Виды окон ПВХ

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Окна в любом помещении играют значительную роль как в плане комфорта, так и по своим непосредственным функциям. Они пропускают в помещение свет, ограждают от шума и холода, используются для проветривания, а также защищают от грабителей. Выбрать подходящую архитектурную деталь зачастую бывает непросто как при ремонте квартиры, так и при строительстве, например, частного дома. О том, что нужно знать при покупке пвх окна — читайте в этой статье.

Какие части есть в пластиковом окне?

Такой вид конструкции состоит из 3 частей:

Створки и рама — срок использования всего окна напрямую зависит от долговечности этих частей. Толщина стенок указывает на один из 3 классов профиля ПВХ: A. B и С. Стеклопакет — конструкция, состоящая из 2 или более листов стекла. Внутри рамки есть абсорбент, благодаря которому не образуется конденсат на внутренней поверхности. Чем больше листов стекла в конструкции, тем для более холодных условий подойдет стеклопакет. Фурнитура — включает, в частности, ручки, замки (в том числе детские), блокираторы, солнцезащитные жалюзи, противовзломные элементы и многое другое.

Какие бывают виды окон?

Окна ПВХ производятся в широком разнообразии конструктивных вариантов. Они различаются размером, формой, количеством створок, видом стеклопакетов и другими особенностями. Упрощенно окна можно разделить по назначению следующим образом:

Экономкласс — являются простой конструкцией, имеют стандартную комплектацию, при этом надежны и качественны. Обеспечивают минимальный уровень теплоизоляции и защиты от шума. Солнцезащитные— стекла покрыты специальным металлизированным напылением. В результате такая конструкция пропускает в помещение видимую часть спектра солнечного света, благодаря чему в комнате светло, но не жарко. Энергоэффективные— имеют широкий профиль и большое количество камер. Есть дополнительная система микропроветривания, которая позволяет сводить максимально снижать тепла в помещении. Шумоизоляционные— имеют толстые многокамерные стеклопакеты, широкий профиль и другие контуры уплотнения. Все это позволяет снизить уровень шума в квартирах, которые расположены рядом с аэропортами и дорожными трассами. Противовзломные— оснащены антивандальными стеклопакетами (ударопрочными закаленными или триплексом), броненакладками на замки и дополнительными запорами. Для детских — имеют безопасное остекление и защитную фурнитуру, которая не позволяет ребенку распахнуть окно настежь, но и не мешают проветриванию. В итоге малыш в безопасности, а родители спокойны.

Какие преимущества пластиковых окон перед другими вариантами?

Во-первых, окна ПВХ прекрасно защищают квартиру или дом от холода, пыли и шума. Они могут прослужить долгое время, при этом требуя минимального ухода.

Во-вторых, такой вид пластика безопасен для здоровья жильцов дома — поливинилхлорид пожаробезопасен. Это означает, что окна не горят, а плавятся.

В-третьих, существует большое количество разных конструкций — соответственно просто подобрать окно нужной комплектации и внешнего вида, а также по приятной цене.

В каком случае рекомендуется заменить оконный профиль?

Иногда мелкий ремонт может только на короткое время устранить неполадки. Рано или поздно придется делать полноценную замену конструкции. Это нужно будет сделать, если:

— работники установили окно таким образом, что створки не открываются или не закрываются.

— ремонтировать окно стоит дороже, чем купить и установить новое;

— планируется менять оконную конфигурацию, например, при ремонте балкона;

— конструкция утратила привлекательность и устарела.

В большинстве описанных случаев лучше не затягивать с заменой окна, поскольку именно от этого зависит комфортное проживание в квартире или доме.

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