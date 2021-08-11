Стас Пьеха: Лучше позже, чем никогда

Фото: PR-служба Стаса Пьехи

В эту пятницу, 13 августа, певец Стас Пьеха отметит свой 41-й день рождения. Накануне этого события артист рассказал «Вечерке» об отношении к возрасту, конкуренции в шоу-бизнесе и о том, что ему мешает жениться и создать семью.

— Стас, расскажите, как изменилась ваша жизнь с начала пандемии?

— Стало меньше работы, соответственно, меньше средств, жизнь стала более спокойная и экономная — тратить стали меньше, так как стало меньше заработков. Стало больше финансовых расчетов, больше тревоги, которая идет из СМИ и интернета. Приходится больше отключаться, стараться быть в контакте с собой, с природой, с людьми.

Отсутствие работы в прежнем объеме благоволит тому, чтобы понять себя, полюбить тишину, красоту и научиться радоваться простым вещам. Пока есть только ожидание, что все вернется в свое русло и бизнес будет развиваться и приумножится. Я на это очень уповаю.

— Ваше творчество за это время изменилось?

— У меня за это время как-то поубавились творческие амбиции. Я просто хочу делать песни, которые нравились бы и слушателям, и мне, хочу понимать, что я еще востребован и нужен. Конечно, еще осталось желание реализовать свои какие-то глубинные музыкальные амбиции: выпустить альбом несколько другой музыки, которую я люблю, но пока это откладывается, потому что есть задачи более важные.

— Вас не волнует волна тиктокеров, которые запели?

— Это параллельное творчество. Оно создает прецедент, что есть дефицит эстрадных артистов в классическом понимании поп-музыки. Нам, артистам, это только на руку — чем больше звезд из сети, тем у нас больше шансов на выживание.

— С кем вы особенно близки в российском шоу-бизнесе?

— Сложно сказать. Есть артисты, с которыми я общаюсь, потому что мы в одном продюсерском центре, с кем-то я люблю встречаться. Но я не могу назвать кого-то одного, это было бы нечестно.

— Если не творчество, чем бы занялся Стас Пьеха?

— Я думаю, что из меня бы вышел хороший спортсмен. Если бы все было сделано вовремя, я вышел бы на пик в 25–30 лет, может, в единоборствах, гонках или в каком-то еще виде спорта. Может, стал бы врачом.

— Есть ощущение, что время пролетело, а реализовано немногое?

—Нет. Есть ощущение, что все еще можно сделать, только надо действовать чуть поаккуратнее, чем раньше. Сил не так много.

— Что бы хотели изменить в своей жизни, отыграть назад, промолчать, закончить, помириться?

— Если бы было возможно не употреблять какие-то вещества, я бы их не употреблял. Был бы здоровее, чувствовал себя бы лучше сейчас.

— Вы сейчас ведете достаточно затворнический образ жизни.

— Пандемия и эта общая тревожность меня как-то сдерживают от походов в публичные места. Кроме того, я не был поклонником светских мероприятий. И, наконец, если люди выпивают, мне в таких местах особо делать нечего.

— Чего вы не можете простить себе и окружающим, родным людям?

— Себе я могу простить все. Окружающим не прощу нечестность в свой адрес, какое-то невежество.

— Вы пережили разные периоды в личной жизни. И развод в том числе. Как изменилось ваше понимание семьи?

— Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что ничего не знаю об этом. Предполагаю, что секрет в эмоционально-психическом здоровье каждого супруга. Если оно на высоком уровне, то и семья будет крепкой. Семья — это не слияние двух людей, а работа двух отдельно взятых личностей над чем-то третьим. Я пока не настолько эмоционально-психологически здоров, чтобы создавать семью.

— То, что у вас в семье столько сильных женщин, как-то повлияло на вас? Вы за самореализацию своей половинки?

— Я считаю, что каждый человек должен реализовывать себя во всех сферах жизни, тогда он будет счастлив. А сильные женщины в семье повлияли на меня только одним способом — мне теперь кажется, что сильным женщинам мужчины по-настоящему и не нужны.

Фото: instagram/wolfieha

— Вы недавно высказались, что брак как форма себя изживает. Мнение не изменилось?

— Я до сих пор считаю, что гостевой брак — это очень хорошая инициатива для тех людей, чья психика не предназначена для ежедневного слияния с другим человеком. В современных реалиях это нормально, есть столько возможностей реализации в интернет-пространстве, что нужно чаще быть одному, отдыхать от всех раздражителей. К сожалению, любой человек, как бы он ни был любим и близок, это тоже раздражитель.

Гостевой брак в современных реалиях может сохранить отношения, добавить верности, выстроить правильный контакт. Если кому-то подходит классический брак, кто-то в нем счастлив, не чувствует себя ущемленным, пусть будет так.

