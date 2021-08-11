Зоолог Михаил Кречмар: Герои моих книг просто пытаются выжить

Писатель, охотник и журналист Михаил Кречмар во время путешествия к оленеводам в бассейне реки Алдан / Фото: Юрий Коковин

Мы продолжаем рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в политике, обществе, культуре и науке. Очередным нашим гостем стал известный российский журналист, зоолог, охотник, путешественник, а с недавних пор и видеоблогер Михаил Кречмар. Он рассказал, что нужно знать городскому жителю о лесе и природе, как не стать пищей для медведя и почему бизнес на охоте в России «не взлетел».

Михаил Кречмар известен как один из модераторов популярных охотничьих форумов. Аудитории, далекой от темы охоты, наш герой известен как автор книг о тиграх, леопардах, медведях, присоединении Сибири, а также о жителях Дальнего Востока. Многие рассказы для жителей Центральной России выглядят как небывальщина, анекдоты. Тем не менее многие из эпизодов книг Михаила Кречмара имели реальные прототипы в жизни. Он сегодня один из тех, кто интересно и правдиво рассказывает москвичам, как живут люди на другом конце страны.

— Михаил Арсеньевич, если в поисковиках набрать запрос по поводу отношений медведей и людей, то в первой десятке результатов непременно всплывет ваше имя. Вы автор книг, статей, лекций о медведях. Не раз на них охотились. Откуда такой интерес?

— Во-первых, медведь — это зверь, который чаще всего ассоциируется с нашей страной. Возьмите любую зарубежную карикатуру — Россию чаще всего изображают в виде медведя. Для нашей страны это зверь сакральный. Исключая медведя белого, бурый — самый крупный из наземных хищников. В России сегодня около 270 тысяч медведей, по некоторым данным, численность их растет, уже есть многочисленные сообщения, что встречи с ними происходят в Московской области. Так что медведи вернулись в Подмосковье.

— Когда появилась идея написать книгу о взаимоотношениях медведей и людей?

— Это было в 1986 году. Тогда в центральной комплексной геологической экспедиции произошло несколько случаев гибели людей от медведей. Геологи обратились к зоологам с просьбой дать рекомендации, как вести себя при встрече с этим зверем. У меня к тому времени уже был достаточный полевой опыт, и я был уверен: если медведь захотел тебя съесть, он это сделает. Это хитрый, умный и очень сильный хищник. Может насквозь прокусить ствол ружья. Я видел такое своими глазами. Дырки — как от удара ломиком. Сегодня мое мнение ничуть не изменилось.

— Кстати, вспоминается сцена из фильма «Выживший», где на героя нападает огромный медведь. Она реально показана?

— Я читал историю Хью Гласса, которого как раз и сыграл Ди Каприо. Он оказался между медведицей и медвежатами. Для медведицы вес в два центнера — это очень много, а в кино зверь был размером чуть ли не с белого носорога. Таких огромных медведиц не бывает. Но сама сцена очень реалистична. В жизни часто так и бывает. Только заметишь медведя, вдруг он куда-то пропадает, а в следующий момент уже летит на тебя.

— Раз уж эти звери пришли в Подмосковье, что делать в такой ситуации? Есть шанс убежать?

— Убежать от атакующего медведя не получится, это очень быстрый зверь. Может развивать скорость до 50 километров в час. Для человека это недоступно. Можно попробовать спастись на дереве, если вы хорошо лазаете, но выбирать нужно ствол толще. Медведи ловко скидывают людей на землю, раскачивая деревья. Лучше всего, если вы столкнулись с медведем, не паниковать. Для отпугивания хорошо подходит фальшфейер (пиротехническое сигнальное устройство. — «ВМ»). Доказано практикой, но есть два нюанса — их нельзя возить самолетами. Так что, если едете на Камчатку или на Дальний Восток, попробуйте договориться, чтобы там вас кто-то встретил с фальшфейерами.

Второй нюанс — фальшфейер жутко пожароопасная штука. И в пожароопасный сезон вы можете при отпугивании медведя спалить всю тайгу. Как и любой зверь, медведь хоть и любопытен, но крайне осторожен. Его пугают звуки, нехарактерные для природы. Например, просто человеческая речь. Спокойная речь, а не крик. Или металлическое лязганье.

Фото: Pixabay

— Вы упомянули лязганье. Затвор оружия?

— Дело в том, что у нас очень строгое природоохранное законодательство. И сам факт нахождения вас в лесу, то есть в угодьях, с оружием, с точки зрения закона нарушение. Пошли в лес с оружием — уже виноваты. Так что я не рассматриваю в данном случае оборону от медведя с помощью оружия. Это большая отдельная тема, которая в принципе для городского человека неактуальна.

— Что нужно знать городскому человеку о медведе?

