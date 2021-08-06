Рыбка моей мечты: нужны ли имена обитателям аквариума

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Стоит ли давать прозвища молчаливым рыбкам в аквариуме — вопрос далеко не праздный. Да, они не будут на него откликаться, как кошки или собаки, но эксперты портала hvost.news полагают, что выбирать имена имеет смысл. Причем кличка обязана быть уникальной.

Ученые выяснили, что рыбы способны различать силуэты людей и воспринимать звуковые сигналы. Если рыбка слышит спокойные звуки, ей становится комфортно и она живет долго и счастливо. А вот если питомца будут окружать громкие, резкие звуки, он будет часто болеть. Вывод: дайте своей рыбке необычное имя, ласково к ней обращайтесь, растите в доброжелательной атмосфере, и она будет абсолютно всем довольна, ее существование будет красочным и насыщенным. Итак, существует несколько критериев по подбору имен:

1. Характеризующие внешний вид (Полосатик, Лимончик, Вишня, Сапфир);

2. Рассказывающие о характере (Пират, Царь, Тихоня);

3. Основанные на увлечениях владельца (Протон, Силач, Орион);

4. Базирующиеся на географических данных (Андалусия, Прованс, Лиссабон);

5. Прозвища, отсылающие к приятным воспоминаниям (Радуга, Елка, Кейк);

6. Имена, напоминающие о мифических существах (Яру, Тануки, Пегас);

7. Клички, указывающие на героев любимых книг, сериалов, мультфильмов (Пеппи, Фунтик, Чип). Кратко, просто и отлично запоминается;

8. Имена-антонимы. Обладателю маленького размера тела, например, можно подарить кличку, противоположную по значению. Гуппи можно назвать Зубастиком, а петушка — Добряком.

Здорово, когда рыбешки-мальчишки, получают звонкие имена, вроде Гектара, Клауса, Микки или Пикселя, а рыбки-девчонки — нежные и мягкие: Аква, Фанта, Тутти или Плюша. Возможно, понадобится целый день наблюдений, но зато имя будет подобрано наиболее точно. От обычных русских имен лучше сразу отказаться: вдруг среди ваших гостей найдутся тезки и им это не понравится. Важно понимать, что рыбки — яркие индивидуальности, каждая с неповторимыми чертами, поэтому к задаче о том, как назвать этот милый «кораблик» для релаксации, определенно стоит подойти креативно, творчески. И тогда, быть может, даже возникнет некий ежевечерний ритуал: делиться новостями за день вовсе не с безымянным водоплавающим приятелем или подружкой.

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