Митрополичья тропа. По следам средневековых монахов

Икононосцы из братства сынов Афона Игорь Творогов (слева) и Сергей Мокан идут во главе колонны паломников на крестном ходе по митрополичьей тропе. В руках у них — лик святителя Николая Чудотворца / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Мы запускаем новую рубрику «Рукой подать», в которой будем рассказывать о необычных путешествиях по примечательным местам столицы и Подмосковья. Вчера корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к паломникам и стала первопроходцем на новой пешей тропе.

Осторожными шагами ступаю по вязкой грязи. Одно неверное движение ногой — и можно увязнуть по уши в размокшей земле или провалиться в болото. Рядом со мной идет девушка с четырьмя детьми, все обуты в резиновые сапоги. Они явно подготовились к пешим прогулкам лучше меня.

— Мы живем в Одинцовском районе, недалеко от места, где началось наше путешествие, и стараемся участвовать во всех крестных ходах, — делится паломница Мария Тюветская.

Моросящий дождь и прохладная погода паломников не отпугнули. Пройти от строящегося храма на Николиной горе до храма великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское захотели более 100 человек: одинцовские и красногорские прихожане местных церквей, а также москвичи.

— Радуйся, обуреваемых тихое пристанище... — мелодично разносятся среди высоких деревьев синхронные голоса паломников, поющих акафист (жанр православной церковной гимнографии. — «ВМ») святителю Николаю Чудотворцу.

Колонну возглавляет игумен Высоко-Петровского ставропигиального монастыря Петр (Еремеев). Впереди идут прихожане с иконой Николая Чудотворца. Путь предстоит неблизкий — около восьми километров. Его называют «митрополичья тропа». В XVI веке здесь были митрополичьи земли, а путь, по которому мы идем, связывал их.

— Мы выходим на дорогу, которая пролегает с запада на восток — от Аксиньина до Дмитровского. Сейчас здесь построили обычные жилые дома, дачи, а в XVI веке это было Аксиньевское село, — рассказывает по пути экскурсовод, сотрудник отдела археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук Сергей Чернов.

Идем дальше. Через несколько минут перед глазами появляется живописная зеленая поляна. Местные жители называют это место «оселки». Раньше здесь было селение под названием Блистино. С тех пор тут сохранились небольшие прудики. На пути нам встречаются сухие старые ели, а затем — только что умытый свежим дождем молодой сосновый лес. Под ногами множество ягод: костяника, черника, малина.

— Для нас это родные просторы. И нам с детьми очень нравится, что мы не просто посещаем святые места, но и узнаем что-то действительно новое от экскурсоводов, — отмечает Мария Тюветская.

— Это благодаря тому, что в два часа мы вместили и молитвы, и экскурсионную программу, связанную с историей окрестностей, — рассказывает игумен Петр. — И эта дорога дает столько духовной пищи, что здесь хочется провести целый день.

Крестный ход завершается у храма великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское.

— Я волновался, смогу ли пройти весь путь, — делится впечатлениями паломник Геннадий Сорокоумов. — Годы-то уже не те. Раньше спортом занимался, бегал. И сегодня я преодолел всю митрополичью тропу без посторонней помощи. Силы откуда-то нашлись.

Так паломники вновь объединили Николину гору и Дмитровское одной проложенной ими дорогой. И связующим звеном стала митрополичья тропа. К следующему лету ее планируют облагородить и сделать доступной для паломников из Москвы и области и туристов из других регионов

КСТАТИ

Крестный ход приурочили ко дню рождения святителя Николая Чудотворца. В честь значимой даты решили открыть новый пешеходный маршрут — по митрополичьей тропе.

Это первый подобный проект, созданный сотрудниками туристического рекреационного кластера «Звенигородский вектор». Активисты занимаются организацией пешего паломничества по уникальным местам Подмосковья. По словам активистов, митрополичью тропу планируют благоустроить уже в следующем году, а стартовой точкой этого маршрута станет уже достроенный храм на Николиной горе имени Николая Чудотворца.

Архитектор сооружения Алексей Котов рассказал, что храм будет построен по образцу псковской церкви Воскресения Христова со Стадища XVI века. По его словам, новые храмы очень важно уметь адаптировать под нужды современных людей, но необходимо и сохранить самое лучшее от этих сооружений — великолепную средневековую архитектуру.