«Все внуки в шоке»: как российские пенсионеры покорили TikTok

Фото: tiktok.com/@superbusya

Некоторые до сих пор считают TikTok «развлечением для школьников», однако не стоит спешить с выводами касательно возраста пользователей нашумевшего сервиса. Согласно статистике Медиаскоп, ежемесячно на платформу заходят более 33 миллионов россиян. Среди них всего 14 процентов детей от 12 до 17 лет. Доля пожилых любителей TikTok составляет 15 процентов, а значит, люди в возрасте используют сервис даже активнее, чем подростки.

«Вечерняя Москва» пообщалась с пожилыми тиктокерами, которые добились популярности на платформе. Эти люди разбираются в интернет-трендах ничуть не хуже молодежи. Как жизнь пенсионеров кардинально поменялась благодаря TikTok — читайте в материале «ВМ».

«Я не играю — я так живу»

Внучка Алена завела аккаунт в TikTok для своей бабушки «по чистой случайности». Так 77-летняя жительница Ейска Екатерина Горбунева стала Супербусей — тиктокером-миллионником.

— И дети, и внуки называют меня Бусей (сокращенно от «бабуся»), внучка Алена придумала такой никнейм — Супербуся. То есть Буся, которая просто супер! — объясняет Екатерина Горбунева.

Теперь к пожилой обладательнице блога приезжают гости со всей России. Подписчики дарят Супербусе подарки, воспринимая талантливую женщину как «достопримечательность» курортного Ейска.

— Первыми ласточками были местные мальчишки, которые на майских праздниках задались целью найти мой дом. Мы выложили об этом ролик, и фанатов как прорвало. Теперь, особенно летом, если кто-то из моих подписчиков едет на отдых в Ейск, то многие пишут и спрашивают, можно ли прийти познакомиться. А кто-то приезжает без предупреждения и вручает дары. Когда это происходит, я, конечно, чувствую себя довольно неловко, как будто я Леонид Якубович. Хотя мне, разумеется, безумно приятно, — признается пожилая пользовательница TikTok.

Из Тулы в подарок Супербусе привезли пряники и пастилу, из Ессентуков — минеральную воду, из Астрахани — «невероятно вкусные арбузы», а из Рязани — грибы с глазами (подписчица «прикрепила бумажные глазки на банку с грибами»), вспоминает собеседница «Вечерней Москвы».

Ролики Супербуси — это «слепки реальной жизни» в формате видео. Пока внук Ярослав «провоцирует» свою бабушку на шутки, внучка Алена снимает происходящее на камеру. Вот почему действие тиктоков Екатерины, как правило, происходит за обеденным столом. В периоды, когда внуки перестают гостить у Супербуси, контент создается ею самостоятельно — по заготовленным сценариям. Так появилась серия записей «в супергеройском стиле», благодаря которым героиня стала популярна среди молодежи.

— Страха перед медийностью у меня нет: я же на видео не играю — я так живу. Опасений перед началом этой деятельности тоже не было, она зародилась весьма стихийно. Я, по сути, не успела и глазом моргнуть, как набрала миллион лайков, — делится Супербуся.

Своим «рецептом успеха» Екатерина Горбунева считает «простоту и жизненность», а вместо погони за «хайпом и лайками» предпочитает «наслаждаться происходящим».

— Мне часто пишут, что мои ролики очень позитивные и жизнеутверждающие. И, видимо, это именно то, чего не хватает многим, поэтому они на меня подписываются. Очень примечательно, что миллион подписчиков я набрала именно в день рождения внучки — автора моего канала. Вот такой подарок судьбы ей от меня! — рассказывает собеседница.

«Предрасположенность к кутежу»

Первые полгода ровесники не видели смысла в увлечении Супербуси TikTok. Настороженности пришел конец, когда пожилую пользовательницу стали показывать по федеральным каналам.

