Два подростка в Москве оказали первую помощь своему дедушке

Братья Саша Мальков (справа) и Сережа Кондаков оказали первую помощь своему дедушке Геннадию Александровичу. Сейчас он чувствует себя хорошо, о происшествии напоминает только повязка на руке/ Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Совершить поступок способен не каждый. Но братья Александр Мальков и Сергей Кондаков сделали все от них зависящее, чтобы спасти попавшего в беду дедушку. Поэтому у этой истории счастливый конец.

Это был обычный июльский день. 13-летний Саша и 11-летний Сережа — родные братья. Практически все это лето они провели на даче у бабушки с дедушкой в Санине —деревне в Новомосковском административном округе Москвы.

В тот самый день, незадолго до происшествия, прошла сильная гроза, и многие деревья повалило, в том числе и на их участке. Вместе с дедом — Геннадием Александровичем — мальчишки решили ликвидировать последствия плохой погоды.

— Одно из деревьев упало на крышу нашей беседки, — вспоминает Саша. — Мы сняли практически все ветки, осталось буквально несколько, и дедушка полез их доставать. Он потянулся, его рука соскользнула и резко ударилась об острый забор.

Геннадий Александрович серьезно поранил руку, началось сильное кровотечение. Увидев это, ребята принялись его спасать.

— Пока бабушка побежала за аптечкой, я кинулся в дом искать ремень, чтобы наложить жгут, — рассказал Сережа. — Нашел, прибежал, отдал его брату, тот попытался сильно затянуть его, но не вышло.

Поняв, что кровь все еще идет довольно сильно, Сережа побежал искать другой способ остановить кровотечение. В доме он нашел обычные подтяжки и, не раздумывая, схватил их.

— Я взял палку, чтобы накручивать эти подтяжки на нее, — пояснил он. — Но палка сломалась.

Тогда Саша подставил свой палец, и дальше уже Сережа накрутил подтяжки на него. Так они простояли до приезда скорой, которую успел вызвать Сережа. Он четко указал врачам адрес и описал произошедшие события.

— Потом я помогал врачам — держал капельницу, — уточнил Сережа. — А брат подавал им нужное оборудование и предметы.

Как рассказала мама мальчиков Вера Кондакова, дедушка порвал себе сухожилие, поэтому его сразу увезли в больницу зашивать рану. Сейчас Геннадий Александрович уже дома. Швы сняли, чувствует он себя хорошо, но ходит пока с повязкой. И конечно, очень благодарен внукам за то, что они так старались ему помочь.

— Никто не ожидал, что мальчишки так хорошо справятся, — поделилась мама братьев. — Хотя мы их и учим, как действовать в экстренных ситуациях, но реальный опыт такой у них первый.

Знания по оказанию первой помощи пострадавшим у ребят благодаря школе и родителям: их бабушка работает медсестрой, а папа трудится на скорой помощи. Так что братьям было у кого черпать полезную информацию.

О будущей профессии ребята пока не задумываются. Может быть, решат спасать людей, а может, выберут совсем другое направление. Саша, например, сейчас увлекается программированием, а Сережа любит животных. Оба брата часто ездят на рыбалку, занимаются спортом.

— Уже когда все закончилось, мы поняли, как переволновались, — добавил Саша.