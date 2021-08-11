Пушистый транжира: сколько нужно потратить на содержание питомца в месяц

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Согласно недавнему опросу одного из российских банков, более 71 процента владельцев животных тратят до 5 тысяч рублей в месяц на своих четвероногих любимцев. «Вечерка» спросила у координатора фонда помощи животным Галины Новак, на что уходят деньги владельцев кошек, собак и грызунов.

— Если сесть и посчитать, то расходы на питомца окажутся гораздо больше, чем нам казалось: начиная от трат на ветеринарные услуги до игрушек и средств ухода, — говорит эксперт.

Собаки: 40 тысяч

Им нужна стерилизация, которая, по словам эксперта, стоит от 5 до 14 тысяч рублей.

— Ветпаспорт стоит 100 рублей, а чипирование для того, чтобы найти собаку в случае потери и путешествовать за границу, обойдется в 1500 рублей, — сказала Галина Новак.

Вакцинация проводится ежегодно и стоит 1500 рублей. Еще в числе трат: обработка от паразитов, от 300 до 900 рублей, корм — от 2 до 8 тысяч для маленьких собак, от 4 до 10 тысяч для средних и крупных. Нужны также средства ухода за когтями и шерстью (например, спреи или пилки), они стоят около 100 рублей. Собакам нужна и чистка зубов. Ее надо делать раз в несколько лет, цена от 10 тысяч рублей.

Шлейка, поводок, адресник, удобный намордник для общественных мест — будет стоить в среднем 2 тысячи рублей, эта трата раз в несколько лет.

А вот игрушки, лакомства нужны почти каждый месяц, в год они обойдутся от 3 тысяч. Кинолог, от 1500 рублей в час.

Кошки: 15 тысяч

Этим животным тоже нужна стерилизация — от 3000 до 5000 рублей, ветпаспорт (100 рублей) и чипирование (1500 рублей).

— Обработка от паразитов 300–800 рублей ежемесячно. Цена за корм — от 1000 до 4000 рублей, а лечебные корма — дороже. Наполнитель для лотка — от 300 до 1500 рублей в месяц. Игрушки, когтеточка, средства ухода, лоток, лакомства стоят от 200 рублей в месяц.

Грызуны: 10 тысяч

Хорошая клетка обойдется в более чем 5000 рублей, к ней нужен набор гамаков, кольца для бега, домики, лесенки (от 1000 рублей).

— Раз в три месяца их нужно обрабатывать от паразитов, стоит в среднем 400 рублей, — пояснила Новак.

На корм и лакомства в месяц потребуется 3500–4500 рублей, на лоток, пеленки, наполнитель, моющие средства — 1300 рублей ежемесячно. Помимо этого, нужны стерилизация, вакцинация, уход за ушами, шерстью, чистка зубов и игрушки.

Кличка будет звучной

На днях Российская кинологическая федерация составила рейтинг самых популярных кличек собак, названных в честь литературных героев. На первом месте оказалась кличка Алиса, отсылающая к произведению «Алиса в Стране чудес».

Зоозащитница Наталья Цветкова считает, что кличка сильно влияет на животное.

— При выборе имени можно ориентироваться на внешний вид, характер питомца, его привычки. Например, я однажды приютила кота, который любил лапками делать массаж, в итоге мы его так и назвали — Массаж.

Кроме того, по мнению многих специалистов, которые занимаются хвостатыми, кличка животного должна быть короткой и звучной.

КСТАТИ

В указанные траты не входят экстренные медицинские расходы: диспансеризация при плохом самочувствии животного, консультации по хроническим заболеваниям, экстренная помощь при отравлении, травме.

На всякий случай как минимум 10 тысяч на оказание первой помощи у владельца должно быть заложено.