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Арина Федчина: Додумываю истории из прошлого

Оксана Седых

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Общество
Арина Федчина: Додумываю истории из прошлого
Фото: Из личного архива Арины Федчиной

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами своего мастерства делится художник и экоактивист Арина Федчина.

Арина Федчина начала писать картины в 45 лет и сразу стала востребованной художницей. Она рассказала «Вечерке», как у нее получилось воплотить свою детскую мечту в реальность.

— Арина, по образованию вы режиссер театрализованных представлений и праздников. Как получилось, что вы стали художником?

— К живописи меня тянуло с детства. В школе я отвечала за стенгазеты и разрисовывала межкомнатные двери у друзей. Сюжеты к рисункам брала из мультфильмов и из головы. После я окончила Кемеровскую академию культуры и искусств и занималась музыкальным оформлением крупных праздников, записывала исполнителей в студии: солистов Театра оперетты, современных артистов и даже целые хоровые коллективы. Вернулась к рисованию только в 45 лет, когда переехала в Москву. Здесь я стала общаться с художниками и ходить по музеям. Взяла несколько частных уроков в художественной школе.

— Чем вы вдохновляетесь для написания картин?

— На моей первой работе, написанной маслом, была изображена влюбленная пара, идущая под дождем.

Сейчас я считаю это банальным и ищу совершенно другие сюжеты. Часто пишу с натуры или додумываю истории, взятые с фотографий XIX — начала XX века. В целом меня вдохновляет жизнь, которая звучит вокруг нас во всем: в фильмах, в близких людях, путешествиях, природе, музыке и на улице.

Я теперь на все смотрю как художник. Я везде вижу тона и полутона, игру света, цвета и тени.

— Вы не рисуете на заказ. Почему?

— Это против моих правил. Мне хочется писать только то, что нравится мне. К тому же я иногда сама не знаю, что в итоге будет на картине. Часто все переделываю.

Однажды кубинские улочки рисовала, потом выпила кофе и решила, что лучше это будут корабли в Мурманске. Во все картины я вкладываю частичку души. Когда их покупают, я всегда грущу. Иногда даже плачу.

С некоторыми мне очень тяжело расставаться. Однажды покупателю пришлось ждать почти год, пока я решилась отдать свое творение.

— Как в вашу жизнь пришел экоактивизм?

— С природой у меня близкие отношения с самого рождения. В детстве я создавала «зеленые» патрули во дворах, переписывалась с журналом «Юный натуралист». Я хотела стать зоологом или в работать в «Гринписе».

Полтора года назад решила изучить тему экологии более подробно. В итоге поняла, что на нашей планете с ней большие проблемы.

Как итог — стала экотренером. Сейчас я рассказываю людям про сортировку мусора, важность отказа от пластика, сама участвую в различных экомероприятиях. Пусть это звучит пафосно, но я буду заниматься этим, пока жива.

— Экоактивизм влияет на вашу художественную деятельность?

— На экомероприятиях я встречаю людей и места, которые меня могут вдохновить. Я недавно очищала берег Москвы-реки на каяке и увидела стадо коров вдалеке. Мне захотелось выйти, достать холст с кистями и творить. Жаль, такой возможности не было. Не исключаю, что коровы в ближайшее время появятся на моей картине.

— Какая ваша самая заветная мечта?

— У меня их несколько. Первая — перебраться жить поближе к морю и лесу. Вторая — поехать на Чукотку и поучаствовать в мероприятиях по спасению китов. У меня к ним особенное отношение. Я их изучала когда-то. Очень хочу увидеть их вживую.

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