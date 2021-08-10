Красиво провести отдых взаймы — один из новых потребительских трендов

Татьяна Прокудина выбирает путевку. Справа сотрудник турфирмы Жанна Медвецкая / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Бархатный сезон — в разгаре. Средняя сумма кредита, который клиенты берут на отпуск этим летом, составляет 500 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики. Причем доля подобных займов в портфеле увеличилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Также растет доля кредитов на отдых в МФО — микрофинансовых организациях. Почему люди берут в долг на не самые, мягко говоря, необходимые вещи? Каковы ставки? Есть ли альтернатива?

По данным Центробанка, доля кредитов на отдых составляет от 5 до 10 процентов в портфеле всех потребительских кредитов. Летом она может возрастать до 20 процентов.

— Если честно, я с трудом представляю людей, берущих кредиты на отпуск, — рассуждает доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — Кредит на отпуск, да еще в полмиллиона, понятен, если твоя зарплата — 200–300 тысяч и ты, вернувшись, быстро долг погасишь. Второй вариант — если ты работаешь над каким-то проектом, за который вот-вот должны расплатиться и сумма, скажем, тысяч 800. Тогда ты вернешься, получишь и тоже быстро рассчитаешься.

Во всех остальных случаях, по мнению эксперта, кредит на отпуск — следствие полной финансовой безграмотности. А еще — следование инстинктам толпы.

— Тут примерно как с кредитом на автомобиль.

Его покупают, чтобы быть не хуже соседа, потому что машины есть почти у всех, — рассуждает Сергей Николаевич. — При этом доказано, что использовать личный автомобиль в Москве невыгодно: сочетание каршеринга, такси и общественного транспорта обойдется дешевле. Но люди берут машины, чтобы не отстать от коллеги или соседа. Потратить полмиллиона на отпуск, чтобы потом хвастаться им в соцсетях, — из этой же серии.

Не хотим снижать уровень потребления

Финансовый аналитик Артем Мицкевич считает, что рост «отпускного» кредитования — вполне понятная и легко объяснимая история.

— Потребительское кредитование растет в целом. «Отпускное» — лишь его часть, — пояснил эксперт. И привел цифры: по данным Национального бюро кредитных историй, в июне 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов установил рекорд, превысив 303 тысячи рублей. По отношению к маю он вырос на 7,2 процента. В первом полугодии банки выдали 7,62 млн потребительских кредитов — это на 13,9 процента больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Как пояснил Мицкевич, реальные доходы граждан, по данным Росстата, плавно снижались с четвертого квартала 2013 года. Пандемия это снижение только усугубила.

— Между тем люди привыкли к определенным стандартам потребления. И они не хотят пересаживаться с иномарки на «Ладу». Не хотят отдыхать в Крыму после Турции. Не хотят ехать сутки в поезде, потому что привыкли самолетом за два часа. Чтобы убрать люфт между привычкой и возможностями, они берут кредит. С точки зрения микроэкономики это глупость. С точки зрения психологии — вполне понятно, — считает эксперт.

Авантюра? Не всегда

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков убежден:

— Кредитоваться, чтобы поехать в отпуск, — это авантюра. А толкает на нее, как правило, безысходность. Особенно это касается тех, кто идет за займами в микрофинансовые организации — это обычно означает, что банк кредит им уже не дает, — сообщил он корреспонденту «Вечерней Москве». — Как правило, это связано с плохой кредитной историей гражданина или множеством других кредитов. Люди просто не могут получить новый кредит в банке, а деньги им нужны, и идут в МФО. Это еще хуже, чем брать в банке — там огромная ставка, процент в день. Ни по одному банковскому кредиту таких процентных ставок нет.

Артем Мицкевич уточняет:

— Кредит в микрофинансовых организациях на отпуск часто берут так: человек увидел горящую путевку или, напротив, тур, который будет через полгода и сейчас стоит очень дешево. Или набрел на недорогие билеты. Денег сейчас у него нет, перехватить не у кого. Он идет к ближайшему метро, берет деньги в МФО, расплачивается, а уже через пару дней кредит гасит. И что — разве он проиграл? Нет, он выиграл. В общем, ситуации бывают разные, — пояснил эксперт.

Что касается банковских кредитов на отпуск, то, по мнению эксперта, многие их брали потому, что потом будет дороже.

— Центральный банк поднял ключевую ставку до 6,5 процента, но в течение нескольких недель ставки по кредитам во многих банках оставались неизменными, начинаясь кое-где и от 6 процентов годовых. Вот люди и брали, пока относительно дешево. При этом необходимо понимать, что далеко не все средства, взятые на отпуск, на него и уходят. Кто-то из заемных средств погасил прошлые мелкие кредиты, ктото сделал покупку, — пояснил Мицкевич.

