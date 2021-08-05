«Могу тучи развести руками»: актриса Ольга Тумайкина — о семье и жертвах ради профессии

Фото: Личный архив Ольги ТУмайкиной

Завтра в сети выходит авторская комедия Виктора Шамирова о любви и творчестве «Большая секунда». Ольга Тумайкина играет в ней директора музыкальной школы, руководящего женским коллективом, в котором вдруг появляется педагог мужчина. Актриса рассказала «Вечерке» о своей новой героине, секретах красоты, женщинах-коллегах и дочерях.

— Ольга, расскажите про свою героиню, кого-то представляли себе, создавая ее образ?

— Есть категория женщин, которые руководят предприятием или, например, музыкальной школой, что зачастую одно и то же. И за такими высокими рамками им приходится слегка забывать или вынуждено проститься со своими частными или личными желаниями и чаяниями.

Знаю также по наблюдениям, что утро такие женщины начинают с весьма мощной подготовки: прическа, макияж, какой-то выверенный образ. Потом они идут на работу и делают свое дело. Будь они путешественниками или даже актрисами, их жизнь пестрела бы определенными романтическими обстоятельствами и ощущениями.

А так моей героине остается довольствоваться одним: если где-то чувствовался аромат романтического чувства, а она очень тонко это воспринимала, то значит, надо соблюдать дистанцию (не в связи с пандемией), надо гасить в себе любопытство и, как результат, призывать всех быть такими же, как все. Вот, к несчастью, чего хотела добиться моя героиня — быть как все. Не выделяться, не стрелять глазами, не окунаться в любовь, не быть счастливее, чем все остальные вокруг тебя.

— Ваша героиня возглавляет музыкальную школу — женский коллектив со всеми вытекающими. А как складывались отношения в женских коллективах, где работали вы, случались там интриги?

— Мне жаль, что большинство женских коллективов отличаются именно такими обстоятельствами. В моих коллективах, когда бы и как бы я в них ни оказалась, подобное невозможно — им это скучно и противно.

Моему женскому коллективу, начиная от семьи и заканчивая коллегиальными встречами, жаль тратить время на интриги. Да и попросту это некрасиво. Мы же с вами знаем, как выглядит лицо завидующей женщины — она теряет его и превращается в глупую завистницу. Если эта женщина и была красивой позавчера, то она с этой красотой рассталась по причине, что стала завистливой интриганкой и ничего другого миру предложить не может, кроме как впрыскивать яд в пространство.

— Актерам приходится многим жертвовать во имя профессии. От чего вы отказывались?

— Это все вполне себе банальные вещи. В первую очередь приходится отказываться от возможности больше времени проводить с семьей и быть, в хорошем смысле, рутинной мамой для своих детей. Но и тут я умудряюсь каким-то образом наверстывать упущенное. Вот сейчас мы были на представлении в дельфинарии и любовались тем, как выскакивают из воды эти волшебные животные, чтобы отбить мяч чудесным острым носом.

Вот так же и я, как тот дельфин. На представлении я периодически начинала рыдать, потому что видела, как ведут себя дельфины в открытом море. И видела сейчас их поведение пусть и в глубоком, голубом, но вольере. И это тоже немножко я.

— Ваша старшая дочь Полина пошла по вашим стопам и стала актрисой. Не боялись пускать ее в столь непредсказуемую и зависимую профессию?

— Терпеть не могу определение «страх», а вот беспокойство в гомеопатических дозах всегда со мной, я его никогда не утрачиваю. Но счастье наше с Полиной заключается в том, что я рядом и могу, как та известная певица, тучи развести руками.

— Вашей младшей Марусе 13 лет. Переходный возраст дает о себе знать?

— Мы такая необыкновенная, эксклюзивная семейка, что нас такие нюансы как-то не посещают, и слава богу. Я та счастливая мама, у которой не было проблем с детьми в переходном возрасте.

Фото: Личный архив Ольги ТУмайкиной

— Кем Маруся мечтает быть, к чему проявляет интерес?

— Маруся собирается стать актрисой. Но вообще, она организатор душ, может собрать вокруг себя компанию, и у них от восторга глаза будут сиять так, что этому позавидует любой пылко влюбленный человек. Вот чем моя дочь может гордиться. Еще она очень изящна, талантлива и отмечена особенной красотой, что видно уже сейчас.

