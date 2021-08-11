Погремушки из прошлого: что нашли археологи в районе Сретенки

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов показывает глиняную игрушку XVI века, которую археологи нашли в районе Сретенки/ Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Раскопки в районе Сретенки помогли столичным археологам обнаружить более 200 старинных предметов. Находки XVI — начала XX века показал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Археологические раскопки идут на пересечении улицы Сретенки с Пушкаревым переулком, на месте, где когда-то стоял обычный жилой дом — его снесли в 1990-е годы.

— Казалось бы, специалисты работают на участке с уже такой серьезной советской историей, с проложенными коммуникациями, но тем не менее они собрали богатую коллекцию предметов, которые могут рассказать, как жили наши предки сто, двести, триста и даже четыреста лет назад, — сказал Алексей Емельянов.

И в этом, по его словам, нет ничего удивительного. Ведь Сретенка до XVIII века считалась главной улицей Москвы, а в районе Пушкарева переулка селились люди, связанные с артиллерией — одной из элитных частей русской армии.

Основу коллекции составляют керамические изделия, среди которых немало детских игрушек. Так, шарик от погремушки, фигурка зверя, напоминающего мед- ведя, расписная свистулька в виде героического всадника на коне относятся к XVI веку. Еще одна свистулька, но уже в форме птички, покрыта глазурью и, скорее всего, сделана в XVIII веке. А глиняная фигурка офицера пролежала в земле с конца XIX — начала XX века.

— Мы видим, как со временем меняются и персонажи, и технологии производства, — подчеркнул Емельянов и показал сохранившиеся с XVII столетия фрагменты от двенадцати колокольчиков.

Предположительно, это детский игровой набор, но не исключено, что в ходе дальнейших раскопок и детального изучения артефактов всплывут ценные подробности, которые помогут уточнить их истинное назначение.

— Колокольчики сделаны из чернолощеной керамики, — поделился уже подтвержденной информацией Алексей Емельянов. — Характерный темный цвет с серебристым блеском она приобрела благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению.

По аналогичной технологии выполнены глиняные кувшины со стаканами XVIII века. Их тоже нашли в районе Сретенки, как и помадные банки. Качественная керамика и устойчивая форма делали их многофункциональными. Они служили не только по прямому назначению — для хранения помад, мазей и бальзамов, но и нередко использовались, например, как чернильницы.

Также в коллекцию глиняных находок попали курительные трубки турецкого производства и их московские копии, подсвечники и печные изразцы.

Там же они обнаружили фрагменты керамических подсвечников и посуды / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— При нашем климате печи — одни из главных предметов в интерьере русского дома XIX века, — сказал Емельянов, взяв в руки изразец, украшенный золотистым двуглавым орлом.

В оформлении представленных керамических плиток использовались еще растительные и геометрические орнаменты.

Из более поздних, но уже не глиняных находок — небольшая металлическая звезда конца 1920-х — начала 1930-х годов. Скорее всего, она украшала чей-то головной убор — пилотку.

— Археологические работы на Сретенке продолжаются, поэтому мы ждем еще больше открытий и находок, — заключил Емельянов.

Все артефакты, которые уже нашли и еще найдут в районе Сретенки, пройдут через руки реставраторов. Восстановление старинных предметов может занять неделю или растянуться на несколько лет. Отреставрированные артефакты пополнят фонды Музея истории Москвы.

СПРАВКА

Обычно археологический сезон в столице длится до начала октября. В прошлом году московские археологи нашли более 15 тысяч артефактов. Сезон 2021 года обещает быть не менее результативным.

Археологи работают более чем на 800 площадках, из них две трети расположены в Новой Москве. А в центре города одни из самых интересных раскопов находятся на территории Воспитательного дома в Китай-городском проезде, Новодевичьего монастыря и в Богоявленском переулке — на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города.

На последней площадке археологи надеются поработать 1 со слоями XI–XII веков.

НАХОДКИ ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА

Московские археологи завершили исследования культурного слоя около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.

Среди найденных артефактов — предметы быта москвичей XVI — начала XIX века (например, бронзовая ручка, предположительно от ложки, с орнаментом) и строительные материалы XVI–XVII веков: кованые гвозди, осколки слюдяных окон, фрагменты черепицы, а также фасадные и печатные изразцы.

Кроме того, археологи обнаружили два участка булыжных мостовых, выложенных в разные десятилетия первой половины XIX века. Для одной из них использовали валунный камень, для другой — колотый.