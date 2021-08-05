Елена Лотова: Первой увидела церковь

Актриса Елена Лотова с однокурсниками изучала город между парами / Фото: Анна Коханова / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса Елена Лотова.

В конце июля завершились съемки детективного сериала «Чернобыль», в котором одну из ролей сыграла Елена Лотова. Встречу с корреспондентом «Вечерки» она назначила в месте зарождения ее карьеры.

Студенческие годы Елена провела в окрестностях Щепкинского училища. Она помнит и «Детский мир», и ЦУМ еще до реконструкции. Когда мы шли от Лубянки до института, она вспоминала истории о тех временах.

— У нас порой были большие окна между парами, которые мы заполняли изучением окрестностей, — рассказывает актриса. — В «Детский мир», когда в нем были еще ларьки и полуразрушенные лестницы, мы бегали за балетками для занятий по танцам. Там же закупались заколками и шпильками. А на углу ЦУМа было кафе, куда мы ходили обедать, потому что там было относительно недорого.

Заговорившись, мы едва не пропустили двухэтажное здание в стиле классицизма — знаменитый Институт имени Щепкина.

— Мы, бывало, заберемся на крышу и сидим, наблюдаем за прохожими, — с улыбкой вспоминает Лотова. — Сейчас, насколько я знаю, охрана соседнего отеля не позволяет туда залезать.

Прогулками дело не ограничивалось: актриса проводила много времени в библиотеке на Петровских Линиях.

— Нам задавали много читать, поэтому я часто здесь пропадала. Мне очень нравились книги по изобразительному искусству. А недалеко были книжные магазины, меня можно было потерять и там, — смеясь, рассказывает Елена.

Когда время позволяло, Елена доходила до МХАТа, где училась ее знакомая. Однажды напротив театра в витрине магазина она увидела подругу на баннере.

— Мне тоже захотелось, чтобы вот так вышел из института, а на плакате твое лицо, — делится она. — Хотя сниматься я начала рано. Уже на втором курсе у меня были маленькие роли. А на гонорар от первой рекламы я купила цветной телефон.

Елену вдохновляет ритм мегаполиса. Ей постоянно хочется быть в центре событий. Не всегда удается посещать музеи и театры, но с мужем часто ходят в кино. Живут они за городом, поэтому кинотеатры выбирают поближе к дому, на «Пражской» или в Бутове.

На обратном пути к Кузнецкому Мосту актриса рассказала о своих первых впечатлениях о Москве.

— Мы ехали четверо суток из Казахстана, — вспоминает актриса. — Мама тогда взяла с собой большую корзину с яблоками. И когда мы подъезжали ранним утром к Москве, вдали я увидела озаренную лучами солнца маленькую церковь. Не знаю, что это была за церковь, но почему-то вспоминаю ее до сих пор.

По словам Елены, после переезда в Москву она по-настоящему полюбила кино. Некоторые фильмы, даже их случайные детали, повлияли не только на выбор профессии, но и на жанровые предпочтения.

— Я смотрела фильм с Высоцким про Петра I, и меня поразило голубое платье его будущей жены на балу, — признается она. — Наверное, поэтому мне нравится играть в исторических картинах, где можно носить красивые наряды из бархата и украшения из жемчуга.

ДОСЬЕ

Елена Лотова родилась 11 августа 1988 года в Казахстане. В 2009 году окончила ТПУ (институт) им. Щепкина. В кино с 2006 года. Была каскадером в комедии «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Снялась в картинах «Поздняя любовь», «До смерти красива», «Петр Лещенко. Все, что было...». За главную роль в «Три дня до весны» получила ряд наград.