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Путешествие любой ценой

44-летняя москвичка Варвара (фамилию попросила не озвучивать) уже давно берет на отпуск кредиты.

— Все началось лет двадцать назад. Мы с сестрой остались в четырехкомнатной квартире, которая досталась нам от погибших родителей. Квартиру продали, сестра на свою долю купила хрущевку-«двушку» на первом этаже, а я решила посмотреть мир, — рассказывает Варвара. — Вообще, если честно, я хотела из страны уехать. Интернет тогда только появился, а я свободно владела английским и знакомилась с парнями по всему свету. Они приглашали меня в гости. Летать за их счет я не могла — не такое воспитание, поэтому летала и снимала гостиницу за свои. Я везде была! Канада, Перу, Коста-Рика... В одной только Австралии — два раза. Да, деньги однажды кончились. Замуж я не вышла. Но привычка путешествовать не в Турцию осталась.

Варвара призналась, что, «прокатав» родительскую квартиру, живет сейчас в съемной. Зарабатывает скромно. Чтобы поехать в экзотическое место, ей приходится не только копить, но и кредитоваться.

— Я не очень распространяюсь на эту тему. Особенно на работе. Не хочу, чтобы пальцем тыкали и считали сумасшедшей. А я — нормальная, потому что хочу видеть мир, а не дачный участок и мангал с шашлыками. И готова за это платить. Возможно, слишком дорого, но это моя жизнь, и я сама решаю, что дорого, а что нет, — рассуждает Варвара. — Тут ведь вопрос приоритетов. У меня они такие.

Попытка попасть в потребительский рай

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев согласен: очень важны приоритеты.

— Еще в советские времена я знал немало людей, которые год копили, а потом ехали отдыхать в страны соцлагеря, если по распределению путевка достанется. Поездка на двоих могла стоить и тысячу, но люди были готовы платить, — рассказывает эксперт. — Тогда, правда, экономическая ситуация была совершенно иной: средства есть, а товаров — нет, поэтому покупать впечатления было нормально. Сейчас ситуация совершенно иная, но идея покупки впечатлений, даже в кредит, сохранилась.

Как пояснил Караев, среди отдыхающих в турецких пятизвездочных отелях немало людей в западном понимании нищих.

— Они долго копят или берут кредит, чтобы позволить себе 7–10 дней пожить в максимальном комфорте. В их понимании — в раю. Ведь пятизвездночный отель — это потребительский рай, — пояснил эксперт. — Люди кредитуются для того, чтобы попасть в другое измерение: из тесной квартиры в бунгало. Так же как советские люди выезжали из-за железного занавеса за границу, чувствуя себя там как на другой планете, наши бедные соотечественники выбираются в дорогие отели. А потом мы читаем, как они крадут полотенца и халаты из номера. Психологически это легко объяснимо — берут кусочек рая с собой.

По мнению эксперта, рост популярности кредитов на отдых связан, как ни странно, и с пандемией.

— В прошлом году многие либо лишились работы, либо потеряли немалую часть доходов. Плюс просто боялись куда бы ни было ехать и отдыхали, в лучшем случае на даче, — рассуждает Виталий Караев. — В этом году бояться коронавируса мы просто устали. А доходы если не восстановились, то хотя бы пришло понимание, что они будут. Вот люди и хотят вернуться в 2019 год, когда все было относительно хорошо. Психология.

Александр Горбатюк, коммерческий директор туристических порталов, добавляет:

— В последние полтора года многие поняли, что если ты не отдохнешь сейчас, то отпуск откладывается на неопределенный срок. У нас ведь как: ограничения то отменяют, то вводят вновь. Турцию то открывают, то закрывают. Люди просто не знают, что будет завтра. И дело не только в пандемии, но также курсах доллара и евро, к которым привязаны зарубежные поездки. И вот как только появляется возможность поехать, люди буквально срываются в отпуск, пусть даже и на заемные средства. К тому же надо понимать, делать покупки и вообще жить в кредит за последние годы многие просто привыкли.

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Не забудьте включить голову

Кредит на отпуск, как правило, берут люди ленивые, которые хотят отдать деньги, купив пакетный тур, и больше ни о чем не думать, убежден самостоятельный путешественник, объездивший около 30 стран и всю Россию, Вадим Елистратов.

