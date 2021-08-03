Как поговорить с шефом о повышении заработной платы: советы от карьерных экспертов из центра «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На разговор о повышении заработной платы зачастую непросто решиться, даже если вы состоите в хороших отношениях с руководством. Чтобы переговоры на эту тему прошли успешно, а вы чувствовали себя спокойно и уверенно, важно придерживаться нескольких несложных шагов. О том, как лучше подготовиться к обсуждению повышения дохода, рассказали карьерные эксперты из центра «Моя работа».

Шаг 1. Оцените рынок труда

Важно сравнить ваши представления о заработной плате с тем, что сейчас происходит на рынке труда. Проведите небольшое исследование, чтобы оценить, сколько зарабатывают специалисты на должности, аналогичной вашей. Посмотрите актуальные вакансии по вашему профилю на различных рекрутинговых сайтах, например, HeadHunter или Superjob.

Если вы состоите в хороших отношениях с кем-то из коллег, вы также можете спросить об уровне дохода в вашей компании у них. Не завышайте свои ожидания и сопоставьте ту сумму, на которую вы рассчитываете, с тем, какие заработные платы существуют сейчас на рынке труда и в вашей компании. Подобный анализ не только позволит вам обрести более четкое понимание того, на какой доход вы можете претендовать, и сформулировать корректное предложение для руководителя, но и даст больше аргументов в предстоящих переговорах.

Шаг 2. Оцените свой вклад в работу

После того, как вы получили информацию о рынке труда, важно оценить и свой вклад в работу. Спросите себя, почему вы заслуживаете повышения заработной платы. Составьте список задач, которые вы выполняли за последнее время, и определите, каких целей вам удалось достигнуть. Выпишите ваши конкурентные преимущества – важно донести до руководителя, почему вы как сотрудник особенно ценны. Если возможно, оцифруйте результаты вашей работы – повышение производительности или продаж, процент довольных клиентов, количество удачных сделок или проектов, которые вы вели.

Подумайте, где вы сделали больше, чем от вас ожидалось, и составьте список дополнительных обязанностей, которые вы на себя брали: увеличение часов работы, ответственности или числа подчиненных сотрудников. Важно иметь точное представление о своих плюсах и достижениях, а также о том, какую пользу вы принесли компании, потому что именно это сможет послужить основанием для повышения зарплаты. Плюсом такой ревизии ваших успехов также послужит и повышение уверенности в себе. Вспомнив и оценив все свои достижения, вы наверняка почувствуете себя спокойнее перед разговором с начальством.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Шаг 3. Будьте вежливы и доброжелательны

Разговор о заработной плате должен проходить в максимально позитивной и уместной обстановке. Не стоит подлавливать руководителя в коридоре и требовать разговора немедленно. Более профессиональным будет предупредить о том, что вы хотите поговорить, и уточнить время, когда начальник сможет с вами пообщаться. Улыбайтесь, будьте спокойны и уверены в себе. Вежливо объясните свою позицию, подтвердите ее фактами о рынке труда и о ваших успехах в работе. Делайте акцент на профессиональной стороне вопроса, а не на личных проблемах.

Важно подчеркнуть вашу мотивированность и то, что вы как специалист заслуживаете большего финансового вознаграждения. Будьте готовы к тому, что руководителю может понадобиться время на обдумывание, в этом случае стоит уточнить, когда вы можете вернуться к этому вопросу, и поблагодарить руководителя за его готовность рассмотреть ваше предложение.

Шаг 4. Говорите прямо

У вас должно быть четкое понимание того, на какую сумму вы сейчас претендуете, важно озвучить эту цифру прямо. Помните, что заработная плата должна быть соразмерна рынку труда, вашим обязанностям и достижениям в работе. Будьте готовы к тому, что руководитель может предложить вам компромисс: например, повышение заработной платы на меньшую сумму или вместе с увеличением ответственности.

Заранее продумайте, сможете ли вы принять подобное предложение. Обо всех своих вопросах и сомнениях важно говорить прямо и честно. Так вы сделаете разговор более эффективным и открытым и для себя, и для руководства.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шаг 5. Будьте готовы к отказу

Возможно, руководитель не сможет принять ваше предложение. В этом случае важно не вступать в конфликт, а отреагировать профессионально и спокойно. Постарайтесь извлечь максимум пользы из разговора даже в случае отказа. Уточните, что вы можете сделать для того, чтобы уровень зарплаты все же повысился, и договоритесь о времени, когда вы сможете еще раз обсудить повышение вашего дохода. Каким бы ни был ответ, поблагодарите руководителя за уделенное время.

Помните, что хорошее представление о нюансах вашей специальности на рынке труда, анализ успехов на работе и уверенное и доброжелательное общение с руководителем помогут вам провести продуктивные переговоры и добиться своей цели в повышении заработной платы.

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