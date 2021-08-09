Хирурги спасают зрение даже при сложных травмах

Врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Морозовской детской городской клинической больницы Наталия Корх осматривает глаза пациентки Ангелины Арутюнян / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В понедельник, 9 августа, спецкор «Вечерней Москвы» побывал в отделении микрохирургии глаза Морозовской больницы, где медики научились делать уникальные операции. Причем делают они их круглосуточно семь дней в неделю.

Глаза — зеркало души. Продолжая аналогию, можно сказать, что, как и зеркало, человеческий глаз крайне хрупок. От того вдвойне удивительно смотреть на результаты работы специалистов отделения микрохирургии глаза Морозовской детской городской клинической больницы, которым часто приходится буквально собирать по частям поврежденный орган, сохраняя маленьким пациентам зрение. Детское глазное отделение Морозовской больницы было первым в стране и остается уникальным в своем роде по сей день.

— Мы единственное отделение в Центральном федеральном округе, оказывающее офтальмологическую помощь и проводящее микрохирургичесие вмешательства по экстренным показаниям в режиме «24/7», в выходные и в праздники, — рассказывает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Офтальмология и микрохирургия глаза неразрывно связаны с применением высокотехнологичного оборудования, которым отделение Морозовской больницы оснащено в полном объеме.

— Все операции проводятся под увеличением, подразумевают наличие хорошего стереомикроскопа. Высокотехнологичные операции выполняются на хирургических комбайнах. Техника укомплектована системами видеорегистрации, интегрированными фильтрами, защищающими глаз пациента от негативного воздействия света и глаза хирурга от лазерного излучения.

Одна из самых распространенных патологий, с которой работают в отделении микрохирургии глаза — это патология содружественного движения глаз, в народе — «косоглазие». Вопреки расхожему мнению, лечение косоглазия, когда речь идет о детях, — это не просто косметическая операция.

— При патологии содружественного движения глаз пациент может страдать от отсутствия бинокулярного зрения — трехмерного восприятия мира. Также нарушается восприятие объектов в пространстве, — отмечает Леонид Кононов.

Человек смотрит глазами, а видит мозгом. Поэтому, если в раннем возрасте, когда еще не сформировался зрительный анализатор, обратиться за помощью, хирург может помочь развить стереозрение. Не менее важна в этом процессе и роль самого пациента, которому нужно будет проходить тренировку на специальном медицинском аппарате — синоптофоре.

— Этот процесс важно осуществить до 12 лет, когда активно формируется зрительный анализатор. Во взрослом возрасте лечение будет носить косметический характер, — подчеркивает Леонид Кононов.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Говоря о динамике и распространенности патологий органов зрения в столице, заведующий отделением отмечает, что такие редкие и сложные заболевания, как, например, врожденная глаукома, стало для специалистов Морозовской больницы повседневной работой.

Однако это не означает, что в Москве аномально высокий уровень заболеваемости, просто в отделении микрохирургии глаза помогают пациентам со всей страны.

— Так, за год мы выполняем порядка 100 операций пациентам с врожденной глаукомой, из них жителей столицы — менее 20 процентов, — объясняет Леонид Кононов. — Функциональный результат лечения таких патологий у нас не уступает мировым лидерам, а в чем-то даже превосходит.

Отдельная категория — это экстренные пациенты с травмами глаз. На них приходится около 30–40 процентов всех операций, проводимых в отделении. С детства нас учат беречь глаза в первую очередь как самый незащищенный орган. Любое попадание инородного предмета в глаз мы воспринимаем как потенциальную потерю зрения. Поэтому «коллекция» Леонида Кононова, которую он показал нам, выглядит действительно шокирующей. В небольших баночках лежат осколки стекла, металлические пульки, обломки веток и другие предметы, которые в ходе операций извлекли из глаз. Еще более шокирует, но уже в хорошем смысле слова, то, что в ряде случаев при сильнейших травмах удается полностью восстановить зрение пациентам. Один из уникальных случаев — старшеклассница, которой в прошлом году в новогоднюю ночь осколки взорвавшейся бутылки буквально разорвали глаз.

— В большинстве случаев такие истории заканчиваются удалением глаза, — говорит Леонид Кононов.

Хирурги Морозовской больницы смогли спасти девочке глаз и полностью восстановить зрение.

Таких историй чудесного спасения немало, и они стали возможны благодаря профессионализму врачей и медсестер, высокотехнологичному оборудованию и богатейшему опыту специалистов отделения микрохирургии глаза Морозовской детской больницы.

СПРАВКА

Первое в стране детское глазное отделение было создано в 1952 году в Морозовской детской больнице. В 1963 году на ее базе открыли первую в столице Детскую городскую консультативную поликлинику для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилю «детская офтальмология». Сейчас в отделении микрохирургии глаза проводят преимущественно хирургическое лечение заболеваний органов зрения.

ТОЛЬКО ЦИРЫ

Отделение микрохирургии глаза Морозовской больницы рассчитано на 40 коек. В доковидный период в отделении проводилось около 3500 операций в год, из которых 60 процентов — это плановая медицинская помощь. Ежегодно в отделении микрохирургии глаза выполняют более 750 высокотехнологичных операций с использованием современных методов и новейших материалов.