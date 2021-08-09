Юных иностранцев познакомят с успешными россиянами

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В понедельник, 9 августа, в Москве стартовала программа «Здравствуй, Россия!». По приглашению Россотрудничества в столицу приехала молодежь из 48 стран — дети соотечественников, родившиеся за границей.

В этом году в Москву прибудут 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет. Все они — победители конкурсов и олимпиад на знание русского языка, истории и культуры России.

Ребят разделят на 25 команд. Каждая будет носить имя одного из великих россиян, например космонавта Юрия Гагарина, физика Андрея Сахарова, режиссера Константина Станиславского, писателя Льва Толстого и других.

— Мы хотим показать нашим гостям не страну в целом, а успешных людей, открыто смотрящих на мир, которые достигли определенных высот, — сказала куратор программы, советник руководителя Россотрудничества Нармин Ширалиева.

В рамках встреч ректор ГИТИСа Григорий Заславский расскажет ребятам, как сейчас живет институт, а директор Государственной национальной библиотеки Вадим Дуда познакомит их с современными цифровыми изменениями в читальнях. Директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный вместе с ребятами разберет традиции российского циркового искусства.

Нармин Ширалиева добавила, что организаторам важно, чтобы молодежь после таких встреч рассматривала Россию как место для учебы и возможностей реализовать себя в той или иной сфере.