Лучшие маршруты для знакомства с дикой природой в столичном регионе

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в столице насчитывается 136 особо охраняемых природных территорий. На каждой из них — уникальная экосистема, в состав которой входят редкие виды животных и птиц, краснокнижные растения. Для наблюдения за диким миром горожанам не требуется покупать билет или приобретать профессиональное оборудование. Достаточно прогуляться по одной из зеленых территорий города. Рассказываем, какие маршруты выбрать для наблюдения за обитателями дикой природы в черте Москвы.

Фотоохота на птиц

Несмотря на то, что заказывать на корпоративы тигрят или экзотических птиц ради развлечения давно считается дурным тоном, в большинстве компаний эти услуги до сих пор остаются в тренде и пользуются спросом. Для людей это способ познакомиться с дикими животными, не задумываясь об условиях их содержания и самочувствии. Все звери, содержащиеся в неволе, страдают в разной мере. Хотя существует немало возможностей приобщиться к природе экологично, без причинения вреда животным.

Один из популярных вариантов знакомства с дикой природой — бердвотчинг, или наблюдение за птицами. Достаточно взять с собой небольшой бинокль, вооружиться фотоаппаратом или смартфоном.

Лидером по видовому разнообразию фауны среди московских ООПТ является Битцевский лес. Здесь гнездятся тетеревятники, соколы, чеглоки, пустельги, дятлы (черный, зеленый, белоспинный, трехпалый). Встречаются коростели, камышницы, лесные кулики, вальдшнепы, чибисы. Реже попадаются черныш и перевозчик.

На территории природно-исторического парка «Измайлово» гнездятся совы, соколы, дятлы, коростели, дрозды. В общей сложности — 65 видов птиц. Более 40 видов птиц обитает на территории ландшафтного заказника «Лианозовский». Из редких видов — снегири, соловьи, малые пестрые дятлы. Отправиться на фотоохоту стоит и в Серебряный бор. Здесь гнездятся камышницы, береговые ласточки, неясыти. Можно встретить трясогузок и жавороноков. Среди диких краснокнижных зверей — ласки и горностаи.

Трели соловьев и певчих дроздов можно послушать в лесопарковой зоне «Кузьминки-Люблино». Здесь же недавно в кадр фотолюбителей попала желтая трясогузка, которая включена в Красную книгу Москвы. Среди обитателей — лазоревки, зяблики, зарянки и большие синицы. Из хищных птиц гнездятся перепелятники, пустельги, ушастые совы и неясыти.

Иволги, певчие дрозды, корольки, филины обосновались в природно-историческом парке «Царицыно». В лесных участках природного комплекса Зеленограда встречаются дятлы, поползни, клесты, сойки, кедровки. На территории природного парка «Долина реки Сходни в Куркине» из редких видов птиц можно заметить пустельг, чеглоков, осоедов, крачек, ястребиных славок.

Таким образом, фотоохота окажется богатой на интересные кадры практически на любой природной территории.

Среди бердвотчеров — люди разного возраста и профессий. Некоторые так поднаторели в поиске птиц для фотосъемки, что ориентируются на местности не хуже орнитологов. Причем иногда в кадр попадают не только птицы, но и другая живность, включая бабочек, стрекоз, жуков, ящериц.

Для любителей дикой природы Союз охраны птиц России каждый год проводит различные акции, к которым можно присоединиться. К примеру, к учету водоплавающих птиц и поющих соловьев. На сайте Союза также можно найти компанию единомышленников для бердвотчинга.

— Есть несколько способов гарантированно увидеть, к примеру, сов. Можно зайти на сайт iNaturalist, посмотреть, где люди в данный момент наблюдают сов, и искать в тех же краях, — рекомендует Алексей Левашкин (instagram.com/aleksey_levashkin/), организующий фототуры для наблюдений за дикой природой.

Привлечь птиц для гнездования в определенном месте можно собственными силами. Для этого осенью следует установить в лесу несколько совятников.

— С большой вероятностью на следующий год там загнездится серая неясыть. Для ушастой совы можно повесить корзинку на окраине деревни, и она там поселится, — советует Левашкин.

В свою очередь дачники на участке могут установить дуплянки для птиц, высадить медоносы, привлекающие бабочек, поставить миску с кормом для ежиков (творог, сухой кошачий корм супер-премиум-класса, кусочки мяса).

Главное — не пытаться забрать животных домой. Все-таки дикая природа — их настоящий дом, где они чувствуют себя комфортно. Лучше просто наблюдать за дикими обитателями. Это познавательно даже в случае с обычными воронятами. Один вороненок выпрыгнул из гнезда, совсем не умея летать. Родители его кормили, но я на всякий случай тоже приносила кусочки мяса и воду. Через пару недель вороненок подрос, встал на крыло. Увидев меня, этот бандит принимался летать за мной, выклянчивая вкусненькое.

