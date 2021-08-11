Астролог рассказала, какие книги предпочитают разные знаки зодиака

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День книголюбов — отличный повод обратиться к звездам, прислушаться к их советам и узнать больше о себе. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом выяснила, какие произведения литературы и жанры предпочитают знаки зодиака, в каких книгах находят вдохновение на подвиги.

Овен

Овны не особые любители вдумчиво и с упоением предаваться чтению сложных произведений. Им надо все и побыстрее, поэтому часто выбирают не классику, а авторов современных, которые описывают реалии здесь и сейчас без особого психологизма и драматургии. Часто обращаются к новым учениям. Любят Овны книги исторических личностей-победителей.

Телец

Тельцы выбирают книги в домашнюю библиотеку тщательно, как бы создавая свой образ. Вы можете понять, кто перед вами, пройдясь по корешкам произведений. Если женщина скупает романы с роковой главной героиней, то именно такой она хочет быть. Мужчины-Тельцы больше обращаются к сложным сочинениям.

Близнецы

Близнецы — постоянные клиенты книжных магазинов. Они с упоением погружаются и в новинки, и в классику. Но если спросить, какая книга самая любимая, даже названия не вспомнят — прочитали и тут же забыли. Они не столько ориентированы на создание своей эрудиции, сколько черпают из книг знания, которые пытаются транслировать в окружающий мир.

Рак

Раки настолько погружаются в литературное произведение, что невольно начинают переживать все чувства одного из героев — кого Рак выберет для себя. Для него каждая книга — а выбирает он их очень тщательно — это маленький мир со своими эмоциями и философией. Они могут и поплакать, и посмеяться во время чтения. Это их отлично заряжает.

Лев

Для Львов литература это не хобби, это часть жизни. Они любят выбирать красивые книги и все чаще обращаются к классике — мемуарам, романам, хроникам. Оттуда они черпают интеллектуальный багаж и поводы подискутировать с соратниками. Именно в такие моменты у них рождаются мысли написать книгу.

Дева

Девы не любят новомодные произведения, считая их бестолковыми. Они любят произведения, в которых есть историческая достоверность и действительно глубокий смысл. Они всегда изучают книгу от корки до корки и не отложат ее подальше, пока не разберутся со всеми смысловыми нагрузками. Это делает их по-настоящему знатоками в литературе.

Весы

Весы как раз из тех, кто читает взапой. Они увлекаются мастерством автора и смакуют каждое слово. Для них чтение это и эстетика, и философия, и жизнь. Поэтому они отлично вживаются в роль литературного критика и могут легко раскритиковать даже самый крепкий роман.

Скорпион

Скорпионов вряд ли можно назвать книголюбами. Они скорее за реальную жизнь, поэтому выбирают то, что точно принесет пользу. Вы скорее увидите у них на полке руководство по программированию, чем роман. К тому же Скорпионы не признают никаких авторитетов, так что слово писателя для них не имеет значения. Но если книга все же произвела впечатление, то они будут ее перечитывать из раза в раз.

Стрелец

Стрельцы как раз из тех, кто любит литературные эксперименты и сами к ним тяготеют. Им интересно наблюдать, как разрушается произведение, а затем создается вновь из ничего. Для них литература это уход от реальности, от быта, от серых будней. Поэтому из всех книг они предпочтут яркие романы и приключения.

Козерог

Козероги читают каждую книгу, словно проверяя автора на правдивость, на фактические ошибки. Предпочитают историческую прозу, крепкие детективы, где есть и психологизм, и реальные события, их интересуют критика, политический контекст, научные обоснования. Козерогов волнуют идеи. В общем, все то, что будет их удерживать от игры воображения.

Водолей

Для Водолеев книги это вдохновение. И оно везде — в сборнике нелепых рассказов, очерках молодого писателя, толстенных романах, спортивных газетах, девчачьих постах. Они везде находят что-то интересненькое, даже в самой беспробудной чуши. Они отлично ориентируются в прочитанном и всегда могут порекомендовать вариант.

Рыбы

Рыбы, как правило, находят своих любимых писателей еще в детстве. С ними идут по жизни. Их интересуют сложный сюжет, хороший литературный слог, контекст. Они легко погружаются в процесс чтения и могут просидеть за книжкой целый день, наслаждаясь подробностями. Таким образом они и вдохновляются, и заряжаются энергией.