— Держаться подальше. Ни в коем случае не пытаться кормить. Сегодня в интернете гуляет много роликов, как где-нибудь в Сибири к трассе выходят медвежата или медведи-трехлетки, которые уже могут убить человека, а проезжающие водители кидают им хлеб и конфеты.

— Жалко мишек.

— Нужно четко понимать следующее. Тот, кто накормил медведя, вышедшего на дорогу, фактически его уже убил.

— Это почему?

— Этот зверь, даже не имея намерения убить, может это сделать или нанести очень тяжелые травмы. Кожа на медвежьих лапах очень плотная и жесткая. Или когти. С внутренней стороны на них есть желобки, куда постоянно забивается земля и вообще все, что медведь копал.

А копать он может мусорную кучу или труп лося. Легкое движение когтей может оставить жуткие рваные раны, которые еще будут заражены какой-нибудь дрянью. Еще он легко может снять скальп с человека одним движением лапы. И вот представьте ситуацию. Медведя кто-то кормит у дороги. Он подходит ближе к человеку. Эту сцену начинают снимать на телефон, еще дают еды, а тут мимо со свистом и грохотом пролетает фура. Медведь пугается и проявляет агрессию. Или еда, которой кормили, кончилась, и этим вы его разозлили. Вот уже конфликт. А если будут пострадавшие, то медведь будет отстрелян местным уполномоченным органом.

— Многие городские любители природы не согласились бы с таким подходом.

— Это их проблемы. Житель современной урбанистической цивилизации чаще всего сталкивается с природой, выезжая в выходные на дачу или в ближайший лесопарк на шашлыки. Те жители нашей необъятной страны, которые живут в местах, где медведь — часть окружающего мира, по-другому к нему относятся. Вообще у тех, кто живет в сельской местности или в лесу, другое восприятие природы.

— А как же охотники?

— А охотники по сути — это стихийные натуралисты. Охотнику важно понимать природу, а чтобы это делать, нужно близко с ней общаться. Настоящему охотнику для добычи птиц и зверей вообще не нужно ружье. Большая часть дичи за всю историю человечества была добыта с помощью петлевого лова. И я знал людей, которые многие сезоны проводили в тайге, обходясь только капканами и ловушками.

Фото: Из личного архива Михаила Кречмара

— Вспоминается фильм «Особенности национальной охоты», по которому в основном и судят об охоте вообще.

— Большая удача снять кино, которое формировало бы такой мощный архетип. Эпичные пьянки — это не про современную охоту. Зато образ Кузьмича, к сожалению, действительности соответствует. Сколько таких Кузьмичей было в охотхозяйствах после развала Союза! К России в те времена был очень высок интерес международного охотничьего сообщества. Огромная страна вдруг стала доступна, и люди поехали охотиться на медведей на Камчатку и в другие места. Вместо привычного сервиса на месте охоты они встречали таких вот Кузьмичей, которые не понимают, что они должны клиента принять и обеспечить комфорт, а не бухать за его счет и стараться срубить бабла на всем, на чем можно. И представьте себе: клиент должен послезавтра быть на переговорах в Берлине, а вынужден сидеть где-то в верховьях Бикина, потому что погода для вертолета нелетная, а иных способов выезда после окончания охоты Кузьмичи не предусмотрели. И таких контор было много в 90-е годы. Они почти все развалились, не дожили до сегодняшнего дня, зато и не способствовали формированию привлекательного имиджа для сферы охоты как бизнеса. Между тем это индустрия, которая вполне способна зарабатывать себе деньги. И зарабатывает, кстати.

— Охотники — одни из героев ваших книг о Дальнем Востоке. Что это? Образ настоящего мужчины?

— Среди охотников я знаю и немало женщин. В своих книгах я описал образ и жизнь людей на Дальнем Востоке, когда развалился СССР, многие охотхозяйства, бригады морзверобоев, рыбаков. И люди вынуждены были сами искать пути выживания. Что они начали делать в первую очередь? Эксплуатировать доступные им ресурсы — лес и море. Эта ситуация произвела народную самодеятельность в разных причудливых формах. Таковы герои моих книг — это местные жители, инспекторы Рыбнадзора, егеря, бичи, представители коренных народов. Они просто пытаются выживать в предложенных обстоятельствах.

— На канале «Русского охотничьего портала» на «Ютубе», который вы ведете, есть три части анимированного фильма о присоединении Сибири, который сделан по мотивам вашей «Сибирской книги». Почему вас интересует эта тема?

— Покорение Сибири — колоссальное по масштабам событие. За примерно 150 лет к Московскому царству были присоединены огромные территории. Эпопея круче, чем колонизация Южной Америки и Северной Америки. А мы не очень много знаем о тех, кто собственно, и был занят присоединением. Точнее, так — о служилых людях нам что-то известно, а о русских трапперах, торговых людях, которые часто шли впереди государевых отрядов, мы не знаем, можно сказать, ничего. Притом что сделано это было очень немногими. Отряд численностью в 100 или 200 человек считался очень крупной и серьезной силой. А часто в основанных острогах на зимовку вообще оставалось по два-три человека. Случалось, и по одному сидели.

