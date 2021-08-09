Ученые пытаются выяснить, как предотвратить климатическую катастрофу

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Cредняя температура достигла максимальных показателей с начала наблюдений. К такому выводу пришли в понедельник, 9 августа, ученые во время конференции, посвященной глобальному изменению климата.

Члены Межправительственной группы экспертов по изменению климата обсудили первый том Шестого оценочного доклада, посвященного глобальному потеплению. Вчера он был представлен в Женеве. В его подготовке приняли участие столичные ученые.

— Из работы следует вывод — в мире происходит глобальное потепление, которое с каждым годом ускоряется. Причина этому — выбросы климатически активных газов: метан, закись азота, из-за чего увеличивается и температура океана, — говорит руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени Ширшова Сергей Гулев.

По его словам, это приводит к росту экстремальных погодных событий, таких как засухи, ливни, волны жары.

— Задача человека — удержать к 2050 году рост средней температуры на планете на уровне двух градусов. Для этого нужно резко сократить парниковые выбросы, — отметил Гулев. — Иначе температура вырастет на 4,5 градуса и тогда природных катаклизмов станет еще больше.

Наводнения и торнадо, которые происходили в 2021 году, зачастую на нетипичных для этих явлений территориях, возникли из-за потепления, считает старший научный сотрудник Института океанологии Ольга Золина.

— В будущем такого рода явления затронут в первую очередь города, потому что в них температура всегда выше. Поэтому стоит адаптировать мегаполисы под возможные природные катаклизмы. Сейчас инфраструктура к ним готова далеко не везде, — считает Золина.

По мнению ведущего научного сотрудника кафедры физики атмосферы Московского государственного университета имени Ломоносова Алексея Елисеева, прогнозировать климатические изменения сложно.

— Потому что на количество выбросов влияет социальноэкономическая политика. Бороться с негативными последствиями в природе необходимо корректировками государственной политики, — отметил Елиссев.