— Есть у вас свои секреты красоты?

— Люблю чувствовать себя счастливой. Я знаю, как это — это другая качественная жизнь, иные внутренние ощущения. И поскольку окружение мое не скупится на то, чтобы это заметить, то для меня самый совершеннейший ответ: «Ты красивая, потому что счастливая, Оля». И наоборот.

— Значит, спортом и диетами себя не изнуряете?

— Ни в коем случае. Быть счастливой — да, изнурению спортом и диетами — нет. Мой день начинается с того, что мой ребенок мне улыбается. Мы просыпаемся одновременно, и первое, что Маруся делает — дарит мне улыбку. Потом медленно и лениво я делаю какие-то растягивающие движения с тем, чтобы зажурчала моя сибирская кровь, затем выпиваю два стакана горячей воды, а потом бросаюсь в пучину и делаю много дел одновременно. Успеваю в этом вихре включить чайник, поставить кофе, приготовить завтрак, помыть пол, сбегать в душ, завести стирку, выбрать гардероб на день для себя и ребенка, принять звонки, проверить почту, достать лед из морозилки, чтобы протереть свое прекрасное лицо…

— А помощницы по хозяйству у вас были?

— У нас была няня Наталья Николаевна, которая долгие годы занималась Марусей. Совершенно мировая, удивительная женщина, мы и сейчас поддерживаем связь и переписываемся.

Она редкая женщина, редкая няня, редкий друг дома, встреча с ней была большим везением и бытовым счастьем. Потом была еще приходящая уборщица, но она почему-то решила повести себя иначе, и у нас возникла нехорошая уголовная история. Это, конечно, дело случая, потому что обычно чужие люди, впущенные в мой дом, быстро становились близкими и родными, доверие было максимальное, что всегда было очень ценно.

Но и на старуху бывает проруха, и в последнем случае произошла такая оказия. Поэтому пока я взяла паузу в отношении помощников по хозяйству.

Фото: Личный архив Ольги ТУмайкиной

ДОСЬЕ

Актриса Ольга Тумайкина родилась 3 апреля 1972 года в Красноярске. В 1995 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Известность получила после участия в комедийном проекте «Женская лига». Снималась более чем в 60 фильмах и сериалах, играет в театре. Заслуженная артистка России, народная артистка РФ.

Мать-одиночка

Личная жизнь Ольги складывалась нерадостно. Дочь Полину она родила от гражданского мужа Андрея, который был ее однокурсником. Карьера Ольги складывалась удачно, а вот возлюбленного отчислили. Актриса одна содержала семью. Завидуя ее успеху, Андрей поднимал на нее руку. Однажды он выкрал дочь на целый год. Имя отца второй дочки, Маруси, Ольга не разглашает.

Пиковая дама

Ольга Тумайкина признает, что ее самая большая страсть — парфюм. И есть даже определенный аромат, с которым она себя ассоциирует. Это «Пиковая дама», придуманная итальянским парфюмером Серджио Момо.

Надеется только на себя

Ольга считает себя сильной и рекомендуют другим представительницам прекрасного пола надеяться только на себя. «Когда мне было плохо, то я думала, что общество, если я все расскажу, придет мне на помощь. Но общество хотело только подробностей», — признавалась артистка в одном из интервью.

Инцидент с домработницей

История, связанная с нечестной домработницей, случилась в октябре 2020 года. Женщина, которую Ольга наняла для работы по хозяйству, оказалась воровкой. Актриса заметила, что у нее стали пропадать серьги, кольца, парфюмерия и дорогие подарки. А вскоре домработница заявила, что уезжает к себе на родину на Украину, после чего перестала выходить на связь. Из дома вместе с тем пропали драгоценности стоимостью 780 тысяч рублей. Полиция задержала преступницу.

Счастливое число «13»

Актриса рассказывала журналистам, что верит в знаки. Считает, что если посмотреть на часы, например, в 16:16, 20:20, 10:10, то обязательно придет удача. А своим любимым числом она считает «13». «Это вахтанговское число. Именно 13 ноября 1921 года состоялась премьера «Чуда Святого Антония», с чего и началась великая история театра Вахтангова», — говорила Ольга.