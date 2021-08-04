Все рядом с домом: как власти Москвы продолжат поддержку инвесторов

Никола Обайдин, директор департамента по офисной недвижимости крупной столичной девелоперской компании в современном офисном парке, расположенном недалеко от станции метро «Румянцево», рассказал, что в районе создаются комфортные условия не только для работы, но и для жизни / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 4 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге sobyanin.ru рассказал о развитии спальных районов. Особое внимание власти города уделяют созданию рабочих мест.

Примерно 90 процентов всех москвичей проживают в кварталах, расположенных за Третьим транспортным кольцом (ТТК), в так называемых спальных районах. Однако мэр считает, что это определение, как и само явление «спальных районов», уже давно изжило себя.

— Честно говоря, это означает, что утром, просыпаясь, вы должны сесть в машину и часа полтора через пробки пиликать на ней бог знает куда, — пояснил Сергей Собянин. — Если хотите пойти в музей, то должны опять сесть в машину и куда-то поехать, пойти в ресторан — то же самое. Хотите просто погулять? Опять надо ехать в какой-то центральный парк. Это плохо, таких районов не должно быть.

Впервые команда Собянина столкнулась с критикой, когда запустила проект «Моя улица». По словам мэра, жители районов, расположенных за пределами ТТК, начали жаловаться: мол, опять все внимание сосредоточено на центре города. Столичные власти не смогли проигнорировать полученный сигнал и задумались, что можно сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему и в отдаленных районах.

В итоге было принято несколько городских программ, включая «Мой район». И это не просто благоустройство дворов и улиц. Для каждого района разрабатывается свой проект, чтобы в нем было все необходимое для комфортной жизни: собственный кинотеатр, спорткомплекс, классный парк, качественные магазины, уютные рынки со свежими продуктами напрямую от фермеров, фестивальные площадки, где можно отметить День города или Новый год, и многое другое.

— В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей — от магазинов и парков в шаговой доступности до хороших школ и поликлиник, — подчеркнул Сергей Собянин.

Первый район жилого комплекса «Испанские кварталы» в Новой Москве, в основу которого изначально заложен принцип комплексного подхода / Фото: Пресс-служба ГК «А101».

Сложнее всего, признал мэр, решить вопрос с созданием рабочих мест недалеко от дома. Но и здесь уже удалось сдвинуться с мертвой точки.

— Благодаря строительству магазинов, офисов и технопарков последние десять лет порядка 85 процентов новых рабочих мест создаются в нецентральных районах, — уточнил Собянин. — Взять хотя бы Новую Москву: за это время в ней прибавилось около 300 тысяч жителей, но и мы создали больше 200 тысяч рабочих мест. Стараемся балансировать.

Так, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Румянцево» расположен офисный парк класса «А». В здании общей площадью 185 тысяч квадратных метров, помимо офисов, рассчитанных более чем на 11 тысяч человек, есть торговая галерея, зона отдыха и подземный паркинг. Сейчас все помещения на 100 процентов сданы в аренду, в том числе крупным компаниям, среди которых «Ростелеком», Tele2, «Систематика», Oracle и другие. Рядом строится здание второй очереди. Рабочие места получат еще около 6 тысяч человек.

Но тем не менее районов за ТТК и МКАД, где не хватает рабочих мест, все еще достаточно. Чтобы ускорить решение этой проблемы, московское правительство предложило инвесторам выгодные условия: им вернут часть платы за право строительства нового жилья, если они одновременно будут создавать рабочие места за пределами центра города.

— Конечная цель — создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома, — поделился планами Сергей Собянин. — А термин «спальный район» — окончательно сдать в архив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКОЛА ОБАЙДИН, директор Департамента по офисной недвижимости крупной девелоперской компании:

— Как отметил мэр во время своего визита в наш офисный парк, это уникальный комплекс для Новой Москвы и образец того, как нужно вкладывать инвестиции. Во второй очереди проекта также будет гостиница и жилой комплекс со школой и детским садом. Это единый, взаимодополняющий проект комплексного развития территории, занимающий площадь в 45 гектаров и реализованный в концепции Work&Live. Для нас было важно создать проект, в котором можно жить и работать в рамках одной локации.