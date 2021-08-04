Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к прокрастинации

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня, в День работающих женщин, мы вместе с астрологом узнаем, кто из знаков зодиака стремится больше реализовать себя в карьере, а кому просто лень заниматься такими пустяками.

Овен

Девушки-Овны крайне амбициозны, видят цель — не видят преград. Часто запускают свой бизнес, постоянно увеличивают количество проектов. Даже если что-то не удается, не отчаиваются, а берутся за что-то новое. Поэтому Овны самостоятельны и всегда при деньгах.

Телец

Тельцы-девушки любят находить место работы, где хорошо платят, а заморочек немного. И это им с лихвой удается. Когда накапливается хорошая сумма, могут отправиться на месяц в путешествие. Карьеристками назвать Тельцов язык не повернется, они ориентированы на семью.

Близнецы

У Близнецов так много идей, что они своей энергией сбивают всех с толку. На работе они эффективны, быстро справляются со своими задачами и помогают другим. В начальники стремятся редко, если только зарплата будет очень хорошей. Личная жизнь периодически страдает из-за постоянной занятости такой девушки.

Рак

Раки — отличные работники. Такие женщины знают свои сильные стороны и что они отличные специалисты. Зарабатывают Раки прилично, тратят все на своих близких и немного на себя. Есть и небольшая кубышка на случай увольнения по собственному желанию.

Лев

Женщины-Львы не ходят на работу просто так, и среди офисного планктона их едва ли встретишь. Они сразу метят в начальники, причем им хватает с лихвой сил, ума, характера. Коллеги часто завидуют и за спиной шепчутся. Но Львицам все нипочем. Впереди далеко идущие планы и отдых на Мальдивах.

Дева

Девы умеют делать головокружительную карьеру за короткий срок. Принимая их на работу, начальство сразу видит перед собой въедливого и очень мнительного профессионала. Там, где все выгорят, Дева лишь устанет. У нее всегда распределен бюджет, отложено на далекое и счастливое будущее.

Весы

Весы отлично работают, причем даже в сложных условиях. Такие женщины терпеливы, умны, чувствуют баланс между работой и личной жизнью, поэтому у них складывается крепкая семья, и на работе они получают свое заслуженное повышение. Успевают Весы и заняться творчеством для души.

Скорпион

Скорпионов часто еще в школе записывают в ленивцы и тунеядцы. На самом деле девочка-Скорпион просто уже знает, кем будет в будущем, и с предметами, касающимися этой области, у нее проблем нет. Так и в жизни взрослой — усилия четкие, целенаправленные, где точно будет результат.

Стрелец

Девушки Стрельцы так поглощены изучением мира и приятными вещами, что о карьерных высотах не очень и мечтают. Они могут пойти в гору, но, как только встретят мужчину, тут же растворятся в отношениях. Заработок потратят отнюдь не на ремонт, образование или что-то полезное, а на увлекательное путешествие или гулянку.

Козерог

Козероги неимоверно целеустремленные, причем они играют вдолгую. Мимолетный успех их не волнует. Упорство, долгосрочное планирование, изучение всех процессов их увлекают и поглощают. От этого страдает личная жизнь, хотя вторую половинку они часто находят на той же работе.

Водолей

Девушки-Водолеи не любят особо напрягаться и выбирают профессии, где минимум ответственности, максимум удовольствия. Причем по финансам часто проигрывают, записываются в вечные должники. Они любят, чтобы на работе была своя тусовка, где они блистают. Остальное их мало волнует.

Рыбы

Девушки-Рыбки по большей части предпочитают работу без рисков. Выбирают места спокойные, начальников неэкспрессивных, так как любые разборки их вгоняют в депрессию. Количество денег их начинает волновать по мере приобретения опыта.

Тихой сапой может и до руководителя добраться.