— Подруги сказали: «Ну раз тебе это самой нравится, у тебя это хорошо получается, значит, продолжай! Это в твоем стиле — у тебя всегда была предрасположенность к кутежу! Такими темпами тебя еще и в сериале сниматься позовут!» — вспоминает блогер.

Негативные комментарии до сих пор иногда появляются под роликами Супербуси. Однако таких подписчиков на странице Екатерины мало: всего «одна-две «бяки» на 100–150 позитивных комментариев», говорит она. Родные напоминают пожилой пользовательнице о том, что не нужно принимать такие отклики на свой счет.

— Первые несколько месяцев негативные комментарии меня очень ранили, хотя я и понимаю, что у меня безумно лояльная аудитория. Меня очень поддерживают мои родные: дочь, сын и внуки. Они много раз объясняли, что любой комментарий не столько про меня, сколько про написавшего его человека. Это не значит, что дело исключительно во мне. Скорее всего, у комментатора какие-то непроработанные личные моменты. В таком случае ему можно только посочувствовать, — рассуждает Супербуся.

По словам Екатерины, TikTok помог развить ей критическое мышление. Более того, платформа положительно повлияла на восприятие пенсионеркой собственного здоровья.

— Раньше меня часто беспокоили проблемы со здоровьем. Они, конечно, никуда не делись, но теперь я как-то иначе распределяю внимание и гораздо меньше времени остается на сетования по поводу остеохондроза или чего бы то ни было еще, — признается Екатерина.

В жизни женщины появилось больше «драйва» и новых знакомств благодаря TikTok. Также она узнала много нового о своем хобби: знания о саде и огороде Супербуся теперь получает на платформе, а не в журналах. Возможность быть «на одной волне с молодежью» держит Екатерину Горбуневу «в тонусе» и заряжает ее бодростью. Своим ровесникам бабушка-тиктокер советует «не бояться ни грома, ни молнии, ни маленького количества лайков».

— В современном мире тяжелого люкса и фальши зачастую так не хватает простой человеческой теплоты, которую по долгу возраста способны транслировать пенсионеры, — заключает она.

«TikTok — мое человеческое спасение»

Керамист Эльвира Котова выступает в TikTok под именем Эля. На ее канале уже больше полумиллиона подписчиков. Женщина «создает фарфоровую радость» — занимается «креативной керамикой». Каждое изделие Эли «имеет второй смысл». На платформе пенсионерка не просто показывает авторские произведения, но и делится своей философией.

— У меня на даче керамическая мастерская. Там я создаю многофункциональные предметы-«трансформеры», наполняющие жизнь удивлением и радостными улыбками. Все привыкли, что ваза — это просто ваза, а я делаю вазы-куклы. Каждое мое изделие имеет какую-то идею, второй смысл. Думаю, я единственная в стране, кто занимается именно креативной керамикой. Даже мои тарелки для еды — это всегда что-то, что удивляет, а не просто чашечки с надписями, — поясняет Эльвира.

Как правило, ролики 60-летней мастерицы длятся около трех минут — это превосходит средние показатели продолжительности видео для платформы. Эля признается, что в молодости хотела стать режиссером. TikTok помог ей воплотить эту мечту в особой форме, считает она. Для того чтобы снимать действительно качественные видео, пользовательнице пришлось заняться самообразованием.

— Я все постигала сама и преодолела этот ужас — серьезный страх перед цифровыми инструментами. Мое поколение — другое. Мы из тех, кто звонит в дверь, а не пишет сообщение. Пришлось купить и закончить онлайн-курс по видеомонтажу, а также сценарный курс. Там я научилась говорить правильно, умно и увлекательно, — вспоминает Эльвира.

Теперь пенсионерку называют «цифровой бабушкой». Она всегда радуется положительным откликам и признается, что стала гораздо больше улыбаться именно благодаря TikTok.

— Как и любому художнику, керамисту, нужны зрители. Для меня TikTok стал окном: здесь я встретила огромное количество чудесных и очень отзывчивых людей. Для меня это стало откровением. Эта платформа — возможность вести диалог с людьми, которым нравится мое творчество, — рассказывает Эля.

