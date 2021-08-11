Ситуация контролируется при любой погоде

Госинспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Александр Ковтун не боится плохой погоды. Как и его болотоход, который благодаря своей конструкции и небольшому относительно размера весу не тонет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 11 августа, инспекторы Мосприроды, несмотря на дождь, вышли на профилактический рейд в Серебряном Бору. К ним примкнул корреспондент «Вечерней Москвы».

Ежедневно, в будни и выходные, инспекторы выходят в рейды на особо охраняемых природных территориях. Нередко они выезжают с сотрудниками полиции. Ведь даже непогода не останавливает любителей пожарить шашлыки и развести костер в неположенном месте.

Рейд государственного инспектора Александра Ковтуна начался «на борту» огромной машины-болотохода, которая называется «транспорт экологический» — сокращенно «ТРЭКОЛ». Это отечественный автомобиль, приобретенный Департаментом природопользования как раз для патрулирования мест со слабонесущими грунтами.

Проходя по песку, обычный внедорожник оставит колею. Поврежденная почва будет зарастать годами, что вредно для природы. «ТРЭКОЛ», несмотря на грозный внешний вид, из-за шин низкого давления проходит по болотам и песку, не вырывая траву.

— Ежедневно эта машина и другой наш транспорт задействованы в патрулировании, — сообщил Ковтун. — Маршруты заранее рассчитаны. На одну группу приходится по пять-шесть километров. Это расстояние инспекторы проезжают три-четыре раза.

Но болотоход — это скорее средство быстрой доставки инспекторов на место. Периодически они оставляют машины и обходят территорию пешком.

Госинспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Александр Ковтун не боится плохой погоды. Как и его болотоход, который благодаря своей конструкции и небольшому относительно размера весу не тонет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Серебряный Бор патрулируют четыре инспектора — в группах по двое. При большой рекреационной нагрузке с ними могут поехать работники других парков и сотрудники МЧС. Последние напоминают людям о противопожарном режиме.

— Мы ведем разъяснительные работы не со всеми, — уточнил инспектор. — Только с жителями, которые вредят природе. Среди нарушений чаще всего встречаются разведение открытого огня, повреждение зеленых насаждений, въезд и передвижение по территории транспортных средств, проведение работ без предварительного согласования, хождение с орудиями отлова, в том числе с сачками и пневматическим оружием. Мы не штрафуем людей бездумно. Понимаем, что есть злостные нарушители и те, кто ошибся по незнанию.

На территории Серебряного Бора и других охраняемых объектов устанавливают шлагбаумы и специальные знаки. Но это останавливает не всех. Посетители все равно как-то заезжают и паркуются в лесу, разводят костры. Причем, по словам специалиста, делают это, как правило, не местные, а приезжие — люди, которые не очень хорошо понимают, где оказались.

Конечно, не все жители адекватно реагируют на замечания служащих. Иногда, по рассказам Александра, нарушители даже лезут в драку. В таких случаях быстро реагирует полиция. Бывают и забавные ситуации.

— Есть уже одна знакомая парочка, которая два-три раза в месяц жарит шашлыки на переносном мангале, — вспомнил Ковтун. — Каждый раз, когда видят патрульный катер, хватают еще горящий мангал и карабкаются с ним на крутой склон. Я на них составил протокол лет пять назад. С тех пор и боятся нового штрафа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды:

— Важно повышать экологическую сознательность людей. Практика показывает — в основном посетители природных территорий нарушают правила по незнанию. Чтобы таких случаев было меньше, инспекторы Мосприроды ведут разъяснительные беседы, а в парках установлены информационные щиты с предупреждением, что это — особо охраняемая природная территория.