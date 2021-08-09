Человек железной воли. Ушел из жизни правозащитник Сергей Ковалев

Правозащитник Сергей Ковалев / Фото: Сергей Карпов / ITAR-TASS

На 92-м году от нас ушел общественный деятель, для которого понятия «гуманизм» и «права человека» стали смыслом жизни.

Если законы пишутся кровью, то Сергей Адамович сделал все, чтобы это людоедское негласное правило изменить. Выпускник биологического факультета МГУ, блестящий биофизик, трудившийся на переднем крае науки, он пожертвовал и карьерными перспективами, и простым житейским благополучием ради того, чтобы «починить» государственную машину, усовершенствовать ее и поставить на службу человеку. Надо обладать колоссальным мужеством и независимостью, чтобы осознанно выбрать такой путь, несмотря на оцепенение «выученной беспомощности », охватившее общество в конце 60-х.

В 1965 году, заступаясь за Юлия Даниэля и Андрея Синявского, осужденных за антисоветскую пропаганду, Ковалев организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета.

Академик Николай Семенов пытался уговорить коллегу не ввязываться в борьбу: «Вы ученый, вы не должны судить о чем-то по газетным публикациям… Надо все-таки знать дело». Ковалев ответил: «Ничего мне не надо для того, чтобы знать это дело… Уверяю вас, Николай Николаевич, в этом законодательстве нет запрещения на использование псевдонимов и нет запрещения на публикации своих произведений там, где автору заблагорассудится ».

В 1969 году Ковалева уволили с должности заведующего отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории МГУ. Но к тому времени Сергей Адамович уже стал одним из первых лиц (да на самом деле первым лицом) правозащитного движения в СССР. За участие в выпуске самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий » Ковалева обвинили в антисоветчине, и долгих 10 лет он провел в тюрьмах и ссылке. В интервью известной журналистке Нателле Болтянской Сергей Ковалев так вспоминал: «Что там делать? Там можно только думать. Я думаю, что я сильно преуспел в том, чтобы сложить свое мировоззрение более фундаментальным и серьезным образом.

Лучше тюрьмы места нет для этого». К активной общественной работе Сергей Адамович вернулся только в перестроечном 1987-м. Возглавлял парламентский Комитет по правам человека, потом аналогичную Комиссию при президенте. Стал первым омбундсменом по правам человека в РФ. Когда началась Первая чеченская война, Ковалев резко критиковал «генеральную линию» России.

По его мнению, многих жертв можно было бы избежать, действуя более осмотрительно. Вне чеченского вопроса Сергей Адамович иногда высказывался слишком резко, задевая разнообразные чувства верующих, закрепив за собой репутацию человека «сложного» и неудобного. Был ли он прав? Определенно, не всегда. Но в любом случае, это был человек, которому можно было доверять безоговорочно. На высоком политическом небосклоне сегодня немного осталось таких людей. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ковалева.

ДОСЬЕ

Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области Украинской ССР. Детство и юность провел в под Москвой в поселке Подлипки. Был чемпионом Подмосковья по боксу в юношеском разряде. В 1952 году окончил биологический факультет МГУ, в 1955-м — аспирантуру. Автор более чем 60 научных работ. Участвовал в разработке первой конституции Российской Федерациии. С 1996 по 2021 возглавлял правозащитное общество «Мемориал».