего не хватает этому существу, и позаботиться о нем. А если хозяин за такое бьет палкой, пугается, отмахивается и обесценивает (как порой мы относимся к своим «темным» чувствам), то существо со временем превращается в хронически злого и голодного одинокого волка, — говорит психолог.

Как же выстроить отношения со своими чувствами, чтобы они стали не проблемой и раздражителем, а ценным источником смысла? Есть три плана психологической жизни, и последовательное обращение к ним поможет подружиться со своим внутренним волком и превратить его в верного пса.

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Принятие

Порой мы не хотим видеть в душе отрицательные чувства. Они не распознаются сознанием и подавляются. Важный шаг — впустить их, разрешить себе их испытывать, позволить им быть вместе с нами. Если бояться страха или тревожиться о тревоге, злиться на свою злость, они только усилятся. Чтобы позволить себе наблюдать за чувствами, важно обращаться к ним с доверием, интересом, принять их ценность, какими бы они ни были неприятными.

Выражение

Неуслышанное и неназванное переживание владеет сознанием, а названное по имени — получает свое место в душевном пространстве. Им можно управлять.

— Уже при таком верном назывании интенсивность переживания снижается, как будто внутреннее существо начинает вилять хвостом: «Меня увидели, услышали, окликнули по имени!» Чтобы найти нужное имя, метко выразить переживание, достаточно задать себе пару вопросов: «Где я это чувствую, на что это похоже?» Локализуйте в теле и опишите качество ощущений, сопровождающих это чувство, дайте возникнуть образам и словам, которые ему соответствуют, — рассказывает психолог.

Осмысление

После того как чувство определено (например, «тоска», «сердце кровью обливается», «обида комом в горле», «печаль, пустота в голове»), можно обратиться к нему как к живому существу: «О чем ты?» Дать ему свободу и возможность подсказать, в чем дело, не навязывая свои собственные догадки. Зачастую человеку приходят ранее не осознаваемые ответы, уникальные для каждой ситуации, и чувство находит свое объяснение.

— Пойдя все три этапа встречи с чувствами (испытав их, назвав, обнаружив смысл), дальше можно получить ответ на вопрос, что делать и как с этим справиться. Если помнить об этих шагах, можно вернуть себе авторскую позицию, перестать бояться своего внутреннего мира и с полнотой проживать настоящее, — резюмирует психолог.

Помощь рядом

Зачастую самостоятельно справиться со своими чувствами трудно, нет сил, и это нормально — обратиться за поддержкой. Можно получить бесплатную психологическую помощь специалистов, записавшись на прием в Московскую службу психологической помощи. Для этого позвоните по единому справочному телефону +7 (499) 173-09-09 либо обратитесь в удобное для вас подразделение службы через сайт www.msph.ru.

Для получения дистанционной психологической помощи позвоните по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи. С городского телефона — по номеру 051 (звонок бесплатный), с мобильного телефона — по номеру +7 (495) 051.