— Если вы хотите от отпуска не «все включено», а ярких впечатлений, то планировать маршрут нужно самостоятельно, исходя из собственных средств, — считает Вадим. — Самостоятельные путешествия, кстати, — тренд XXI века, связанный с развитием интернета. Не зря сервисы бронирования жилья и билетов сейчас так популярны. Потому что они помогают существенно сэкономить.

Самая существенная экономия, как пояснил эксперт, возможна на билетах.

— Однажды я решил полететь в Лондон, но билет из Москвы стоил около 600 долларов. А из Варшавы — менее 300. И я купил билет из Варшавы, а туда добирался на поезде, — рассказывает Вадим. — Недавно с друзьями ездил в Магаданскую область. Выяснил, что там много открытых, доброжелательных людей, готовых помочь и с транспортом, и ночлегом за вполне приемлемую сумму. Главное при планировании путешествия — включать голову.

Также, по словам Вадима, хорошо сэкономить на проживании помогают друзья в разных странах и регионах России — можно останавливаться у них.

Проще использовать карту

Сергей Смирнов считает, что избежать кредитов на отпуск поможет изучение современных банковских продуктов.

— Есть, например, кредитная карта. Вы можете в течении 90, а то и 100 дней пользоваться заемными средствами и не платить никаких процентов, — пояснил эксперт. — Главное — четко уяснить условия использования карты. Плюс желательно не снимать наличные, а расплачиваться прямо с карты. Благо сейчас это несложно. Так можно и билеты купить, и проживание в отеле оплатить, и в кафе, и в магазине расплачиваться. Какую-то сумму можно «перехватить» у родственников, какую-то — накопить. Вот вам и средства на отпуск. Берут кредиты, чтобы отдохнуть, люди, которые не желают думать и просчитывать варианты.

Виталий Караев добавляет:

— Жить в долг — свидетельство инфантильности. Это синдром Буратино: сейчас я беден, но скоро разбогатею, потому что на дереве взойдут золотые монеты. В нашем обществе до сих пор немало людей, уверенных, что все как-то само собой образуется. Такие финансовые оптимисты, дети потребительского бума 2000-х, когда активно росли зарплаты и брать кредиты было даже выгодно. Но сейчас стратегия жизни в долг уже не работает: экономическая ситуация другая.

РЕПЛИКА

Курорты этим летом стали дороже на 7–15 процентов

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Цена отдыха в России за последние два года выросла на 7–15 процентов в зависимости от сегмента. При этом, по нашим данным, средняя сумма, которую тратят россияне на отпуск внутри страны, не меняется уже три года и колеблется от 42 до 44 тысяч рублей на человека. Чтобы уложиться в этот бюджет, многие в этом году вынуждены сокращать количество отпускных дней. Отдыхают, грубо говоря, 12 дней вместо 14. Что касается отдыха зарубежного, то он дороже российского в среднем в два раза. Лидеры среди направлений — Турция, Греция, Кипр, Эмираты. А пока бюджет отдыха в 500 тысяч рублей — если семья летит отдыхать за границу, в хороший отель — кажется мне вполне реальным. Другой вопрос, что платить эти деньги вовсе необязательно.

Есть несколько проверенных способов на отпуске сэкономить. Первый — раннее бронирование. Акции начинаются за полгода до поездки, поэтому организовывать поездку на лето нужно зимой. По подобным акциям можно сэкономить от 20 до 60 процентов. Второй способ — экономия на билетах. Даже в высокий сезон и на популярных направлениях чартерные рейсы не всегда полны, и свободные места продаются в два-три раза дешевле, чем на рейсы регулярные. В прошлом году из Москвы в Симферополь в разгар лета можно было улететь чартером за 1,2–1,8 тысячи рублей. Третий способ экономии — отдыхать в низкий сезон. Например, с середины сентября по середину октября в Крыму еще летняя погода, море теплое, а цены в отелях и гостевых домах существенно ниже августовских.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным опроса сервиса по поиску работы, взять кредит на отпуск готовы 15 процентов россиян старше 18 лет. Из примерно 750 респондентов, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31 процент указали сумму 50 тысяч рублей, 33 процента — 100 тысяч, 11 процентов — 150 тысяч рублей, 9 процентов — 200 тысяч. О готовности занять у банков сумму до 250 тысяч рублей на реализацию отпускных планов сообщили 6 процентов, больше этой суммы — 10 процентов. Между тем, согласно опросу крупной кредитной компании, брать деньги в банках и МФО на отпуск собираются 43 процента респондентов, не планируют этого делать 26 процентов опрошенных. Остальные сомневаются. В целом же идея кредита на отпуск становится, согласно опросам, с каждом годом все популярнее.