— В США индейские войны воспринимают сегодня как трагическое событие и несправедливость по отношению к коренным народам. Как с этим обстояло дело у нас?

— При освоении Сибири случалось всякое. Было много конфликтов с местным населением, жертвы были с обеих сторон. На Минусинской котловине, в Прибайкалье и на Чукотке, например, аборигены вообще нанесли поражение отрядам русских регулярных войск. Но можно точно сказать, что задача полностью истребить местное население у государевых людей никогда не стояла. Иначе кто бы исправно платил пушной ясак, который был стратегическим товаром и шел на экспорт в Европу? Все, что находили в Сибири, — земля, соболь — принадлежало московским государям. Никакой самодеятельности типа местного самоуправления, каких-то вольных поселений там тоже не допускалось. Да и попыток как-то отделиться от Москвы, пользуясь большими расстояниями, никто не предпринимал.

— И в литературе у нас нет произведений о строителях империи, да и писателей типа Киплинга нет.

— Кроме, пожалуй, Олега Куваева и его романа «Территория». Чинков, Баклаков, Робыкин — их, пожалуй, можно назвать собирателями империи. С прототипом Баклакова, кстати, я был знаком лично. А так — да. Герой русской классики XIX века — рефлексирующий интеллигент. Вообще отечественную приключенческую литературу я не читаю. Про кого бы ни было написано, произведение несет на себе отпечаток производителя.

— А вообще вы много читаете?

— Много, но в основном англоязычную литературу или переводную. Если я не нахожу книгу, которая мне нужна, я начинаю писать ее сам. Сначала план, который может сильно меняться в процессе, но он должен быть. Для уточнения каких-то нюансов связываюсь со специалистами. Например, когда я работал над книгой «Север и оружие», консультировался со многими блогерами, которые глубоко интересуются этой тематикой.

Фото: Pixabay

— Вы редактор печатного издания. Как вы думаете, бумага уйдет в прошлое как носитель информации для СМИ?

— На мой век, думаю, хватит еще, но нужно переходить на иные платформы. Создавать параллельные площадки.

— Что такое, на ваш взгляд, охотничий журналист?

— Человек с неплохим охотничьим опытом, умеющий хорошо писать — так, чтобы прочитывали хотя бы два абзаца его текста.

— Может ли быть простой рецепт, как осчастливить охотников и владельцев оружия в России?

— Нет простых рецептов. Даже по простейшим позициям, затрагивающим всеобщие интересы, у трех охотников может быть четыре диаметрально противоположных мнения. Причем минимум в одном из них прозвучат слова «посадить оппонента». Мы живем в очень атомизированном обществе, и оно перестанет таким быть… Даже не знаю когда. Думаю, что и мои дети до этого не доживут.

— Увидят ли наши внуки и правнуки природу России такой, какой ее видим сегодня мы?

— Нет, конечно. И мы ее не увидим в том виде, в каком ее видим сейчас, уже через 10 лет.

— Почему так мало пишут сегодня о приключениях? В былые времена целые поколения росли на Свифте, Дефо, Купере и прочих.

— Человек, когда читает о приключениях, понимает: чтобы преодолеть внешние обстоятельства, ему надо проявить физическую силу, сноровку, смекалку. Современный же человек хочет, чтобы ему все блага мира давались по некоему высшему распоряжению — и в качестве сил, способных высший промысел обратить благосклонно себе на пользу, выступает магия. Так что сегодня время не приключенческой литературы, а фэнтези. Литературы людей, не желающих чего-то достигнуть физическими усилиями и смекалкой.

ДОСЬЕ

Михаил Арсеньевич Кречмар родился в 1962 году в Ленинграде. Российский зоолог, охотовед, писатель, режиссер-документалист и журналист Дальнего Востока России. Кандидат биологических наук. С января 2010 по март 2012 года являлся заместителем директора по научной работе ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая Падь», старшим государственным инспектором Российской Федерации по охране территории заповедника. В марте 2012 года назначен главным редактором журнала «Основной инстинкт. Охота и рыбалка по всему миру», с сентября 2012 года переименованного в «Русский охотничий журнал». Автор ряда научных трудов и монографий по таксономии, поведению и экологии млекопитающих. Ведущий цикла передач «Оружейные дома мира» на телеканале «Охота и рыбалка». С 2012 года проживает и работает в Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодня установлено, что медведи могут вырастать от 1,2 до 3 метров, вес их может варьироваться от 40 килограммов до тонны. Некоторые разновидности являются хищниками, другие же питаются растениями, ягодами и другими лакомствами. Средняя продолжительность жизни животного составляет 45 лет. Примерно 500 граммов весит новорожденный медвежонок.

Самец медведя чаще всего в два раза больше самки.