— Вы пользуетесь приложениями для знакомств? Можно встретить половинку в интернете?

— Не пользуюсь. А вообще верю, что это возможно. Чем дальше, тем, наверное, это будет актуальнее.

— Вы активно занимаетесь своим реабилитационным центром. Приносит ли эта история вам удовольствия больше, чем творчество?

— Творчество, музыка, стихи, выступления — это особый вид удовольствия, ни с чем не сравнимый. В случае с реабилитационным центром я делюсь опытом, вижу какую-то надежду в глазах людей, у которых ее не было, я понимаю, что могу быть полезен. Это вид удовольствия, который необходим на более зрелой стадии — понимать, что ты не только развлекаешь людей, но и реально полезен.

— Вы не скрываете то, что у вас была наркотическая зависимость. По вашему опыту: бывшие наркоманы все-таки бывают? Или это утопия?

— Я считаю, что бывшие наркоманы — это фигура речи. Человек изначально получает дисфункциональное мышление в семье и социуме, а потом реализует его через трудоголизм, сексоголизм, религиозный фанатизм, отшельничество либо употребление психоактивных веществ. Если человек работает со своим дисфункциональным мышлением, у него есть шанс очень далеко отойти от той точки, когда он употреблял наркотики. Дойти до этого может очень небольшой процент людей, нужно иметь некий внутренний стержень, опираться на высшую силу — на бога своего понимания — и, наверное, некую лотерею выиграть, чтобы дожить до этого момента.

— Вы очень активно интересуетесь направлением детской наркологии. По- чему обратили внимание на эту нишу?

— Дисфункциональное мышление формируется в детстве, под влиянием семьи, социума и генетики. И чем раньше начать профилактику — и тут речь даже не о детской наркологии, а о детской нейропсихологии, — если поменять настройки раньше, то, возможно, ребенок не станет наркоманом, маньяком и убийцей. Это значительно интереснее, чем просто лечить зависимых людей.

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

— Вам через пару дней 41, раскройте секреты нашим читателям, ходит ли Стас Пьеха к косметологам и сидит ли на специальной диете?

— Я не хожу к косметологам, диету соблюдаю, чтобы поддерживать здоровье. Недавно, по рекомендации врача, начал принимать пищевые добавки. Спорт очень важен — я понимаю, что он приводит меня в некий баланс. В моем случае важную роль играет генетика — мои родственники выглядят на 20–30 лет моложе своего возраста.

ДОСЬЕ

Певец Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Музыкальное образование получал на эстрадно-джазовом отделении при Государственном музыкальном училище имени Гнесиных. Стал известен после участия в телепроекте «Фабрика звезд — 4». Записал три альбома, работал ведущим на телевидении.

Переломный момент

В подростковом возрасте Стас был предоставлен сам себе, как это часто бывает с детьми из творческих семей. Он много времени проводил во дворе. В 12 лет будущий артист связался с дурной компанией и попробовал наркотики — после этого его жизнь пошла по наклонной. Уже во взрослом возрасте, будучи популярным, певец то завязывал с запрещенными препаратами, то снова пускался во все тяжкие. В 32 года Стас на фоне этой привычки перенес инфаркт. Едва не лишившись жизни, певец понял, что надо меняться.

Имя от Эдиты

Стас Пьеха — внук знаменитой народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Именно она настояла на том, чтобы будущего певца назвали Станиславом.

Дело в том, что артистка еще в раннем возрасте потеряла отца и пообещала дать сыну имя в честь него. Однако у нее родилась дочь — Илона Броневицкая (известная актриса и телеведущая). Зато у Броневицкой и музыканта Пятраса Герулиса появился на свет сын. Так что сомнений насчет выбора имени для него не было.

Скрывает личную жизнь

О возлюбленных певца практически ничего не известно — певец говорил о них мало. В августе 2014 года в СМИ появилась информация о том, что у Стаса родился первенец — сын Петр. Оказалось, что об этом журналистам проговорился продюсер Виктор Дробыш. Мама ребенка — модель Наталья Горчакова. Спустя год пара рассталась. С тех пор певец не был замечен в новых отношениях.

Только натуральность. Стас Пьеха признает в девушках только натуральную красоту. В интервью он не раз заявлял, что даже не посмотрит в сторону девушки, которая злоупотребляет косметикой, наращивает волосы и ногти, набивает татуировки или меняет внешность у пластического хирурга.

Никаких «мам» и «бабушек»

В знаменитой семье певца не принято обращаться к женщинам «мама» или «бабушка». Стас называет их исключительно по имени. Артист считает, что слово «бабушка» принижает достоинство женщины, которая всегда хочет оставаться молодой и красивой. А у его мамы и так красивое имя — Илона.