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Ключ к успеху: фонд «БАЙТИК» помогает ребятам из малообеспеченных семей стать опорой

Марьяна Шевцова

Общество
Ключ к успеху: фонд «БАЙТИК» помогает ребятам из малообеспеченных семей стать опорой
Фото: Pixabay / Lukas

Фонд «БАЙТИК» со своим технологичным проектом «Молодежный IT-коворкинг» победил в конкурсе грантов «Москва — добрый город» в 2020 году. Благодаря поддержке неравнодушных сотрудников фонда дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с инвалидностью получили возможности для профессионального обучения и роста, а самые усидчивые даже развили в себе предпринимательские навыки. Все это удалось реализовать под руководством опытных педагогов и экспертов в области программирования, дизайна, инженерного моделирования, маркетинга.

— Мы рады, что столичный департамент труда и социальной защиты населения предоставляет возможность реализовывать социальные проекты. В 2021 году благодаря поддержке города мы запустили проект для школьников «Молодежный IT-коворкинг». Как показала практика — это важный и нужный проект. Более 30 ребят уже попробовали себя в различных IT-профессиях, предложили и реализовали интересные нововведения, внесли свой вклад в развитие города. Мы помогаем ребятам, а они — городу. Надеемся, что все наши социальные идеи получат поддержку и мы сможем помочь тем, кому эта помощь действительно нужна. Всего на сегодняшний день в «БАЙТИКе» обучаются более 700 детей и взрослых в возрасте от 7 до 80 лет. Традиционно основным направлением дополнительного образования остаются информационные технологии, — отметила исполнительный директора Фонда «БАЙТИК» Дарья Калабухова.

Свое название фонд «БАЙТИК» получил от слова «байт» — единицы измерения информации. Одной из первых в стране эта некоммерческая организация начала внедрять новые информационные технологии в образовании. «БАЙТИК» провел шесть всероссийских олимпиад по информатике, четыре всероссийские олимпиады по астрономии, организовал первые в стране советско-американские обмены учителями и школьниками, первые компьютерные лагеря. Уже 32 года силами фонда проводится Международная конференция «Современные информационные технологии в образовании», и четыре года — Всероссийская конференция «Умный мир руками детей».

Ключ к успеху: фонд «БАЙТИК» помогает ребятам из малообеспеченных семей стать опоройФото: Pixabay

Благодаря проекту ребята из московских малообеспеченных и многодетных семей, нуждающиеся в поддержке, получили реальную возможность реализовать не учебные, а самые настоящие задачи. Во время работы они учатся программированию, дизайну, инженерному моделированию, робототехнике, графике и анимации, осваивают прикладные компьютерные программы.

— Под руководством опытных экспертов в области программирования, дизайна, инженерного моделирования, а также маркетинга ребята создают сайты, приложения, печатную продукцию, прототипы деталей и сувениры. Уже 35 лет мы успешно обучаем юношей и девушек современным цифровым технологиям. Занятия проводят преподаватели-практики, инженеры, программисты, сотрудники научных институтов и специалисты технологических компаний, — отметила Дарья.

Фонд «БАЙТИК» много лет сотрудничает с департаментом труда и социальной защиты: занимается обучением безработных, участвует в программе обучения граждан 50+, а также в проекте «Московское долголетие».

— Как правило, в возрасте 15–16 лет у детей возникает потребность и желание применить полученные знания на практике, и уровень знаний позволяет им это сделать. Наша образовательная модель выстроена с учетом непрерывного процесса профориентации и самоопределения ребят с самого раннего возраста. В прошлом году бесплатное обучение по социальным программам завершили 80 детей-сирот, ребят из малообеспеченных и многодетных семей и имеющих инвалидность, — добавила Дарья.

Дело в том, что если школьникам не дать возможность пройти ступень практики, то полученные знания и навыки могут быть утеряны. Благодаря «БАЙТИКУ» дети имеют возможность применить их на практике. Пройдя ступень практики, школьники могут начать зарабатывать свои первые деньги и оказывать порой значительную финансовую поддержку своим семьям.

СПРАВКА

Ежегодно Департамент труда и социальной защиты населения Москвы проводит грантовый конкурс для некоммерческих организаций (НКО) с объемом финансирования 400 миллионов рублей. Это позволяет НКО найти финансирование на свои социальные проекты. В 2019 году впервые был проведен первый отраслевой конкурс грантов для социально ориентированных НКО «Москва — добрый город». Поддержку в 2019 году получили 149 некоммерческих организаций, которые помогли более 10 тысячам москвичей. Второй раз ежегодный конкурс грантов прошел в 2020 году. Победителями были признаны 123 социально ориентированные НКО, которые в течение этого года помогают 40 тысячам москвичей. Среди них дети-сироты, москвичи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, люди с инвалидностью и многодетные семьи. В 2020 году Фонд «БАЙТИК» стал победителем конкурса грантов «Москва – добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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