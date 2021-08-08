Ярмарочные площадки удивили экзотическим меню

Продавец Кристина Найденова торгует мороженым на ярмарке «Лето в городе», которое практически не содержит сахара. Оно подходит людям, ведущим здоровый образ жизни / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В минувшие выходные, 7 и 8 августа, на 18 площадках проекта «Московские сезоны» развернулись ярмарки «Лето в городе». «Вечерняя Москва» побывала на Тверской площади и оценила самые необычные угощения, в том числе десерты, приготовленные для гостей гастрономического фестиваля.

Август в столице дождливой погодой открыто заявляет о приближении осени. Однако прилавки и ярмарочная продукция на фестивале «Лето в городе» сопротивляются таким настроениям. Расставанию с летом мешает, например, турецкое мороженое, сделанное из молотых корней орхидеи и смолы мастичного дерева. В оригинальном рецепте подразумевается наличие в нем козьего молока. Однако оно имеет специфический запах и вкус. Поэтому московский продукт слегка изменен — сделан на коровьем молоке.

— Но аутентичность мы постарались сохранить. Это особенное мороженое. За счет формы, мягкости и тягучести его не нужно охлаждать до той же температуры, что пломбир, — пояснил продавец дондурмы (так называют мороженое в Турции. — «ВМ») Марк Швайгович.

Более яркий протест против смены сезона неподалеку от турецкого устроило наномороженое. Маленькие пестрые ледышки — результат шоковой заморозки продукта жидким азотом. Сейчас, по словам продавцов, это очень популярное лакомство.

Странноватая процессия шариков и рожков у прилавка продавца Елены Леоновой. Девушка передает покупателям мороженое с сыром, горчицей и арахисом, малиной и лавандой, вишней и маршмеллоу. Череду головокружительных вкусовых решений замыкает холодный десерт со вкусом супа с морепродуктами — том-яма.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

О лете — в том числе и следующем — напоминает павильон с мороженым для спортсменов. Тут сладкое может быть совсем без сахара — вместо него используют природный заменитель. Протеиновое мороженое менее калорийное, но в нем больше белка и углеводов. А веганское сделано на кокосовом и миндальном молоке.

— У нас много занятных вкусов. Например, малина и чили. Есть пломбир с сосновыми шишками. Я никогда их не ела и, когда недавно впервые попробовала, очень удивилась, — рассказывает о своем товаре Кристина Найденова.

Немного особняком, в островном стиле прославляет лето японское мороженое моти. Хотя это скорее десерт — замороженные фруктовые муссы с различными начинками в оболочке из рисового теста. После покупки эти шарики можно везти домой два-три часа — в пути они не потеряют форму. Однако правильно — съесть моти через пять минут после того, как его достали из морозильника.

В ресторанной части ярмарки можно попробовать более сытные, но не менее оригинальные блюда. Например, здесь подают винегрет с маринованными бутонами одуванчиков.

— Это старый русский рецепт, в котором одуванчики — своеобразная альтернатива каперсам, — пояснил шеф-повар Сергей Мамонтов. — Еще у нас есть валаамские щи, сделанные на отваре из белых сушеных грибов. К супу подаем гречневик — своего рода оладушки из гречки с добавлением муки.

«Лето в городе» — это настоящее гастрономическое путешествие по всему миру, которое поддержали более полусотни столичных рестораторов. На ярмарках, которые развернулись до конца августа и работают с четверга по воскресенье, можно попробовать блюда из разных регионов России, а также Англии, Бельгии, Испании и других стран.