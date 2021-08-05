Военные дирижеры посвятят свое выступление Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

28 августа пройдет открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Военный институт (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны РФ — постоянный участник финального сводного выступления фестиваля. В этом году музыканты представят зрителям отдельный номер. «Вечерняя Москва» пообщалась с начальником института, полковником Сергеем Вовком о музыкальных экспериментах, технических тонкостях и подготовке к фестивалю.

— Сергей Сергеевич, что вы приготовили для зрителей?

Выступление нашего оркестра — своеобразное признание в любви Москве. Учитывая, что фестиваль проводится в преддверии празднования Дня города, при подготовке концертного номера использовался богатейший музыкальный материал на темы произведений советских и российских композиторов, посвященных любимой Москве.

— В вашем репертуаре есть место для экспериментов?

— Жанр плац-концерта изначально формировался в рамках нашей профессии и всегда являлся значимой позицией, предполагающей эксперимент в своей основе. Как правило, яркие, интересные, порой дерзкие идеи предлагает молодежь, наши курсанты, а со стороны опытных и грамотных преподавателей — техническое обеспечение оригинальных предложений. Это касается и музыкального материала, его композиционной структуры, и рисунка всех передвижений оркестра на плацу.

— Как идет подготовка к «Спасской башне»?

— Особо ценным в процессе подготовки дефиле необходимо отметить творческое и исполнительское участие курсантов. При создании оригинального попурри кафедрой инструментовки грамотно использован песенный материал яркой и, безусловно, узнаваемой мелодики. Изучение музыкального материала детально и вдумчиво проработала кафедра инструментов военного оркестра. На следующем этапе важный вклад был внесен в драматургию выступления кафедрой военно-оркестровой службы. Самое пристальное внимание уделялось сбалансированному звучанию оркестра. В общем, это большой, коллегиальный, крайне ответственный и кропотливый труд коллектива единомышленников.

— Оркестр курсантов (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России регулярно участвует в международных конкурсах и фестивалях. Как пандемия отразилась на вашей творческой деятельности? Наверняка пришлось сократить количество выступлений и гастролей?

— Творческий коллектив всегда видит результат своей деятельности, выступление перед зрителями — это крайне важный момент для артиста, сама суть и смысл его существования. Пандемия внесла свои тяжелые коррективы, но, тем не менее, жизнь продолжается, мы размышляем над творческими планами и надеемся на лучшее.

— Что представляет собой обычный учебный день курсанта Военного института (военных дирижеров)?

— Прежде всего, выполнение всех требований, которые обеспечивают полноценное овладение профессией, учитывая ее специфику, сложность и многоплановость. Профессорско-преподавательский состав, который представлен самыми опытными, грамотными, заслуженными и необыкновенно одаренными музыкантами, дирижерами и педагогами, прилагает колоссальные усилия, чтобы молодые талантливые ребята, приходя в профессию, были вооружены таким спектром знаний и навыков, который бы позволил выдерживать и большие физические нагрузки, и выполнение серьезных творческих задач. Военный дирижер — руководитель творческого коллектива, поэтому крайне важно сформировать у курсантов незаурядные лидерские качества. В связи с этим в ежедневной учебной программе предусмотрены как военные, так и музыкально-творческие дисциплины.

— Что отличает военного дирижера от его гражданских коллег?

— Профессия дирижера предполагает творческую и природную одаренность — пожалуй, главное, на что мы не можем повлиять, вне зависимости от военного или гражданского контекста. Все остальное связано с системным, грамотным и ответственным отношением к профессии. В любой сфере деятельности, чтобы достичь успеха, необходимо быть целеустремленным, деятельным и в хорошем смысле перфекционистом. Что касается различий, самое очевидное, наверное, — это необходимость звучания военных оркестров в любых погодных условиях, как поется в песне, «и в снег, и в зной…», что требует определенной адаптации и достигается путем плановых учебных тренировок. А самое важное — особая требовательность и дисциплина в работе.

— Почти всегда военные музыканты не только играют на инструментах, но и маршируют, перестраиваются. Наверняка от этого процесс игры становится еще сложнее. Есть ли какой-то секрет, как не сбиться с ритма, выполняя перестроения?

— Конечно, есть. И он всегда один — «тяжело в учении, легко в бою». Имеются и маленькие секреты. У каждого коллектива они свои, но главное, что позволяет выполнять все движения и перестроения синхронно, сохраняя слаженное звучание, — это хорошее знание музыкального текста, сыгранность коллектива и отработанные на плацу перестроения. В любом случае секреты — всегда дополнение к сделанной на совесть работе.

— И все же, что сложнее — представить на суд публике индивидуальное представление или выступать в составе сводного оркестра в финале?

— Фестиваль «Спасская башня» проводится в сердце нашей Родины, на Красной площади. Это главный форум военной музыки в нашей стране. И нет большей чести, большей гордости для нас, военных музыкантов России, чем участие в этом фестивале. Ответить на ваш вопрос однозначно невозможно. И то, и другое выступление требует максимальной отдачи. В первом случае — чтобы не было обидно за свое выступление, а во втором — чтобы не подвести огромный коллектив профессиональных музыкантов сводного оркестра. Мы искренне благодарим организаторов за приглашение и возможность участвовать в программе фестиваля. Для будущих военных дирижеров участие в Международном форуме военно-духовой музыки — своеобразная путевка в профессию и эмоциональное вхождение в символический элитный клуб военных музыкантов, приобщение к самым высоким образцам отношения к профессии, концертный опыт и понимание законов жанра. Для молодых ребят, пришедших в профессию, крайне важно своевременно получить этот драгоценный творческий опыт, который в дальнейшем позволит правильно выстроить линию своей судьбы в профессии.