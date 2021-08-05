«Хорошо, если это просто ПМС»: о каких заболеваниях сигнализирует боль в пояснице

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Причины возникновения болей в пояснице могут быть разными — начиная от проблем, вызванных остеохондрозом и нарушением осанки, и закачивая болезнями мочевыводящих путей и проблемами с поджелудочной железой. При этом боль в спине также может быть разной. Что делать, если у вас появилась боль в пояснице, о чем это может говорить, «Вечерней Москве» рассказал массажист Владимир Яременко.

По словам специалиста, практически каждая патология, помимо болей в области поясницы, сопровождается симптомами, которые часто указывают на возможное заболевание.

— Так, например, болезни почек характеризуются наличием субфебрильной температуры (37–37,5), отечностью, повышением давления и изменением цвета мочи. При этом боль в области поясницы может быть как острой при коликах, так и постоянной и интенсивной. Цистит проявляется чаще ноющей болью, затруднением при мочеиспускании и болями внизу живота. При гинекологии также возможно повышение температуры, боли в области живота, наличие выделений. На внематочную беременность указывает достаточно сильная боль в области поясницы, задержка цикла, положительный тест на беременность. При ПМС боль в пояснице возникает перед началом цикла и идет, как правило, вкупе с отеками, увеличением молочных желез, головной болью. При заболеваниях позвоночника боль может быть разной: ноющей, интенсивной, возникать в каких-то определенных ситуациях — подняли что-то тяжелое, например, сумки, провели весь день на ногах или пылесосили в неудобной позе, — говорит Яременко.

Как снять боль?

Самолечением лучше вообще не заниматься, отмечает специалист. Хорошо, если это просто ПМС или климакс, а не внематочная беременность или почки. Лучше всего обратиться к врачу и установить точную причину возникновения болей в области поясницы, подчеркивает Яременко.

— Даже в тех случаях, когда вы на 100 процентов уверены, что это не почки, не беременность и не цистит, вы действительно долго находились в неудобной позе или вы знаете, что у вас есть проблемы с позвоночником, нужно обратиться к врачу-неврологу, ортопеду или неврологу-вертебрологу для постановки соответствующего диагноза и назначения лечения. При интенсивных болях в области поясницы даже массаж не показан, пока вы не пройдете обследование, терапию лекарственными препаратами и физиотерапию, — уточняет он.

В случае, если боли в пояснице возникают время от времени как результат малоподвижного образа жизни, можно пойти на массаж спины, заняться плаванием, гимнастикой (ЛФК), посетить такие тренировки, как пилатес, йога, растяжка. Все эти виды активности направлены на укрепление и растяжение позвоночника и, в частности, поясничного отдела. Постоянная посильная нагрузка поможет улучшить состояние позвоночника, и ваша поясница скажет вам за это спасибо, отмечает массажист.

Методы лечения

Основные методы лечения боли в пояснице: физиотерапия, иглоукалывание, массаж, ЛФК.

Задача физиотерапевтических процедур и иглоукалывания — снять болевой синдром и расслабить мышцы. Массаж расслабляет и укрепляет их. ЛФК — это способ закрепить полученный во время других процедур результат. Даже пройдя курс лечения, посетив 10 сеансов массажа, но продолжая при этом вести малоподвижный образ жизни, сидеть в три погибели, таскать на себе тяжести, можно вновь столкнуться с теми же проблемами, так как основная причина болей устранена не будет — нарушение осанки. Посетив невролога-вертебролога, остеопата или мануального терапевта, вы можете избавиться от лордоза и кифоза позвоночника. Однако закрепить полученный результат можно только регулярно занимаясь своей спиной — дома, в зале, с тренером по индивидуальной программе. Работать над собой нужно будет постоянно.

Во всех остальных случаях при болях в пояснице лечение прописывает врач на основе установленного диагноза и симптомов.