Чаще всего подписчики признаются: страница Эли вдохновляет на творчество. Будучи очень эмоциональной, она буквально «завораживает» других. В своих роликах блогер транслирует не только увлечение керамикой, но и делится своей философией.

— Мой контент и развлекательный, и познавательный. Здесь не только керамика: помимо того, я доношу людям какие-то смыслы, делюсь жизненным опытом, — объясняет она.

Эльвира Котова не ожидала, что ее потребность «делиться» и «отдавать» начнет приносить доход. TikTok стал поддержкой и в денежном вопросе. Теперь у мастерицы заказывают авторские работы. На основе одной вазы можно полностью продумать дизайн помещения, говорит она.

— Тот факт, что люди мне пишут и заказывают у меня изделия, стал для меня сюрпризом. Я предполагала в первую очередь делиться. Со мной уже даже советуются в комментариях, учатся. Многим я помогаю работать с глиной по видеосвязи. Одна девочка из Ярославля даже купила печь, — вспоминает она.

Но главное — TikTok преобразил жизнь пенсионерки. Своим ровесникам она также советует пользоваться платформой.

— Коммуникация в TikTok — это мое человеческое спасение. Я не чувствую себя одинокой, забытой, выброшенной из жизни. Я постоянно нахожусь в эпицентре событий, — признается она.

«Внуки были в шоке»

Яркая реакция на появление Эльвиры в TikTok со стороны родных и близких не заставила себя долго ждать. Женщина уверяет, что ее «внуки были в шоке». Как-то раз они даже привели в гости к бабушке ее преданных «фанатов» — своих друзей.

— Внуки, увидев огромный рост моих подписчиков, удивились. У них за год только 200 человек набралось, а у меня за месяц было уже 2000. А сейчас мы это даже не обсуждаем, они уже передали пальму первенства мне, — смеется Эльвира.

Сыновья сначала отнеслись к увлечению матери настороженно, но теперь уважают ее творчество. Сложнее всего новое хобби Эльвиры далось принять ее мужу.

— С мужем было немного сложнее, он ведь из моего поколения. У него есть настоящие «живые» книги, которые шелестят, а план дня записан в блокноте от руки. Мое пропадание в телефоне он воспринимал, будто я куда-то ушла. Тем не менее сейчас он тоже очень уважает мое хобби. Он уже не говорит, что жена постоянно сидит в интернете. Теперь для него это означает «Эля работает», — вспоминает собеседница «ВМ».

Свою деятельность в TikTok Эльвира воспринимает как выполнение особой миссии. Ей действительно есть чем поделиться с подписчиками. На своем канале она транслирует идею о важности ключевых жизненных ценностей: любви, семьи, гармонии.

— Своим ровесникам я бы не просто дала совет пользоваться TikTok — я просто призываю к этому всех. Мы — люди, способные выполнить миссию поколения. Я считаю, что наша миссия — наполнить мир добром и любовью. Негатива вокруг слишком много, молодое поколение изголодалось по чему-то доброму, позитивному, светлому и сердечному, — делится мыслями Эля.

TikTok как незаменимый источник коммуникации открыл для нее возможность «трудиться на новом витке», раскрыть потенциал своего хобби, а главное, делиться радостью с единомышленниками.

«Сначала крутили пальцем у виска»

Кукольный мастер Елена Золотарева признается: на развитие своего TikTok-аккаунта не потратила «ни копейки». Она снимает ролики об изготовлении текстильных кукол. На канале есть и мастер-классы, и развлекательные видео. За увлечением Елены следят уже более трехсот тысяч человек. Кто-то любит рукоделие, а кому-то просто нравится следить за творческим процессом.

— Конечно, в основном за мной наблюдает прекрасная половина человечества. Многие люди, которые заходят на канал, видят таких кукол впервые. Я совмещаю на своем канале развлекательные и полезные ролики. Даже мультики пытаюсь снимать. В них куклы и ходят, и танцуют, — рассказывает Елена.

