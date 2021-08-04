Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к прокрастинации

Анна Ковалева

Алена Прокина

Общество
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к прокрастинации
Фото: Рixabay

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня, в День работающих женщин, мы вместе с астрологом узнаем, кто из знаков зодиака стремится больше реализовать себя в карьере, а кому просто лень заниматься такими пустяками.

Овен

Девушки-Овны крайне амбициозны, видят цель — не видят преград. Часто запускают свой бизнес, постоянно увеличивают количество проектов. Даже если что-то не удается, не отчаиваются, а берутся за что-то новое. Поэтому Овны самостоятельны и всегда при деньгах.

Телец

Тельцы-девушки любят находить место работы, где хорошо платят, а заморочек немного. И это им с лихвой удается. Когда накапливается хорошая сумма, могут отправиться на месяц в путешествие. Карьеристками назвать Тельцов язык не повернется, они ориентированы на семью.

Близнецы

У Близнецов так много идей, что они своей энергией сбивают всех с толку. На работе они эффективны, быстро справляются со своими задачами и помогают другим. В начальники стремятся редко, если только зарплата будет очень хорошей. Личная жизнь периодически страдает из-за постоянной занятости такой девушки.

Рак

Раки — отличные работники. Такие женщины знают свои сильные стороны и что они отличные специалисты. Зарабатывают Раки прилично, тратят все на своих близких и немного на себя. Есть и небольшая кубышка на случай увольнения по собственному желанию.

Лев

Женщины-Львы не ходят на работу просто так, и среди офисного планктона их едва ли встретишь. Они сразу метят в начальники, причем им хватает с лихвой сил, ума, характера. Коллеги часто завидуют и за спиной шепчутся. Но Львицам все нипочем. Впереди далеко идущие планы и отдых на Мальдивах.

Дева

Девы умеют делать головокружительную карьеру за короткий срок. Принимая их на работу, начальство сразу видит перед собой въедливого и очень мнительного профессионала. Там, где все выгорят, Дева лишь устанет. У нее всегда распределен бюджет, отложено на далекое и счастливое будущее.

Весы

Весы отлично работают, причем даже в сложных условиях. Такие женщины терпеливы, умны, чувствуют баланс между работой и личной жизнью, поэтому у них складывается крепкая семья, и на работе они получают свое заслуженное повышение. Успевают Весы и заняться творчеством для души.

Скорпион

Скорпионов часто еще в школе записывают в ленивцы и тунеядцы. На самом деле девочка-Скорпион просто уже знает, кем будет в будущем, и с предметами, касающимися этой области, у нее проблем нет. Так и в жизни взрослой — усилия четкие, целенаправленные, где точно будет результат.

Стрелец

Девушки Стрельцы так поглощены изучением мира и приятными вещами, что о карьерных высотах не очень и мечтают. Они могут пойти в гору, но, как только встретят мужчину, тут же растворятся в отношениях. Заработок потратят отнюдь не на ремонт, образование или что-то полезное, а на увлекательное путешествие или гулянку.

Козерог

Козероги неимоверно целеустремленные, причем они играют вдолгую. Мимолетный успех их не волнует. Упорство, долгосрочное планирование, изучение всех процессов их увлекают и поглощают. От этого страдает личная жизнь, хотя вторую половинку они часто находят на той же работе.

Водолей

Девушки-Водолеи не любят особо напрягаться и выбирают профессии, где минимум ответственности, максимум удовольствия. Причем по финансам часто проигрывают, записываются в вечные должники. Они любят, чтобы на работе была своя тусовка, где они блистают. Остальное их мало волнует.

Рыбы

Девушки-Рыбки по большей части предпочитают работу без рисков. Выбирают места спокойные, начальников неэкспрессивных, так как любые разборки их вгоняют в депрессию. Количество денег их начинает волновать по мере приобретения опыта.

Тихой сапой может и до руководителя добраться.

Читайте также:
карьераленьзнак зодиака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте