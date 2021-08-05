Какие военные технологии используют современные домохозяйки

Фото: WARALBUM.RU

Война двигает, как бы ни грустили пацифисты, науку и технологии. Многое из того, что сегодня мы используем в сугубо мирных целях,— это военные разработки.

Первая мировая война, помимо пулеметов и танков, подарила человечеству застежку-молнию, наручные часы и даже чайные пакетики. Вторая мировая осчастливила домохозяек новым материалом, который сегодня можно встретить на каждой кухне. Это тефлон. А еще изначально военные технологии дали нам каску и волоконную оптику, анкерный болт и нейлон, масла-синтетики и пенициллин, акваланг, радиосвязь и многое-многое другое.

Обычное консервирование продуктов, как промышленное их производство, так и домашние «закатки», которыми сегодня занимаются бабушки на дачах, получило распространение благодаря завоевательным войнам Наполеона.

В дальних походах солдатам нередко приходилось подолгу голодать, и французское военное интендантство, говоря современным языком, объявило тендер на изобретение способа долговременного хранения пищи. Награда — 12 000 франков — в 1795 году досталась парижскому повару Николя Апперу. Он предложил технологию консервирования продуктов питания в больших стеклянных бутылях.

Так в меню французских солдат в начале XIX века вошли супы с говядиной, фасолью и грибами, а на десерт — клубничное пюре. Но возить в обозах кучу хрупкой стеклотары всетаки было крайне неудобно. Только представьте себе дороги России, в которую по глупости поперся Бонапарт в 1812 году!

Более удобный способ хранения в 1810-м изобрел англичанин Питер Дюранд. Он запатентовал использование банок из луженой жести. Первым оптовым покупателем таких консервов стал Королевский флот Великобритании. Как ни странно, специальный консервный нож появился лишь спустя 30 лет, а до этого банки вспарывали штыками.

Свой вклад в создание солдатского рациона нового типа внесли и российские ученые. Химик Константин Кирхгоф описал технологию получения яичного порошка, а военный врач Осип Кричевский разработал практичную методику производства сухого молока.

Впервые система оказания неотложной медицинской помощи появилась в испанской армии в конце XV века. За войсками стали следовать передвижные военные госпитали, персонал которых собирал на поле боя раненых солдат и оказывал им немедленную помощь.

В полевых условиях впервые начали применять и анестезию при хирургических операциях. Великий русский хирург Николай Пирогов стал использовать для обезболивания пары эфира.

До этого многие раненые умирали во время операций не от последствий боевых травм, а от болевого шока.

На войне Пирогов опробовал и оберегающий способ сращивания переломов конечностей: сегодня гипсовая повязка применяется повсеместно.

Россия всегда была богата талантами, но часто не поспевала за пытливыми умами своих детей. Наиболее известный печальный пример — присвоение авторства изобретенного Дмитрием Менделеевым бездымного пороха агентом ВМС США в Петербурге младшим лейтенантом Джоном Бернаду. Никогда ранее не занимавшийся химией, ушлый американец воспользовался неповоротливостью русской бюрократии и попросту спер у Менделеева открытие, первым запатентовав такой порох.

А с российским инженером Георгием Лаппа-Старженецким произошла обратная незадача. Патент он оформил, но технология стала критически необходимой только с началом космических полетов. Разбирая вакуумную установку, которую давно не использовали, ученый нашел внутри ягодку клюквы, попробовал (это был голодный 1921 год!), и оказалось, что на вкус она как свежая! Пытливый ум Георгия Васильевича разобрался: при низком давлении быстрая заморозка любого продукта превращает воду внутри клеток в лед, а дальнейшая сушка в вакууме превращает лед сразу в пар, продукт обезвоживается, не теряя при этом своих полезных свойств.

Когда начались полеты человека в космос (а все первые космонавты и астронавты были офицерами, летчиками-истребителями), оказалось, что нет лучше способа для сохранения мяса, молока и овощей, чем сублимационный метод Лаппа-Старженецкого.

