Промзону ЗИЛ переоборудуют в жилой квартал

Отдыхающие у открытого бассейна в спорткомплексе «Акватория ЗИЛ». Его построили в рамках программы реорганизации территории бывшей промзоны / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Завод имени Лихачева заложили 2 августа 1916 года. На нем в советское время трудились до 70 тысяч человек. А сегодня здесь строится современный жилой район.

Большинство современных развитых мегаполисов стремятся избавиться от «ржавого пояса» — неэффективных территорий промзон. Основное предприятие в таких промзонах зачастую уже не действует, площади либо занимают мелкие производства, либо они и вовсе простаивают.

В Москве промзоны занимают около 17 процентов территории города в границах МКАД. Их реорганизация в столице ведется параллельно двумя путями: неиспользуемые территории становятся площадками для градостроительного развития, а функционал действующих предприятий городские власти стараются ориентировать на инновационное, экологически чистое, высокотехнологичное производство.

Один из крупнейших проектов — это реорганизация производственной зоны бывшего легендарного Завода имени Лихачева. Проект планировки приняли весной 2013 года. Сейчас на территории ведется активное строительство.

— ЗИЛ — крупнейший проект комплексной городской застройки. Помимо жилья возводятся социальные и спортивные объекты. Построена школа на 2,5 тысячи мест с детским технопарком «Кванториум», — рассказал первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

По его словам, редевелопмент территории ЗИЛ планируют завершить в 2028 году. Площадь застройки промзоны — 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 5,2 миллиона «квадратов» располагаются непосредственно на месте бывшего завода. Сегодня в северной части промзоны строится крупный жилой квартал: 31 дом, девять детских садов, две школы, музейный центр, медицинский центр, концертный зал и другие объекты.

Ландшафтный парк «Тюфелева роща» также появился на территории бывшего завода / Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жилые дома, в разработке дизайна которых принимали участие ведущие российские архбюро, станут своего рода достопримечательностями.

Масштабное благоустройство квартала включает в себя полное обновление набережной Марка Шагала.

— Реконструкция набережной Марка Шагала позволит сформировать единую систему набережных по левому берегу Москвы-реки от района Таганский до Печатников, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме этого, на территории бывшей промзоны появился ландшафтный парк «Тюфелева роща», который успели облюбовать москвичи. Парк создали по проекту известного дизайнера и урбаниста Джерри Ван Эйка.

Спортивный кластер застраиваемой территории представлен такими крупными объектами, как многофункциональный спорткомплекс «ЦСКА Арена», Центр синхронного плавания, бассейн «Акватория ЗИЛ», доступный для всех желающих.

Еще в прошлом году на территории нового жилого комплекса открылась экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников. После завершения строительства на территории бывшей промзоны предположительно будут проживать около 76 тысяч человек, будет создано 65 тысяч рабочих мест.

СПРАВКА

История Завода имени Лихачева началась в 1916 году. Тогда в рамках программы создания в России автомобильной промышленности предполагалось построить в стране шесть новых автозаводов. После революции, в 1919–1923 годах, завод занимался ремонтом иностранных грузовиков. Первый отечественный грузовик на заводе собрали 1 ноября 1924 года.