Наземное метро для Митькова: московские центральные диаметры станут частью столичного транспортного каркаса

Пассажир Надежда Егорова ждет поезд на станции «Щукинская» второго Московского центрального диаметра / Фото: Петр Нестеров

3 августа заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что к 2024 году Москва сформирует свой транспортный каркас, частью которого станут Московские центральные диаметры (МЦД). «Вечерка» выяснила, что нового происходит на линиях и какое будущее их ждет.

Проект стартовал 21 ноября 2019 года, тогда были запущены МЦД-1, связывающий Белорусское и Савеловское направления Московской железной дороги, от Одинцова до Лобни, и МЦД-2, который проложили по Рижскому и Курскому радиусам, от Нахабина до Подольска. Третий и четвертый диаметры на подходе.

— В ближайшие два года мы построим две ветки МЦД, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, Наро-Фоминский городской округ с еще одним краем области (с микрорайоном Балашихи Железнодорожным. — «МВ»), — заявил Андрей Бочкарев.

Ленинградско-Казанский диаметр должен быть запущен до конца 2022 года, Киевско-Горьковский — до конца 2024 года. МЦД-5, Ярославско-Павелецкий, планируется ввести в строй до 2025 года.

Сейчас идут укладка новых путей, перенос и возведение станций. Если первые диаметры проложили там, где и прежде ходили электрички, то для остальных трех реконструируют железнодорожные ветки, которые использовались только для пропуска транзитных пассажирских и грузовых поездов. К примеру, Митьковская соединительная ветвь достраивается и модернизируется для запуска МЦД-3. Кстати, на ней может появиться новая станция «Митьково».

— Рассматривается перспектива строительства нового остановочного пункта «Митьково» на пересечении Митьковской ветви с улицей Русаковской недалеко от станции метро «Сокольники» Сокольнической и будущей Большой кольцевой линии, — рассказал глава МЖД Михаил Глазков.

Изменения происходят и на готовых магистралях: строительство платформы «Щукинская» рядом с одноименной станцией метро. В планах на будущее — открытие возле «Дмитровской» МЦД2 и одноименной станции метро остановочного пункта первого диаметра с таким же названием. Чуть дальше строится «Петровско-Разумовская», с которой можно будет пересесть на третий диаметр и станции метро Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Задача МЦД — установить связь с существующей системой транспорта, поэтому станции, где это возможно, вплетаются в транспортно-пересадочные узлы, а сами остановочные пункты строят как мини-вокзалы.

КСТАТИ

Вскоре после открытия МЦД самыми востребованными стали станции «Царицыно» и «Тушино». Также большой популярностью пользуются «Дмитровская», «Беговая» и «Одинцово».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Крупнейшим узлом МЦД станет «Каланчевская»: пассажиры второго и четвертого диаметров смогут здесь пересесть на две станции метро или на один из трех вокзалов.

ЦИФРА

375 километров составит протяженность линий МЦД к моменту формирования транспортного каркаса столицы.