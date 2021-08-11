Маленькая коала привела к мечте

Маленькая коала бережно хранится дома у Евгении Стоговой и напоминает о путешествиях

Мы продолжаем рубрику «Талисман», где рассказываем о вещах, которые корреспонденты газеты привезли из командировок. И это не просто магнитики на холодильник, а ценные и удивительные вещи.

В 2017 году в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором приняли участие 30 тысяч участников из 180 стран. Корреспондент «Вечерней Москвы» Евгения Стогова отправилась туда в качестве журналиста. Ежедневно Евгения писала репортажи о самых ярких событиях фестиваля: масштабное открытие у главной сцены Олимпийского парка, научная конференция, где молодые ученые из разных стран представили свои разработки, выступление известного австралийского оратора Ника Вуйчича и многое другое.

О событиях тех дней напоминают вещи, которые достались всем гостям фестиваля от организаторов. Обменивались подарками между собой и участники. Ведь так приятно получить на память вещь, которая символизирует культуру другой страны.

— Коробка с сувенирами у меня хранится до сих пор: тут и медаль за марафон, смартфон отечественной марки, который в лимитированном дизайне дарили всем гостям, и коллекция значков с официальной символикой. Но если жилетки, футболки и сумки уже на третий день стали товаром массовым, то за сувенирами от делегаций из других стран развернулась целая охота, — вспоминает Стогова.

Из всех подарков Евгения особенно выделяет маленькую фигурку коалы, которая была вручена ей участником из Австралии. Стогова уверена, именно она привела ее к мечте.

— На тот момент у меня уже начинала зарождаться авантюра с поездкой в Австралию. И эта маленькая коала с бумерангом неожиданно стала талисманом, который настроил меня на осуществление этой мечты, — считает Евгения.

В 2019 году ей удалось объехать почти все восточное побережье Австралии. А маленькая коала напоминает об этих удивительных приключениях.

СПРАВКА

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге.

В 1957-м иностранные делегации принимала уже Москва. Тогда столицу посетили молодые люди из 131 страны, что в свое время стало рекордом.

Событие в Сочи стало третьим фестивалем в нашей стране.