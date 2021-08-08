Фестиваль «Русское поле» прошел в онлайн-формате

Артистки Хора русской песни радио «Орфей» Ольга Богатюк, Вероника Складчикова и Антонина Базанова (слева направо) участвуют в фестивале «Русское поле» уже третий раз. Девушки исполнили семь музыкальных номеров для зрителей онлайн-трансляции / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В выходные, 7 и 8 августа, в онлайн-формате провели X Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле», где установили несколько рекордов.

В зале Культурного центра «Строгино» непривычно малолюдно — никого, кроме команды режиссеров. Перед ними несколько экранов, камер и пульты, на которых творится телемагия. Они ловко сводят в эфире присланные участниками видео с выступлениями ведущего, который появляется на сцене между номерами. Благодаря этому зрители могут видеть на экране телефона или ноутбука качественную трансляцию. Фестиваль решили провести именно в таком формате, чтобы не подвергать опасности здоровье людей во время пандемии и дать возможность коллективам даже из отдаленных регионов России показать свои номера.

К участникам присоединились и известные артисты: певцы Олег Газманов, Манижа, Сергей Лазарев, Ольга Кормухина, Пелагея и многие другие. Вместе с ними выступили и артисты различных народных ансамблей.

— Мы участвуем в фестивале третий год. Сегодня представили семь номеров, — рассказала артистка Хора русской песни радио «Орфей» Ольга Богатюк. — Мне, как артистке, которая с детства любит и исполняет русские народные песни, очень дороги фестивали, где делают акцент на национальное творчество. А «Русское поле» особенно любимо.

Главной интригой вечера стало объявление победителей конкурсной программы. Известные деятели культуры и искусства выбрали лучшие хоры, танцевальные и музыкальные коллективы. Однако в состязании участвовали не только ансамбли, но и этно-маршрут и гастрономический бренд. Не забыли отметить и лучшего мастера России.

— В этом году мы получили сотни заявок в этой номинации. Лучшим мастером России стал Евгений Мельников, который создает народные музыкальные инструменты, — сказал один из членов жюри, заместитель начальника управления Московского педагогического государственного университета Руслан Гавва.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще на фестивале поставили несколько рекордов России. Первый — самый длинный рушник (полотенце из домотканого холста. — «ВМ») в стране. Он действительно впечатляет размерами: рушник полностью покрывал десять первых рядов зрительного зала. На полотне изображены эмблема фестиваля, герб Ростовской области, виноград с лозами-завитками и народные узоры. А рядом с рушником разместили другого рекордсмена — большое панно с изображением двух троек лошадей, катающих людей в повозке. Его создали мастера Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.

Фестиваль поставил рекорд и по количеству участников: заявки в этот раз прислали коллективы и ремесленники из 57 регионов России и семи зарубежных стран.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— С каждым годом у нас прибавляется количество регионов-участников и зрителей. Это показатель того, что фестиваль интересен и необычен. Я не сомневаюсь, что, когда мы будем проводить мероприятие в офлайне, мы возьмем те наработки, которые используем сейчас. В регионах очень много самобытных коллективов: хоровых, танцевальных и инструментальных. Много ремесленников и сказочных персонажей. Все это — часть туристических маршрутов. И все эти грани вмещает в себя фестиваль. Зрители, смотря программу, могут дистанционно побывать в этих регионах и даже выбрать место для своего отдыха.