«Шить с утра до вечера я бы не смогла», признается она. TikTok стал прекрасным дополнением к увлечению. Теперь рукодельница не только шьет кукол, но и осваивает специфику операторской работы, создает сценарии для видео, говорит на камеру.

Алгоритмы платформы Елена Золотарева познавала путем «проб и ошибок». Вначале присутствовал страх перед медийностью, но и его удалось преодолеть, замечает она.

— Был страх выводить лицо на камеру, проводить прямые эфиры. Конечно, это очень страшно. Новичкам я рекомендую записывать свои действия на видео, а потом смотреть и анализировать, что получилось. Везде нужен навык, — рассуждает Елена.

По словам собеседницы «ВМ», первопричинами для самовыражения в TikTok стало любопытство и желание получать признание от единомышленников. В течение двух недель Елена следила за деятельностью других людей на платформе, но очень скоро решила попробовать снимать ролики самостоятельно.

— Всего пару недель я была зрителем, но не нашла какого-то масштабного канала, посвященного куклам. Тогда я вдохновилась и мне захотелось действовать самой, — вспоминает блогер.

Теперь в TikTok стало гораздо больше кукольных мастеров: многие из них вдохновились примером Елены Золотаревой. Более того, преобразованиям подверглось само увлечение рукодельницы.

— Самое главное, в чем я выросла, — это навыки съемки и монтажа. Теперь я могу свое творчество показать интереснее, это не просто фотографии. Такой подход позволяет мне привлечь молодую аудиторию, представители которой любят что-то более динамичное, — говорит Елена.

Избежать негативных комментариев от подписчиков полностью невозможно, считает собеседница «ВМ». Однако с подобным отношением она сталкивается довольно редко. По словам Елены, негатив никогда не связан с ее возрастом или личностью.

Люди из ближайшего окружения также оценили новое увлечение Елены. Ровесники выражали недоумение лишь на первых порах, признается она.

— Никто никогда не порицал моих действий. Конечно, поначалу, когда знакомые об этом только узнавали, я чувствовала, будто они у виска крутят. Для них это был небольшой шок, мол, «в детство впала, сколько тебе лет». Но теперь они изменили свое мнение и сами стали большими поклонниками TikTok благодаря мне. Можно сказать, я развеяла мифы о том, что платформа — это «школьники, танцы и треш», — делится Елена.

Всем ровесникам Елена также советует пользоваться TikTok. Благодаря сервису у нее появились новые виртуальные знакомства, а главное, возможность для самовыражения. Елена Золотарева — банковский менеджер в прошлом — нашла новое и интересное хобби. Развиваться в TikTok она планирует и дальше.

Мнение психолога

«Вечерняя Москва» пообщалась с психологом Мариной Гладышевой и выяснила, почему люди в возрасте часто боятся исследовать тренды, в том числе TikTok. По мнению специалиста, зачастую проблема заключена не в «конкретной социальной сети», а в самом вопросе использования мобильного телефона. Многие пенсионеры слишком «консервативны», чтобы начать активное взаимодействие с гаджетом.

В случае если пожилой человек уже зарегистрирован в TikTok, может возникнуть ряд других сложностей, добавляет Гладышева.

— В таком случае у многих появляется страх проявления себя и своего мнения. Этот момент может сильно смущать. Раньше не наблюдалось такой весомой тенденции к отсутствию всякой «цензуры», а сейчас в социальной сети можно написать почти все что угодно. Иногда пожилые люди не хотят высказываться, чтобы не вызывать агрессию со стороны окружающих. Чье-то высказывание в интернете может стать особенно болезненным для них, — объясняет психолог.

И все же подобный выход из «зоны комфорта» очень полезен для пенсионеров, считает эксперт. Такая активность поможет научить их чему-то новому, расширить горизонты, завести интересные знакомства, заключает она.