Местная прописка

Животные в городе умудряются устроиться повсюду. Так, в ботаническом саду «Аптекарский огород» разгуливают утята среди цветов, а по деревьям бегают птички-пищухи. Хищные птицы живут на высотках. К примеру, шпиль здания МИД России стал местом гнездования для пары соколов-сапсанов.

Трясогузки выводят птенцов на балконах, заваленных старой мебелью.

В летнее время на прудах можно наблюдать не только уток, но и камышниц. Это такие черные птицы — родственники журавлей. Их часто путают с утками, хотя крякать они не умеют. В отличие от коростелей, которых можно узнать по характерным громким звукам, вроде «крекс-крекс-крекс».

Порой прикормленные птицы совсем теряют страх. У меня во дворе висят кормушки с нежареными семечками и орехами. И зимой гаички — это такие синички с черными «шапочками» — при моем появлении садятся мне на голову и даже на нос!

Среди диких обитателей города нередко встречаются лисы. С начала 2021 года рыжие красавицы были замечены на шести природных территориях Москвы. Из диких зверей именно лис москвичи успевают сфотографировать чаще всего.

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

— Специалисты шутят, что лиса всегда обитала в Москве, просто смартфонов не было. Но не нужно пугаться. От бешенства мы раскладываем лисам в местах их обитания вакцину в съедобных брекетах, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, говорить, что дикие животные приходят в город, не очень правильно.

— Они тут живут, — подчеркнул Антон Кульбачевский.

Помимо лис, на природных территориях обитают кабаны, лоси, зайцы. Попадаются и бельчата. Обычно о них заботятся родители. Если же бельчата по каким-то причинам остались одни, то им может потребоваться помощь. В этом случае нужно позвонить по телефону горячей линии единой справочной службы мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77. Специалисты без замедления приедут на место и окажут необходимую помощь.

Селфи с альпака

В гости к животным можно отправиться в один из вольерных комплексов, которые находятся под ведомством Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Так, в Крюковском лесопарке Зеленограда работает вольерный комплекс «Дом лани». Посещение бесплатное. Приехать в гости разрешено с угощениями (их следует оставлять у входа в специальном контейнере) — в часы кормления специалисты передадут вкусности семье европейских ланей. Животные находятся на полувольном содержании.

Среди других обитателей — фазаны, утки, цесарки, индейки, индоутки, кролики.

Узнать о пчелах можно на одной из пяти пасек города. Они находятся на природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Теплый Стан», «Битцевский лес», «Царицыно» и в эколого-просветительском центре «Царская пасека».

Вариантов для знакомства с дикими обитателями хватает и за городом. К примеру, за впечатлениями можно отправиться на одну из экоферм в ближайшее Подмосковье. Там созданы комфортные условия для животных: они проживают под наблюдением специалистов на полувольном содержании, близком к естественной среде обитания. При этом важно помнить, что длительные фотосессии — всегда большой стресс для животных. Поэтому призываем не быть равнодушными и бережно относиться к животным.

Одна из первых и крупных ферм в Московской области — «Российские альпаки». Попасть туда получится по предварительной записи. Логично спросить: «Но почему бы не привезти альпака на детский праздник?». Потому что для животных такие поездки — стресс. А у себя дома, на ферме, они находятся в комфортных условиях, владельцы контролируют процесс, позволяя животным отдыхать.

То же самое и с лошадьми. В специальных конноспортивных комплексах животные активные, любопытные, а в городе и на жаре угнетены.

Впрочем, моя знакомая — «лошадиный врач» — говорит, что сейчас не все предложения конных прогулок — это плохо. Во многих местах коней кормят, лечат, подбирают им нормальную амуницию, до рабочих точек возят в специальных автомобилях. Один из таких примеров — национальный конный парк «Русь» в Подмосковье.

Ручных пони, ослика и козочек можно посмотреть в парке птиц «Воробьи», который расположен в Калужской области. Самая главная его ценность — огромная коллекция птиц. Летом это место особенно привлекательно для посещения, так как все теплолюбивые экзотические пернатые летают в открытых вольерах и хорошо видны.

Экологичные занятия

Для юных москвичей в столице сейчас появилось огромное количество бесплатных кружков, лекций, эколого-просветительских центров. В моем детстве о таком оставалось только мечтать, а сейчас каждый желающий найдет себе занятия по вкусу. И самое главное — каждый может больше узнать об экологии и научиться основам бережного отношения к природе, познакомиться с животным миром и уникальными видами растений города.

Сегодня в столице работает 10 эколого-просветительских центров Мосприроды. У каждого из них своя программа занятий — как теоретических, так и практических. К примеру, предусмотрены пешие прогулки по природным территориям в составе экскурсий. Они проводятся бесплатно. В зависимости от темы в занятиях могут принимать участие и дети, и взрослые.