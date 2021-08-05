Шаг навстречу мечте: как научиться идти к своим целям и не отчаиваться

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Как превратить свою мечту в реальность? Для этого нужно быть уверенным в том, что она осуществима. И если вы поверили в это, вы уже на пути к ее исполнению! Но очень часто человек отказывается действовать, считая, что он бессилен и ничего не может сделать. Это приводит к психоэмоциональному упадку, физическому истощению и развитию соматических болезней. О том, как апатия сказывается на нашем здоровье, почему важна активная жизненная позиция и с чего начать свой первый шаг, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Жанна Радунцева.

Меланхолия – корень всех бед

В подавляющем большинстве случаев к психологу обращаются клиенты, настроенные на получение мгновенной психологической помощи для решения своей проблемы, за так называемой «чудодейственной таблеткой». Они рассчитывают уже на первой консультации получить ряд универсальных советов, которые в этот же день изменят их жизнь к лучшему. И лишь немногие готовы услышать, что только работа над собой поможет им справиться с различными жизненными ситуациями и достичь заветных целей.

— В основном за помощью обращаются молодые люди в возрасте от 17 до 40 лет. Они привыкли к быстрой и динамичной жизни вокруг, а современная культура приучила их к тому, что все свои проблемы можно решить мгновенно, получив «все и сразу». И даже те, кто придерживается пассивной и неэнергичной жизненной позиции, рассчитывают на быстрый и позитивный эффект от работы с психологом, — рассказывает Жанна.

Следующая возрастная категория – клиенты от 40 лет. Больше всего они сталкиваются с проблемой острого желания перемен в своей жизни, одновременно испытывая страх перед ними. К этому возрасту люди накапливают определенный опыт в виде различных социальных стереотипов, которые не позволяют им решиться на перемены. Они игнорируют свои желания и прежде всего руководствуются ощущением мнимой стабильности.

К сожалению, многие не готовы проявить себя, свои индивидуальные качества и способности. Такие люди чаще раскрывают свои таланты только близким, так как боятся за свою репутацию и не хотят оказаться непонятыми в глазах окружающих. И чаще всего нереализованные желания и потенциал приводят к психосоматическим заболеваниям.

— Поэтому необходимо помнить, что страх поражения и непонимания присущ многим людям, но чем меньше человек фиксируется на неудачах, тем быстрее и успешнее он идет к своей цели. Важно не допускать, чтобы мысли о неудаче завладевали разумом, – говорит психолог.

Специалистами в области психологии давно установлено, что отрицательные эмоции (страх, гнев, тревога, скованность) влияют на развитие большого количества соматических заболеваний. И многие не задумываются о вреде подавленных нами эмоций – они приводят к постоянному возбуждению нервной системы и психологическому перенапряжению. Это провоцирует нарушение работы внутренних органов.

Ко всему прочему, учитывая высокий уровень самоконтроля в современных условиях жизни, чаще всего человек предпочитает проигнорировать свой эмоциональный фон, оставаясь пассивным по отношению к какой-либо проблеме или желаниям.

— Пребывание в постоянной меланхолии, невозможность реализации задуманного из-за замкнутости, пассивности, отсутствие необходимости и желания включиться в творческий процесс в любой сфере деятельности ведет к потере интереса к окружающему, тормозит перспективу профессиональных и творческих достижений. Все это приводит к угнетению механизмов адаптации человека, возникновению новых болезней и усилению уже имеющихся патологий, — рассказывает Жанна.

Курс на успех!

Активная жизненная позиция, наоборот, помогает нам успешно справляться с трудностями и блокировать патологические изменения личности. Самый простой пример — занятие спортом. Это не только способствует правильной и зарегулированной работе организма, но и позитивно сказывается на психическом состоянии человека. Для многих людей физические нагрузки приобретают терапевтический характер, и с их помощью они восстанавливают эмоциональный баланс. Это находит отражение даже в крылатой фразе: «В здоровом теле — здоровый дух».

— Отсутствие активности и вдохновения в любом виде деятельности медленно, но верно ведет к неудачам, поэтому важно быть деятельным. Азарт, который присущ многим успешным людям, помогает им достойно преодолевать трудности и бороться со страхом провала. Их считают везунчиками, но путь к победе невозможен без умения извлекать уроки из поражений и стремления идти дальше несмотря ни на что, — говорит специалист.

Первые шаги на пути к достижению своих целей:

Приведите свой организм в функциональное состояние. Для этого создайте дневник активности и обязательно выполняйте намеченные задачи. Разделите дни на части по часам и поставьте цели, распределив их по категориям:

— работа;

— домашние хлопоты;

— личные дела;

— активный отдых на свежем воздухе;

— физические упражнения;

— релаксация.

Строго придерживайтесь этого расписания и старайтесь избегать замкнутого пространства, монотонных и бесполезных действий (просмотр телевизора и социальных сетей, долгое нахождение в постели, переедание, употребление алкоголя).

Необходимо минимизировать стрессовые факторы, уделяя себе и своему организму как можно больше внимания. Этому способствуют:

— полноценный сон;

— здоровое питание;

— регулярные физические нагрузки;

— спокойная и гармоничная обстановка (как в плане взаимодействия с людьми, так и пространственная);

— фиксация побед и достижений.

— Избыток свободного времени, узкий круг общения, сниженный социальный или семейный статус, заниженная самооценка не дают ощущать себя вполне счастливыми людьми. Вы испытываете одиночество или у вас много свободного времени? На самом деле это прекрасные условия для новой деятельности. Найдите работу или любое другое занятие по душе, оставайтесь оптимистами, никогда не отчаивайтесь, старайтесь делать добро. Человек полон сил, здоровья и счастья, пока его желания и цели направлены в будущее! Творческая активность снижает уровень стресса и тормозит процессы старения. Психическое и физическое здоровье во многом зависит от умения организовать свою жизнь. Найдите свою страсть и живите ею! — заключает психолог.

А если вам не хватает мотивации и внутренних ресурсов, вы испытываете психоэмоциональный упадок и апатию, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам Московской службы психологической помощи. Запишитесь на консультацию к психологу на сайте msph.ru. Также на сайте службы всегда доступен круглосуточный онлайн-чат, где вы сможете получить необходимую поддержку и профессиональную обратную связь.