Фото: Главархив

Первым предсказал появление интернета русский писатель и философ Владимир Одоевский. В 1837-м в неоконченном романе-утопии «4338-й год» он предрек: «между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии общаются друг с другом». Ошибся только с годом, будущее оказалось намного ближе, и приблизили его в США на деньги Пентагона.

Всемирную сеть создала военная угроза. После запуска в СССР первого искусственного спутника Земли в США перепугались, что Советы смогут бомбардировать их территорию ядерными бомбами из космоса. Первыми под удар на войне попадают командные центры.

Американские военные решили децентрализовать систему управления и создать обширную компьютерную сеть обмена информацией. Заказ на ее разработку получили ведущие университеты страны. В итоге появилась военная сеть ARPANET, которая вскоре из тайников военно-промышленного комплекса шагнула в гражданскую жизнь и стала всем известным интернетом.

Если бы не было военной формы, даже мода была бы совсем другой. Обувь на высоком каблуке первыми начали носить… персидские кавалеристы. В XVI веке такой каблук придавал устойчивость при стрельбе из лука на скаку.

Стиль милитари позаимствовал у военных накладные карманы, погоны, цвета хаки и камуфляж. Плащи и бушлаты — дети матросской суконной куртки. После наполеоновских войн модницы стали носить одежду, которая по отделке соответствовала мундирам, пальто-рединготы так и назывались — «гусарское пальто». Протестовавшие против вьетнамской войны хиппи тем не менее носили армейские куртки. Кожаные косухи в 1950-х стали популярными после распродажи военными по дешевке тыловых излишков.

Великий модельер Жан-Поль Готье стал великим, нещадно драпируя манекенщиц в бело-голубые полоски тельняшки. Да что говорить: помпоны, которые Готье вывел на подиумы, появились задолго до начала им карьеры законодателя мод.

Их носили на бескозырках французские военные моряки, чтобы смягчать удары головой о низкие потолки корабельных отсеков…

СТАКАН ГРАНЕНЫЙ

Великие люди велики и в мелочах. За четыре последних года жизни императора Петра I в России было произведено 13 000 граненых стаканов — столько же, сколько было отлито пушек. Не пьянства ради, а «пользы для» повелел великий реформатор снабжать юный русский флот стеклотарой.

Без особенного братства, которым отличается флотское офицерство, побед на море не добиться. Поэтому в петровском уставе флотским чинам было велено «жить дружно и партий друг против друга не чинить», а на всех военных кораблях появились кают-компании.

Это не просто место для приема пищи. Кают-компанией стало называться и сообщество офицеров-моряков каждого корабля, которых сплачивали общие интересы, морские обычаи и традиции. Кстати, это отражено и в ныне действующем Корабельном уставе ВМФ России. Пункт 426: «Кают-компания... должна быть тем центром, который способствует воспитанию их в духе верности Отечеству.

Кроме того, в кают-компании офицеры вырабатывают единые взгляды на вопросы ведения морского боя, боевой подготовки, воспитания личного состава и организации службы на корабле».

Все хорошо, да посуда — билась! Шторма и качка сметали круглые по форме стаканы и кубки со столов. Петр I приказал изготовить для флота российского стаканы прочные, граненые. Проверку новинки провел лично, откушав из новой посуды полынной водки.

ФАКТЫ

Одноразовый бритвенный станок был разработан в 1903 году по заявке министерства обороны США. На Первой мировой войне у каждого американского солдата уже был комплект для безопасного бритья.

В 1914 году целлюлозу начали использовать для перевязки и герметизации ран. Но военные медсестры нашли для нее и иное применение. С тех пор гигиенические тампоны позволяют женщинам чувствовать себя комфортнее в критические дни.

С 1942 года клейкая лента скотч стала поступать в армию США как средство для герметизации ящиков с боеприпасами. Однако оказалось, что ее можно использовать для совершенно разных нужд. После Второй мировой войны скотч начали выпускать для использования населением в быту.

Русский изобретатель Николай Славянов в 1893 году получил медаль Всемирной выставки в Чикаго «За произведенную техническую революцию». Он первым в мире применил дуговую сварку металлическим электродом при производстве пушек. Теперь электросварка широко применяется во многих отраслях.